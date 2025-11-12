Petroperú, “en cuidados intensivos”, venderá 55 inmuebles como parte de su proceso de reestructuración

Fuente: Canal N

La empresa estatal Petroperú, inmersa en una crisis financiera, comunicó este martes que adjudicó a la firma Plus Tasa S.A.C. el servicio de tasación comercial de 55 inmuebles considerados prescindibles, dentro de su plan de optimización de activos. Según el comunicado oficial, los inmuebles están ubicados en los departamentos de Áncash, Huánuco, Lambayeque, Lima, Loreto, Pasco, Piura, Tumbes y Ucayali.

El objetivo de la tasación es establecer tanto el valor comercial como el precio probable de venta de estos bienes. Este contrato representa un paso en la estrategia para administrar el portafolio inmobiliario de la empresa.

Petroperú indicó que el resultado de la tasación permitirá a la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión) continuar con los procedimientos administrativos y operativos asociados a la disposición y venta de estos activos.

El anuncio se realizó un día después de que la entidad estatal informara que lanzará una segunda convocatoria internacional para el servicio de transformación integral a mediados de noviembre. Esta decisión responde a que el proceso anterior se declaró desierto el 7 de noviembre, tras la evaluación de las propuestas presentadas.

La tasación permitirá a Proinversión avanzar con los trámites necesarios para la disposición y venta de estos activos

En el marco de la reestructuración, el 26 de septiembre se inició un concurso internacional para adjudicar el servicio de transformación integral bajo requisitos técnicos relacionados con experiencia en operaciones de estructuración y reestructuración de deuda, así como en diseño y ejecución de procesos de reorganización, transformación operativa y gestión en empresas estatales o con participación estatal.

De las cinco propuestas recibidas, cuatro se descalificaron por no cumplir los requerimientos técnicos. La única oferta aceptada superó el 17% del monto estimado referencial, motivo por el cual se declaró desierta la convocatoria, siguiendo las normas del proceso.

Petroperú anticipó que la segunda convocatoria internacional se abrirá a mediados de noviembre y el procedimiento finalizará en la tercera semana de diciembre.

“Ya no es rentable”

Aunque la administración de la expresidenta Dina Boluarte respaldó la emisión de bonos a favor de la petrolera, el gobierno de su sucesor interino, José Jerí, sostuvo que “ya no puede seguir gastando el Perú en algo que ya no es rentable”.

El gobierno actual cuestiona la rentabilidad de la empresa, planteando opciones como un modelo público-privado o la venta total

El expresidente de la empresa, Alejandro Narváez, fue removido del cargo, y el actual jefe de Gabinete, Ernesto Álvarez, señaló recientemente en Panorama que Petroperú necesita optar por un modelo público-privado, la venta completa o la división en secciones para su enajenación por partes.

“Yo creo que el directorio nuevo tiene que evidentemente revisar (...) que ayude a la reestructuración de la empresa, porque el tiempo juega en contra y estamos frente a un cuadro crítico”, consideró Pedro Gamio, exdirector de Petroperú, en diálogo con Canal N.

El exminitro reconoció una ligera mejora en la presión de deuda durante el último año, aunque la consideró insuficiente. “Si bien es cierto que ha habido una mejora en los últimos doce meses en la presión de la deuda, esta mejora todavía es insuficiente y sigue en cuidados intensivos”, señaló.

“(La estatal) necesita la gerencia más eficaz para defender su porcentaje en el mercado y convocar a socios de primer nivel que refuercen y aseguren que el manejo político no va a volver a poner en situación crítica a la empresa”, concluyó.