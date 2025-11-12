Perú

Tula Rodríguez regresa con ‘Los otros Concha 2’: “Lo que se viene, ni se lo imaginan”

Paul Martin, Milene Vásquez, Raysa y Sirena Ortiz encabezan el elenco que promete nuevas historias llenas de humor y emoción.

Tula Rodríguez regresa con “Los Otros Concha 2”: América TV confirma la nueva temporada con elenco renovado. IG

La espera terminó. Tula Rodríguez regresa a la pantalla chica con una de las producciones más queridas del público peruano: 'Los Otros Concha 2′, la exitosa teleserie familiar producida por Del Barrio Producciones para América Televisión.

Tras el éxito de su primera temporada, la historia de los Concha regresa con nuevas aventuras, personajes y giros inesperados que prometen conquistar nuevamente a los televidentes.

La noticia fue confirmada oficialmente por América TV y Michelle Alexander, generando una ola de entusiasmo entre los seguidores que esperaban con ansias el retorno de esta divertida familia.

“Estoy muy feliz de volver a casa”, dice Tula Rodríguez

A través de sus redes sociales y en declaraciones a la prensa, Tula Rodríguez expresó su emoción por volver a interpretar a 'Estela Concha’, el personaje que la consolidó como una de las figuras más queridas de la televisión nacional.

“Estoy muy emocionada y con todas las ganas de empezar las grabaciones y que el público pueda disfrutar de esta historia que en su primera temporada nos trajo tanta alegría. Estoy segura de que los televidentes no se despegarán de la pantalla, porque lo que se viene ni se lo imaginan”, declaró Tula.

La actriz también señaló que reencontrarse con sus “hijos en la ficción” es una experiencia muy especial. “Estoy feliz de volver a ingresar a sus hogares con tanto cariño”, añadió.

Tula Rodríguez regresa a América
Tula Rodríguez regresa a América TV con la segunda temporada de 'Los Otros Concha'. IG

Una nueva etapa para los Concha

La segunda temporada de “Los Otros Concha” no será solo una continuación, sino un nuevo comienzo lleno de humor, emoción y situaciones inesperadas.Según ha revelado Del Barrio Producciones, los guionistas han preparado episodios cargados de enredos, revelaciones y momentos que pondrán a prueba la unión familiar.

“Habrá secretos que saldrán a la luz, amistades que se tambalean y una decisión que podría cambiar el destino de Estela Concha y sus hijos”, adelanta la sinopsis oficial.

¿Cuándo se estrena “Los Otros Concha 2”?

El regreso de 'Los Otros Concha’ está programado para diciembre de 2025, justo a tiempo para acompañar las fiestas de fin de año con una historia divertida y emotiva.

La producción ya inició grabaciones y América TV prepara una fuerte campaña promocional para anunciar su fecha exacta de estreno.

Tula Rodríguez regresa con 'Los
Tula Rodríguez regresa con ‘Los otros Concha 2’: “Ni se imaginan lo que viene”

El elenco confirmado: rostros conocidos y nuevas sorpresas

El video promocional difundido por América Televisión muestra el regreso de varias figuras que participaron en la primera entrega: Tula Rodríguez, Paul Martin, Milene Vásquez, Sirena Ortiz, Raysa Ortiz, Miguel Dávalos y Andrés Vílchez, quienes volverán a dar vida a los personajes más entrañables de la serie.

Sin embargo, existen dudas sobre el retorno de Sebastián Barreto (Pochito) y Macarena Argote (Patty), ya que ambos actualmente graban para la teleserie 'Al Fondo Hay Sitio”.

Los fans esperan que, pese a sus compromisos, puedan tener al menos una participación especial en esta nueva temporada.

'Los otros Concha': Este el
‘Los otros Concha’: Este el rating que hizo el estreno de la novela de Tula Rodríguez

Michelle Alexander celebra el regreso

La productora Michelle Alexander también compartió la noticia en sus redes sociales, confirmando oficialmente la segunda temporada y expresando su entusiasmo por reencontrarse con el elenco.

“¡Sí, vuelven! Los Otros Concha 2 ya es una realidad y no puedo estar más feliz de compartirlo con este elenco tan querido. Muy pronto les presentaré a todos los personajes… ¡porque nuevos rostros llegan a alborotar a los Concha! Nos espera una temporada con muchas risas, locuras y, claro, drama del bueno. ¡Prepárense!”, escribió la productora en Instagram.

Su mensaje rápidamente se volvió viral entre los seguidores del formato, quienes inundaron las redes sociales con comentarios de emoción y nostalgia.

Una fórmula que conecta con las familias peruanas

Desde su estreno, 'Los Otros Concha’ se posicionó como una de las producciones más vistas de América TV, gracias a su mezcla de humor popular, mensajes familiares y situaciones cotidianas que reflejan la realidad de muchos hogares peruanos.El retorno de la serie marca también la reactivación de las producciones familiares locales, que buscan reconectar con el público luego de una temporada marcada por realities y formatos internacionales.

Con el liderazgo de Tula Rodríguez y la visión de Del Barrio Producciones, se espera que esta nueva entrega consolide el éxito del formato y vuelva a liderar el prime time nacional.

Michelle Alexander confirmó el regreso
Michelle Alexander confirmó el regreso de la exitosa serie familiar. IG

Clima en Tarapoto: el pronóstico

Clima en Trujillo: el pronóstico

Patricia Benavides promovió elección de

Alianza Lima vs Circolo EN

ONP: jubilación anticipada sin descuentos
Patricia Benavides promovió elección de

Top de películas imprescindibles para

Alianza Lima vs Circolo EN

