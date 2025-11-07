Perú

Oficial Mayor asegura que no autorizó el uso de cámara del Congreso en mitin fujimorista, porque estaba de vacaciones

Giovanni Forno explicó que sus funciones fueron asumidas por Jaime Abensur Pinasco, quien el 2021 postuló como candidato al Congreso por Fuerza Popular

Forno se deslinda por cámara del Congreso en mitin de Keiko Fujimori:

El oficial mayor del Congreso de la República, Giovanni Forno, presentó sus descargos ante el Jurado Electoral Especial (JEE) de Pacasmayo por el caso del uso de una cámara institucional durante el mitin de lanzamiento de la precandidatura de Keiko Fujimori en Trujillo.

En el documento remitido a las autoridades electorales, Forno sostuvo que no tuvo participación ni responsabilidad alguna en la autorización o traslado del equipo audiovisual, ya que se encontraba fuera de funciones durante esos días.

“Se pone a conocimiento de las autoridades del Jurado Especial Electoral mis descargos respecto a los aludidos informes de fiscalización, entre ellos uno que se encuentra y que llama la atención: el memorando del 23 de octubre del 2025 y el reporte de seguimiento del mismo, mediante el cual se acredita que el día de los hechos, el suscrito se encontraba ejerciendo su descanso vacacional”, precisó.
Según detalló el funcionario, sus labores habían sido formalmente encargadas al director general parlamentario, Jaime Abensur Pinasco, desde las tres de la tarde del jueves 23 de octubre hasta el domingo 2 de noviembre. “Habiendo encargado las funciones de la Oficialía Mayor al director general parlamentario Jaime Abensur Pinasco”, reiteró.

En ese contexto, Forno insistió en que toda decisión administrativa relacionada con el préstamo o salida del equipo audiovisual del Parlamento fue asumida por el funcionario encargado. El JEE deberá determinar si efectivamente fue Abensur, vinculado anteriormente al partido Fuerza Popular, quien autorizó o permitió el traslado del equipo al evento partidario.

Uso de una cámara del Congreso en mitin fujimorista

El caso salió a la luz luego de que Sol TV difundiera un video que mostraba una cámara institucional del Congreso grabando el mitin en el que Keiko Fujimori anunció su cuarta candidatura presidencial en Trujillo. Las imágenes generaron una fuerte controversia política, pues se trataba de un bien público utilizado para un acto proselitista.

El hecho derivó en una moción de censura contra Fernando Rospigliosi, entonces primer vicepresidente encargado de la presidencia del Congreso. La iniciativa fue impulsada por la legisladora Ruth Luque, quien consideró que el uso de recursos públicos para actividades partidarias vulnera el principio de neutralidad.

Fernando Rospigliosi, presidente interino del Congreso, pretende no asumir responsabilidades políticas y limpiarse las manos con la supuesta ‘renuncia’ de un trabajador, cuya dependencia en el Parlamento era en oficinas que dependen de su gestión”, escribió Luque en su cuenta de X.

El operador de la cámara fue identificado como Daniel Luza, trabajador del área de Participación Ciudadana del Congreso, que depende de la primera vicepresidencia, a cargo del congresista Fernando Rospigliosi. (Video: Canal N)

El trabajador involucrado, Daniel Luza, pertenecía a la Oficina de Participación Ciudadana, dirigida por Edwin Lévano Gamarra, quien figura como militante activo de Fuerza Popular. Ambos mantienen vínculos con el partido de Keiko Fujimori. Según Rospigliosi, Luza renunció tras el escándalo y se inició un procedimiento sancionador.

La vocera fujimorista Patricia Juárez precisó que Luza alegó haber tomado la cámara “por error”, al confundirla con su equipo personal. Sin embargo, la oposición cuestionó que se trate de un simple malentendido y advirtió que el incidente revela el uso político del Congreso para fines partidarios.

Investigación continúa

Con la presentación de los descargos de Giovanni Forno, el Jurado Electoral Especial de Pacasmayo deberá esclarecer las responsabilidades administrativas y políticas en el uso indebido de bienes del Estado.

La congresista de Fuerza Popular intentó justificar la presencia de un funcionario en el evento de campaña de Keiko Fujimori en Trujillo con un equipo de grabación destinado al Congreso. (Foto: Composición - Infobae/Renato Silva/ANDINA)

De acuerdo con los documentos oficiales, Jaime Abensur Pinasco, quien asumió las funciones de Forno durante sus vacaciones, también habría tenido una militancia previa en Fuerza Popular. Según los registros del Jurado Nacional de Elecciones, Abensur postuló al Congreso por Lima en las elecciones del 2021 con ese partido.

Este antecedente ha reavivado las sospechas sobre una posible coordinación entre funcionarios del Parlamento y el partido fujimorista.

