Congreso: Fujimorista Fernando Rospigliosi pide represión policial “con toda energía para manifestantes violentos” previo a paro

Fuente: Congreso de la República

El fujimorista Fernando Rospigliosi, presidente del Congreso, pidió a la Policía Nacional (PNP) que reprima con firmeza a los “manifestantes violentos” que podrían aparecer este viernes durante el paro convocado por un sector de gremios de transportistas.

El legislador difundió un video en la cuenta oficial del Parlamento junto al general Felipe Monroy, jefe de la Región Policial Lima, y el coronel Juan Carlos Valle, jefe de la División de Servicios Especiales de la misma región.

“Se está acá preparando todos los dispositivos para las marchas que se van a realizar el día de mañana, viernes, y eventualmente también el sábado”, dijo al respaldar el despliegue de mayores medidas de seguridad en la capital.

“Hay la información de que algunos de estos manifestantes van a tratar de ejercer también actos de violencia contra la policía, contra los locales públicos y locales privados, como ha ocurrido hace un mes”, agregó en alusión a la movilización del pasado 15 de octubre, donde un agente mató a uno de los jóvenes manifestantes, el rapero Trvko.

“No se puede tolerar que la Policía vaya inerme a recibir pedradas, pirotécnicos y todo tipo de objetos contundentes y queden como la otra vez ochenta, noventa, cien policías heridos. La policía tiene que actuar con toda energía para reprimir a estos manifestantes violentos. Las marchas pacíficas, por supuesto, nunca son reprimidas por la policía”, siguió.

Añadió que atacar a los agentes constituye un delito y los participantes deben considerarse delincuentes. “La policía tiene no solamente el derecho, sino tiene el deber de actuar con toda energía y firmeza. Tienen el respaldo de la ciudadanía y el respaldo pleno del Congreso de la República en su actividad en defensa del orden”, apuntó.

El Ministerio de Educación ha dispuesto que las clases en Lima y Callao se realicen de manera virtual debido al paro convocado por transportistas, que reclaman por la inseguridad y la falta de resultados de las medidas gubernamentales.

Los organizadores de la protesta señalaron que la ola de extorsiones, amenazas y asesinatos no ha disminuido, a pesar del estado de emergencia decretado por el presidente interino José Jerí. El portafolio indicó que los colegios privados tienen la opción de definir sus protocolos, mientras que en el sector público la virtualidad regirá para todos los alumnos.

Fuente: Canal N

Críticas

Semanas atrás, Rospigliosi desató una ola de críticas por señalar que el músico urbano Eduardo Mauricio Ruiz Sáenz (’Trvko’), quien murió tras recibir un disparo de un policía infiltrado durante una protesta antigubernamental, era “terruco”.

“Yo lamento mucho la muerte de este señor que se hacía llamar terruco. Es muy lamentable que haya habido una muerte. No debería haber muertes. Pero el atacar a la policía con bombas molotov, pirotécnicos, con piedras, es un delito que no debe quedar impune”, declaró a la prensa.

Aunque un grupo de periodistas le aclaró que el nombre artístico del manifestante era ‘Trvko’, el legislador insistió en su postura.

“Sí, yo sé. Yo sé que era ‘Trvco’, que significaba lo que ya hemos dicho. Pero ese no es el hecho. El hecho es que esa muerte tiene que investigarse y no debió haberse producido de ninguna manera, a menos que no hubieran habido los ataques a la policía. Esos ataques a la policía son el contexto donde se producen estos hechos de violencia”, agregó.