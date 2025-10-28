Más líos petroleros: Cámara de Comercio de Talara emplaza a PERUPETRO por paralización en lotes clave VI y Z-69

Lote Z-69. La Cámara de Comercio, Industrias y Turismo de Talara representa, precisamente, a los empresarios que brindan servicios a los lotes petroleros del noroeste. Créditos: MONGABAY

La Cámara de Comercio, Industrias y Turismo de Talara (CCITT) ha cuestionado la administración de los lotes VI y Z-69, ambos bajo gestión de PERUPETRO S.A., por una presunta falta de continuidad operativa y deficiencias en la toma de decisiones que mantienen paralizada parte de la producción petrolera en la provincia de Talara.

El gremio atribuye la actual incertidumbre y el estancamiento económico a la ausencia de acciones concretas por parte de la empresa estatal, situación que compromete la proyección productiva y el flujo de recursos fundamentales para la región Piura.

PERUPETRO bajo presión por estancamiento de lotes VI y Z-69

Según el pronunciamiento de la CCITT, el proceso en el Lote VI se encuentra en un punto muerto pese a que el procedimiento administrativo para su transferencia finalizó con la adjudicación al Consorcio Inventa Energy – Sparrow Hills formalizada mediante Decreto Supremo N.o 019-2025-EM el pasado 21 de octubre.

La falta de traspaso efectivo del lote y la falta de información sobre la situación del personal técnico y proveedores locales han provocado un fuerte malestar social en sectores que dependen directamente de la actividad petrolera.

En ese sentido, la CCITT destaca que no existen definiciones respecto al futuro laboral de trabajadores especializados ni sobre la vigencia de contratos con proveedores de bienes y servicios vinculados al lote VI, muchos de los cuales reportan pérdidas tras semanas sin operar.

Los representantes empresariales argumentan que la situación no solo afecta la estabilidad social local sino que además aleja inversiones privadas y limita la generación de empleo en una zona históricamente ligada a la industria de hidrocarburos.

Alerta en Piura por caída de ingresos tras paralización petrolera

El panorama se complica con la situación del Lote Z-69. La concesión temporal manejada por Petroperú vence el 15 de noviembre, sin que hasta la fecha PERUPETRO haya anunciado el lanzamiento de una nueva licitación ni aclarado cómo se dará continuidad a la explotación.

La Cámara de Comercio advierte que si se paraliza la producción en ambos lotes, caerán inmediatamente los ingresos por Canon y Sobrecanon que reciben los gobiernos regional y locales, así como universidades públicas y otros institutos, lo cual debilitaría la inversión pública y pondría en pausa proyectos esenciales para comunidades de la zona. “Esta afectación vulnera el espíritu de la Ley del Canon”, señala el documento del gremio.

Crisis por paralización petrolera en Talara preocupa a empresarios

El presidente de la CCITT, Julio César Ubillus Melgarejo, responsabilizó directamente a PERUPETRO por el impacto económico y social derivado de su gestión.

El dirigente solicitó a las autoridades que se adopten medidas inmediatas tanto para asegurar la reactivación del Lote VI como para encaminar un cronograma transparente sobre el futuro del Lote Z-69. Para la Cámara, la protección del flujo productivo de hidrocarburos es indispensable para el desarrollo sostenible de Talara y de Piura.

En el comunicado oficial, la CCITT reitera su compromiso institucional con la defensa del interés provincial, la promoción de inversiones bajo criterios de responsabilidad social y la vigilancia activa de los procesos energéticos con repercusión en el desarrollo regional. El gremio exige que la administración estatal del recurso hidrocarburífero priorice eficiencia, previsión y diálogo con los actores locales para evitar impactos sociales y fiscales adversos.

