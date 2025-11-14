Perú

Congreso: Fujimorista Fernando Rospigliosi pide represión policial “con toda energía para manifestantes violentos” previo a paro

El presidente del Legislativo llamó a responder con fuerza ante eventuales actos de violencia durante el paro de transportistas “No se puede tolerar que la Policía vaya inerme a recibir pedradas”, dijo

Guardar
Fuente: Congreso de la República

El fujimorista Fernando Rospigliosi, presidente del Congreso, pidió a la Policía Nacional (PNP) que reprima con firmeza a los “manifestantes violentos” que podrían aparecer este viernes durante el paro convocado por un sector de gremios de transportistas.

El legislador difundió un video en la cuenta oficial del Parlamento junto al general Felipe Monroy, jefe de la Región Policial Lima, y el coronel Juan Carlos Valle, jefe de la División de Servicios Especiales de la misma región.

“Se está acá preparando todos los dispositivos para las marchas que se van a realizar el día de mañana, viernes, y eventualmente también el sábado”, dijo al respaldar el despliegue de mayores medidas de seguridad en la capital.

“Hay la información de que algunos de estos manifestantes van a tratar de ejercer también actos de violencia contra la policía, contra los locales públicos y locales privados, como ha ocurrido hace un mes”, agregó en alusión a la movilización del pasado 15 de octubre, donde un agente mató a uno de los jóvenes manifestantes, el rapero Trvko.

Rospigliosi respaldó el despliegue de
Rospigliosi respaldó el despliegue de medidas de seguridad junto al general Felipe Monroy y el coronel Juan Carlos Valle, jefes de la Región Policial Lima y la División de Servicios Especiales

“No se puede tolerar que la Policía vaya inerme a recibir pedradas, pirotécnicos y todo tipo de objetos contundentes y queden como la otra vez ochenta, noventa, cien policías heridos. La policía tiene que actuar con toda energía para reprimir a estos manifestantes violentos. Las marchas pacíficas, por supuesto, nunca son reprimidas por la policía”, siguió.

Añadió que atacar a los agentes constituye un delito y los participantes deben considerarse delincuentes. “La policía tiene no solamente el derecho, sino tiene el deber de actuar con toda energía y firmeza. Tienen el respaldo de la ciudadanía y el respaldo pleno del Congreso de la República en su actividad en defensa del orden”, apuntó.

El Ministerio de Educación ha dispuesto que las clases en Lima Callao se realicen de manera virtual debido al paro convocado por transportistas, que reclaman por la inseguridad y la falta de resultados de las medidas gubernamentales.

Los organizadores de la protesta señalaron que la ola de extorsiones, amenazas y asesinatos no ha disminuido, a pesar del estado de emergencia decretado por el presidente interino José Jerí. El portafolio indicó que los colegios privados tienen la opción de definir sus protocolos, mientras que en el sector público la virtualidad regirá para todos los alumnos.

Fuente: Canal N

Críticas

Semanas atrás, Rospigliosi desató una ola de críticas por señalar que el músico urbano Eduardo Mauricio Ruiz Sáenz (’Trvko’), quien murió tras recibir un disparo de un policía infiltrado durante una protesta antigubernamental, era “terruco”.

“Yo lamento mucho la muerte de este señor que se hacía llamar terruco. Es muy lamentable que haya habido una muerte. No debería haber muertes. Pero el atacar a la policía con bombas molotov, pirotécnicos, con piedras, es un delito que no debe quedar impune”, declaró a la prensa.

Aunque un grupo de periodistas le aclaró que el nombre artístico del manifestante era ‘Trvko’, el legislador insistió en su postura.

“Sí, yo sé. Yo sé que era ‘Trvco’, que significaba lo que ya hemos dicho. Pero ese no es el hecho. El hecho es que esa muerte tiene que investigarse y no debió haberse producido de ninguna manera, a menos que no hubieran habido los ataques a la policía. Esos ataques a la policía son el contexto donde se producen estos hechos de violencia”, agregó.

Temas Relacionados

Fernando RospigliosiCongreso de la RepúblicaPNPPolicía Nacional del Perúperu-politicaperu-noticias

Más Noticias

Drake Bell llegó a Lima y sorprende a fans en Barranco antes de su concierto en el Geek Festival 2025

El artista estadounidense se dejó ver caminando por las calles de la capital y se tomó fotos con seguidores antes de su concierto acústico del 14 de noviembre.

Drake Bell llegó a Lima

Padres de Christian Domínguez son citados por el Poder Judicial tras denuncia de violencia psicológica hacia su nieta

Luego de la intervención del Centro de Emergencia Mujer (CEM), la familia Domínguez enfrenta un proceso judicial que podría derivar en hasta 12 años de prisión efectiva

Padres de Christian Domínguez son

Cárcel para quienes oculten su rostro en manifestaciones: la propuesta que busca modificar el Código Penal para “evitar disturbios”

Iniciativa impulsada por la parlamentaria Elizabeth Medina también plantea prohibir la asistencia de menores de edad y personas discapacitadas

Cárcel para quienes oculten su

Formar con enfoque de desarrollo glocal en Lima Norte

Si la educación superior no está firmemente ligada a la empleabilidad y al emprendimiento, el talento de nuestros jóvenes se desperdicia

Formar con enfoque de desarrollo

Los anticonceptivos no son solo para mujeres: Minsa lanza campaña de vasectomía gratis y desmiente mitos sobre sexualidad

La campaña se realizará del 17 al 21 de noviembre en 70 hospitales de 23 regiones, ofreciendo el procedimiento rápido, seguro y gratuito para todos los hombres

Los anticonceptivos no son solo
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Cárcel para quienes oculten su

Cárcel para quienes oculten su rostro en manifestaciones: la propuesta que busca modificar el Código Penal para “evitar disturbios”

José Jerí celebra sus 39 años con torta regalada por policías, el viral ‘La Máquina’ y show del alcalde Ulises Villegas

“Dame una semana y Vladimir Cerrón va a caer, te lo apuesto”: difunden nuevo audio atribuido a Juan José Santiváñez

Contraloría confirma que el Ministerio del Interior compró para la PNP un avión en desuso y sin requisitos básicos

Álex Kouri fuera de las elecciones 2026: PJ confirma su inhabilitación por no pagar reparación civil

ENTRETENIMIENTO

Padres de Christian Domínguez son

Padres de Christian Domínguez son citados por el Poder Judicial tras denuncia de violencia psicológica hacia su nieta

Pamela López confirma que ya tiene partido político para postular al Congreso: “Tengo el instinto de servir al prójimo”

Pamela López le recuerda a Franco que le pidió perdón a nivel nacional y le dijo ‘error’ a Christian Cueva: “Cometiste horrores”

Magaly Medina en contra de postulación de figuras de la farándula: “Creen que llegar al Congreso es para hacerse ricos”

Christian Ysla y Mónica Cabrejos salen en defensa de Yiddá Eslava ante las críticas y el fracaso de ‘La habitación negra’

DEPORTES

Hernán Barcos reflexiona tras el

Hernán Barcos reflexiona tras el tenso desencuentro con Álex Valera en el último clásico: “Sirve de experiencia para el futuro”

El desahogo de Ignacio Buse en Montevideo: apeó por primera vez a Vilius Gaubas y accedió a cuartos de final del Uruguay Open

Hernán Barcos ofreció disculpas a Carlos Zambrano por quitarle la cinta de capitán en Andahuaylas: “Estaba con la cabeza un poco caliente”

GOLPERU se despide de la Liga 1 tras 10 años: transmitirá su último partido en el Callao y pondrá fin a su ciclo

Paolo Guerrero felicita a Alex Valera por el golazo ante Rusia en amistoso: “Es importante que esté anotando goles con la selección peruana”