JNJ tiene hasta hoy para reponer a Delia Espinoza: Consejeros serán denunciados si no acatan orden del PJ

Delia Espinoza tiene una medida cautelar a su favor desde octubre, pero esta aún es acatada por la JNJ.

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) tiene plazo hasta hoy a la medianoche para cumplir con reponer a la abogada Delia Espinoza como fiscal suprema y fiscal de la Nación, tal como lo ordenó el Poder Judicial a inicios de semana la ratificar la medida cautelar a su favor.

El lunes 10 de noviembre se conoció que el juez constitucional Juan Torres Tasso confirmó que la JNJ incumplió la medida cautelar al interpretar y restringir sus efectos. Y es que los consejeros liderados por el sentenciado por violencia familiar Gino Ríos Patio mantuvieron la suspensión de Espinoza alegando que la orden judicial solo dejaba sin efecto temporalmente dos de los cuatro cargos que se le imputan.

El magistrado Torres Tasso refutó ese argumento y determinó que los cuatro hechos atribuidos están relacionados, por lo tanto, suspendidos por la medida cautelar. En su nueva resolución dio un plazo de 2 días para que se proceda a reponer.

Debido a que la decisión se notificó de manera electrónica, el cómputo del referido plazo de 48 horas inició ayer jueves 13 de noviembre.

Resolución del Poder Judicial.

Si se cumple el plazo y la JNJ no ha cumplido con rehabilitar a Delia Espinoza para que pueda reincorporarse, los consejeros serán denunciados penalmente por el delito de desobedencia a la autoridad. Así lo advirtió el juez Torres Tasso en su resolución.

“Se ordena a la entidad emplazada, Junta Nacional de Justicia, cumpla con reponer a doña Delia Milagros Espinoza Valenzuela, en el cargo de Fiscal de la Nación, dentro del segundo día de notificada con la presente resolución, para los efectos de continuar ejerciendo su funciones como Fiscal de la Nación, conforme a la Constitución Política del Estado; bajo apercibimiento de ley”, resolvió el magistrado constitucional.

Trascendió que Delia Espinoza acudiría este viernes 14 a la sede de la Fiscalía de la Nación.

La JNJ ya está en incumplimiento

El juez constitucional Juan Torres Tasso confirmó el desacato de la JNJ en el caso de Delia Espinoza y notificó al Ministerio Público sobre la situación. La decisión se produce luego de que los consejeros encabezados por Gino Ríos Patio interpretaran y restringieran los efectos de la medida cautelar que ordenaba la reposición de Espinoza como fiscal de la Nación, pese a que la orden debía cumplirse “en sus propios términos”.

De izquierda a derecha: consejeros Germán Serkovic, Jaime de la Puente, María Teresa Cabrera, Gino Ríos (presidente), Víctor Chanduví, y Cayo Galindo. Foto: captura

En su resolución, el magistrado advirtió que los consejeros infringieron la Ley Orgánica del Poder Judicial al calificar y limitar el alcance de la orden judicial, lo que constituye, dice, una conducta de incumplimiento. El juez subrayó que la JNJ realizó una “interpretación unilateral y autónoma” al considerar que los cuatro cargos atribuidos a Espinoza eran independientes, cuando todos derivan del supuesto incumplimiento de la orden de ceder el cargo de fiscal de la Nación a Patricia Benavides.

El juez Torres Tasso dejó constancia de que la situación coloca a la JNJ en incumplimiento ante el Juzgado y consideró pertinente informar a la Fiscalía de la Nación para los fines correspondientes, es decir, si debe investigarse el desacato.