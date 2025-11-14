Christine, la hija de George Forsyth y Sonia La Torre, se roba el corazón de los seguidores con sus primeras imágenes. Video: Instagram

La llegada de Christine, la primera hija de George Forsyth y Sonia La Torre, ha generado una ola de emoción y mensajes de felicitación en redes sociales. La pareja compartió las primeras imágenes y palabras dedicadas a su bebé, mostrando la alegría que viven en esta nueva etapa. El exalcalde de La Victoria y la empresaria cajamarquina celebraron públicamente el nacimiento de su primogénita, acompañando la noticia con mensajes emotivos y fotografías familiares que captaron la atención de sus seguidores.

Sonia La Torre expresó en Instagram la profunda alegría que siente la pareja con la llegada de Christine: “Eres el sueño más deseado, el regalo más grande que la vida nos ha dado”. Las imágenes difundidas muestran a Forsyth y La Torre emocionados, abrazando a su hija recién nacida y compartiendo los primeros instantes de su vida familiar. En la misma publicación, ambos padres añadieron: “Nos has hecho los papás más felices del mundo. Prometemos amarte, cuidarte y protegerte con todo lo que somos, por siempre”.

La noticia del nacimiento de Christine se viralizó rápidamente. Amigos, familiares y seguidores de la pareja inundaron las redes sociales con mensajes de felicitación y buenos deseos. Comentarios como “Qué lindos. Bendiciones para los tres, qué bellos” y “Felicidades, que Dios los bendiga” reflejan el cariño y la cercanía que el público siente hacia Forsyth y La Torre en este momento especial.

La pareja acompañó el anuncio con un video que recopila fotografías de los primeros días de vida de la bebé, reforzando el ambiente de alegría y celebración que rodea a la familia.

La llegada de Christine Forsyth La Torre genera una ola de felicitaciones y mensajes en redes sociales.

Historia de amor de George Forsyth y Sonia La Torre

El vínculo entre George Forsyth y Sonia La Torre se remonta a finales de 2020, cuando se conocieron en Cajamarca durante la campaña presidencial del exfutbolista. Un encuentro casual en un restaurante marcó el inicio de una relación que, pese a la distancia y las restricciones de la pandemia, se consolidó rápidamente. Forsyth relató a la revista Cosas: “A mí me pareció una persona muy agradable, con un gran sentido del humor, que es muy importante para mí, y es por eso que después del almuerzo ya tuve que atreverme a pedirle su teléfono”.

A los dos meses de conocerse, Forsyth sorprendió a La Torre con una propuesta formal de noviazgo en el Country Club de Miraflores. La relación se fortaleció con viajes y encuentros entre Lima y Cajamarca, superando los desafíos logísticos y personales de ese periodo. En febrero de 2022, durante un viaje a Punta Cana, Forsyth le pidió matrimonio a La Torre en medio del mar Caribe, un momento que ambos compartieron posteriormente en redes sociales.

La pareja celebró su matrimonio civil el 25 de noviembre de 2023 en el Club Hípico Militar de La Molina, en Lima, tras tres años de relación. La ceremonia, decorada con flores silvestres, incluyó un emotivo intercambio de votos. Sonia La Torre, emocionada, expresó: “Acepto ser tu compañera en la risa y en el llanto, en la calma y en la tormenta. Quiero ser tu apoyo cuando necesites fuerza y tu alegría cuando todo parezca oscuro... Te amo más de lo que las palabras pueden expresar y estoy emocionada por compartir el resto de mi vida contigo porque sé que estará llena de amor y felicidad”.

Desde entonces, Forsyth y La Torre han optado por mantener su vida privada alejada del espectáculo, compartiendo solo momentos clave en redes sociales, como viajes, celebraciones y, ahora, la llegada de su hija Christine.

George Forsyth y Sonia La Torre celebran el nacimiento de su primera hija, Christine, con emotivas imágenes familiares.

¿Quién es Sonia La Torre, la esposa y madre de la primogénita de George Forsyth?

Sonia La Torre, de 32 años y natural de Cajamarca, es una empresaria y ejecutiva con formación en Administración de Empresas por la Universidad de Lima y especializaciones en Gestión Pública en la Universidad del Pacífico, además de cursos en Barcelona y Estados Unidos. Su trayectoria profesional comenzó en la empresa familiar, el grupo Caxagas, donde asumió responsabilidades desde los puestos más básicos hasta alcanzar la gerencia general, liderando actualmente el proceso de transición generacional junto a sus hermanos.

La Torre también se desempeña como ingeniera industrial y vicepresidenta de la Sociedad Peruana de Gas Licuado (SPGL), destacando como una voz joven en el sector energético nacional. Su perfil se caracteriza por una vocación empresarial inspirada por su padre y un compromiso con el desarrollo regional. Aunque mantiene su vida personal en reserva, ha compartido en redes sociales algunos aspectos de su relación con Forsyth, como viajes y celebraciones, sin involucrarse en el mundo del espectáculo.

A pesar de la atención mediática que genera su vínculo con Forsyth, La Torre prefiere proyectar una imagen de liderazgo y discreción, enfocada en su labor profesional y en su nueva etapa como madre. En este escenario de alegría y nuevos comienzos, Forsyth y La Torre han manifestado su deseo de ofrecer a Christine un entorno lleno de amor y protección, consolidando el lazo que los une como familia.