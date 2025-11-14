Perú

JNJ tiene hasta hoy para reponer a Delia Espinoza: Consejeros serán denunciados si no acatan orden del PJ

Plazo que dio el juez Torres Tasso vence este viernes. Fiscal de la Nación acudiría hoy al Ministerio Público

Guardar
Delia Espinoza tiene una medida
Delia Espinoza tiene una medida cautelar a su favor desde octubre, pero esta aún es acatada por la JNJ.

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) tiene plazo hasta hoy a la medianoche para cumplir con reponer a la abogada Delia Espinoza como fiscal suprema y fiscal de la Nación, tal como lo ordenó el Poder Judicial a inicios de semana la ratificar la medida cautelar a su favor.

El lunes 10 de noviembre se conoció que el juez constitucional Juan Torres Tasso confirmó que la JNJ incumplió la medida cautelar al interpretar y restringir sus efectos. Y es que los consejeros liderados por el sentenciado por violencia familiar Gino Ríos Patio mantuvieron la suspensión de Espinoza alegando que la orden judicial solo dejaba sin efecto temporalmente dos de los cuatro cargos que se le imputan.

El magistrado Torres Tasso refutó ese argumento y determinó que los cuatro hechos atribuidos están relacionados, por lo tanto, suspendidos por la medida cautelar. En su nueva resolución dio un plazo de 2 días para que se proceda a reponer.

Debido a que la decisión se notificó de manera electrónica, el cómputo del referido plazo de 48 horas inició ayer jueves 13 de noviembre.

Resolución del Poder Judicial.
Resolución del Poder Judicial.

Si se cumple el plazo y la JNJ no ha cumplido con rehabilitar a Delia Espinoza para que pueda reincorporarse, los consejeros serán denunciados penalmente por el delito de desobedencia a la autoridad. Así lo advirtió el juez Torres Tasso en su resolución.

Se ordena a la entidad emplazada, Junta Nacional de Justicia, cumpla con reponer a doña Delia Milagros Espinoza Valenzuela, en el cargo de Fiscal de la Nación, dentro del segundo día de notificada con la presente resolución, para los efectos de continuar ejerciendo su funciones como Fiscal de la Nación, conforme a la Constitución Política del Estado; bajo apercibimiento de ley”, resolvió el magistrado constitucional.

Trascendió que Delia Espinoza acudiría este viernes 14 a la sede de la Fiscalía de la Nación.

La JNJ ya está en incumplimiento

El juez constitucional Juan Torres Tasso confirmó el desacato de la JNJ en el caso de Delia Espinoza y notificó al Ministerio Público sobre la situación. La decisión se produce luego de que los consejeros encabezados por Gino Ríos Patio interpretaran y restringieran los efectos de la medida cautelar que ordenaba la reposición de Espinoza como fiscal de la Nación, pese a que la orden debía cumplirse “en sus propios términos”.

De izquierda a derecha: consejeros
De izquierda a derecha: consejeros Germán Serkovic, Jaime de la Puente, María Teresa Cabrera, Gino Ríos (presidente), Víctor Chanduví, y Cayo Galindo. Foto: captura

En su resolución, el magistrado advirtió que los consejeros infringieron la Ley Orgánica del Poder Judicial al calificar y limitar el alcance de la orden judicial, lo que constituye, dice, una conducta de incumplimiento. El juez subrayó que la JNJ realizó una “interpretación unilateral y autónoma” al considerar que los cuatro cargos atribuidos a Espinoza eran independientes, cuando todos derivan del supuesto incumplimiento de la orden de ceder el cargo de fiscal de la Nación a Patricia Benavides.

El juez Torres Tasso dejó constancia de que la situación coloca a la JNJ en incumplimiento ante el Juzgado y consideró pertinente informar a la Fiscalía de la Nación para los fines correspondientes, es decir, si debe investigarse el desacato.

Temas Relacionados

Delia EspinozaJNJFiscalía de la Naciónperu-politica

Más Noticias

La gasolina más barata y más cara de Lima este 14 de noviembre

El costo de los combustibles se modifica todos los días en la capital peruana

La gasolina más barata y

A qué hora juega Venezuela vs Australia HOY: partido amistoso en Texas por fecha FIFA 2025

La ‘vinotinto’, que atraviesa una serie de cambios en el plantel con el DT Fernando Aristigueta, intentará imponerse ante los ‘socceroos’. Conoce los horarios del cotejo

A qué hora juega Venezuela

Alerta en la selva por lluvias y friaje: Senamhi pronostica vientos y riesgo en nueve departamentos

El Indeci insta a autoridades y población a reforzar techos, mantener despejadas las rutas de evacuación y establecer sistemas de alerta temprana para minimizar riesgos

Alerta en la selva por

CTS podría no pagarse hoy 15 de noviembre: Esta es la verdadera fecha límite

El plazo legal para entregar la CTS es en la primera quincena del mes, pero las empresas y empleadores tendrán unos días más para depositarla porque el 15 de noviembre cae sábado

CTS podría no pagarse hoy

Cronograma de retiro AFP: ¿Cuándo podrás solicitar si se te pasó la fecha?

Consulta con tu DNI el cronograma AFP. Las terceras fechas para registrar tu pedido, la segunda pasada por cada grupo de afiliados según el último dígito, está a punto de empezar

Cronograma de retiro AFP: ¿Cuándo
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

“Elección extraordinaria de un nuevo

“Elección extraordinaria de un nuevo fiscal de la Nación sería una infracción inconstitucional”, advierte Gladys Echaíz

José Jerí imita a Dina Boluarte y canta ‘De música ligera’ durante acto oficial en Huánuco, pero falla al tocar guitarra

Contraloría confirma que el Ministerio del Interior compró para la PNP un avión en desuso y sin requisitos básicos

Rafael López Aliaga sobre su paso como alcalde de Lima: “Me jodí la vida tres años”

Cárcel para quienes oculten su rostro en manifestaciones: la propuesta que busca modificar el Código Penal para “evitar disturbios”

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina a Christian Domínguez

Magaly Medina a Christian Domínguez por no saludar a su hija en su cumple: “No es tu novia ni tu clandestina, es tu hija”

Christian Domínguez pide garantías a favor de su hija contra Melanie Martínez: “¿Le darían la custodia al Estado?”

‘Cri Cri’ reaparece tras salir de prisión y protagoniza videoclip con ‘La Caliente’: “No tengo discusión con nadie”

Magaly Medina se burló de Pamela López por canción ‘La Clandestina’ y revela para quién iría dirigida: “El título lo dice todo”

Peluchín y Gigi Mitre rechazan candidaturas de faranduleros y la califican de “estafa al ciudadano”: “Un peligro para la política”

DEPORTES

Dónde ver Della Maddalena vs

Dónde ver Della Maddalena vs Makhachev en Perú: canal TV online de la pelea por el título welter en la UFC 322

Dónde ver Argentina vs Angola HOY en Perú: canal tv online del duelo amistoso por fecha FIFA 2025

Diego Rebagliati elogió a seis jugadores de la selección peruana tras empate con Rusia: “Es tiempo que empiecen a sentirse importantes”

A qué hora juega Argentina vs Angola HOY en Perú: partido amistoso en África por fecha FIFA 2025

Dónde ver Bolivia vs Corea del Sur HOY: canal tv online del duelo amistoso por fecha FIFA 2025