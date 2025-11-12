Perú

PJ no ordenaría la restitución inmediata de Delia Espinoza: Juez esperaría que la JNJ cumpla con reponerla

Fuentes de Infobae indican que el magistrado Juan Torres Tasso considera que su relación es clara. Sin embargo, la JNJ continúa con el proceso disciplinario pese a que ordenó su suspensión

Delia Espinoza tendrá que esperar que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) la reponga como fiscal de la Nación. Así resolvería el juez constitucional Juan Torres Tasso, según fuentes de Infobae.

De acuerdo con las referidas fuentes, el magistrado del Noveno Juzgado en lo Constitucional de Lima expresó que no había nada que aclarar en su resolución. Ello en respuesta al último pedido de la defensa de Espinoza.

Como se recuerda, el abogado Luciano López presentó ayer un escrito donde solicitó al juez que corrija su fallo a fin de que no sea necesario que la JNJ emita una nueva resolución que reponga a Espinoza como fiscal de la Nación.

López explicó que, al haberse suspendido la resolución con la que se apartó a Espinoza del cargo, la reposición es “de pleno derecho”, es decir, automática.

“La suspensión de los efectos de la Resolución 143-2025-PLENO-JNJ implica, por sí misma, la restitución inmediata de la suscrita en su condición de Fiscal Suprema y, como consecuencia, Fiscal de la Nación, sin necesidad de acto adicional”, se lee en el documento.

Pedido de Luciano López, abogado
Pedido de Luciano López, abogado de Delia Espinoza, al Juzgado Constitucional.

Así, se mantendría la orden del juez Torres Tasso para que la JNJ cumpla con reponer a Delia Espinoza como titular del Ministerio Público. Esto a pesar de que los consejeros ya se han negado a acatar la medida cautelar, incluso el mismo magistrado lo confirmó en su último fallo.

JNJ en desacato

El juez Torres Tasso también ordenó la suspensión del proceso disciplinario contra Delia Espinoza por no ceder el cargo de fiscal de la Nación a Patricia Benavides. Sin embargo, este continúa.

Infobae pudo conocer que la consejera María Teresa Cabrera, instructora en el proceso contra Espinoza, sigue programando diligencias. Por ejemplo, planea tomar la declaración de la fiscal suprema este lunes 17 de octubre.

Conferencia frustrada

Delia Espinoza planeaba dar una conferencia de prensa este miércoles en la sede del Ministerio Público, no obstante, el fiscal de la Nación interino Tomás Gálvez no dio las facilidades del caso, revelaron fuentes de Infobae.

Gálvez, dicen las mismas fuentes, tampoco accedió a asignar los vehículos oficiales a Espinoza, los mismos que retiró a pesar de un informe favorable.

Durante una entrevista con Canal N, el fiscal de la Nación interino confirmó que recibió la carta de Espinoza donde se le requiere que disponga los trámites para su reincorporación. Pero indicó que hasta que la JNJ no emita la resolución respectiva, no será posible.

“Mientras no haya resolución, ella no puede decir nada de lo que está diciendo en la carta. Es un despropósito y una indebida interpretación del orden jurídico”, dijo.

Durante la entrevista, Gálvez enfatizó que el procedimiento debe seguir el cauce institucional y que la reincorporación solo se concretará mediante una resolución emitida por la Fiscalía de la Nación, es decir, él mismo. “Las cosas no son así como así, que entras por la ventana, que entras a la mala, que entras a la fuerza. No. Se incorpora con una resolución de Fiscalía de la Nación, en este caso, emitida por mi persona”.

