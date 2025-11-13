Minedu suspende clases presenciales este viernes 14 de noviembre en Lima y Callao por paro de transportistas

Minedu dispone clases virtuales por paro de transportistas en Lima y Callao este viernes 14 de noviembre

El Ministerio de Educación (Minedu) anunció la suspensión de las clases presenciales en las instituciones educativas de Lima Metropolitana y el Callao para este viernes 14 de noviembre, debido al paro convocado por un sector de gremios de transportistas. La medida busca evitar que los desplazamientos escolares se vean afectados y prioriza la seguridad de estudiantes, docentes y personal educativo.

El anuncio llega en medio de un contexto marcado por la tensión en el sector transporte. Los gremios convocantes justificaron la paralización como un acto de protesta frente a la creciente ola de criminalidad que continúa afectando a los conductores y empresarios del rubro, pese al estado de emergencia decretado en diversas zonas. Según los representantes, las medidas impulsadas por el gobierno de José Jerí no han logrado frenar las extorsiones, amenazas ni los asesinatos que golpean al sector.

Ante este escenario, el Minedu confirmó que las clases se realizarán de manera virtual, tanto en colegios públicos como privados. La disposición fue emitida a través de un comunicado oficial de la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM) y replicada por la Dirección Regional de Educación del Callao (DREC), instituciones que coincidieron en priorizar la integridad de la comunidad educativa.

Clases remotas para garantizar la continuidad educativa

En su pronunciamiento, el Ministerio de Educación precisó que “ante el anunciado paro de un sector de los transportistas previsto para el viernes 14 de noviembre, la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM) ha considerado conveniente disponer que, ese día, los estudiantes de las instituciones educativas públicas reciban sus clases de manera remota o virtual”.

El documento también indica que la decisión tiene como propósito “resguardar la integridad y seguridad de todos los integrantes de la comunidad educativa”. Aunque la medida incluye a las instituciones privadas, el ministerio señaló que estas podrán “adoptar las medidas que consideren necesarias”, en el marco de su autonomía.

Asimismo, el Minedu expresó su reconocimiento a los diferentes actores del sistema educativo. “Agradecemos la comprensión y el compromiso de directivos, docentes, estudiantes y familias para garantizar la continuidad del servicio educativo”, señala el comunicado difundido por la entidad.

Con ello, se busca asegurar que los alumnos mantengan su proceso de aprendizaje sin interrupciones, pese a las dificultades que puedan generar las restricciones de transporte durante la jornada de protesta.

Comunciado del Ministerio de Educación

Disposición similar en el Callao

En paralelo, el Gobierno Regional del Callao, a través de la Dirección Regional de Educación del Callao (DREC), emitió el Comunicado N.° 021-2025-DREC, mediante el cual informó que todas las instituciones educativas de la región deberán realizar sus actividades de manera virtual el mismo viernes 14.

El texto difundido por la DREC señala que la medida responde al objetivo de “salvaguardar la seguridad y el bienestar de nuestros estudiantes, docentes, directivos y personal administrativo”. Además, dispone que “las actividades pedagógicas (clases escolares) en todas las instituciones educativas de la región Callao se realizarán de manera virtual, respetando los horarios establecidos y garantizando la continuidad del proceso educativo”.

El pronunciamiento también incluye una instrucción directa a los responsables de los colegios. “Los directores de las instituciones educativas deberán adoptar las medidas necesarias para asegurar la correcta implementación de la modalidad virtual, permitiendo que los estudiantes continúen con sus actividades académicas de manera efectiva”, enfatiza el comunicado firmado en el Callao el 13 de noviembre.

Finalmente, la DREC reiteró su compromiso institucional con la educación pública. “El Gobierno Regional del Callao y la DREC reafirman su compromiso con la educación, la seguridad y el bienestar de toda la comunidad educativa de nuestra región”, concluye el documento oficial.

Comunicado Dirección Regional de Educación del Callao