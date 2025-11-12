La actriz Daniela Sarfati revela que fue adoptada e inspira mensajes de amor y gratitud en redes sociales

Daniela Sarfati revela públicamente su adopción y conmueve a seguidores con emotivas fotos familiares en redes sociales.

La revelación de la exintegrante de Torbellino, Daniela Sarfati, sobre su adopción, ha generado una ola de reacciones emotivas en redes sociales, donde la actriz y coach motivacional compartió por primera vez detalles íntimos de su historia familiar. A través de una publicación acompañada de fotografías de su infancia, Sarfati expresó su gratitud hacia quienes la criaron, afirmando: “Que suerte que fui adoptada por seres que me amaron hasta sus últimos momentos en este plano”.

La recordada cíndela de Nubeluz indicó que, a pesar de las preguntas y dudas que surgen, su familia adoptiva es su verdadero núcleo, una certeza que, según sus palabras, “no cambia”. “Sí, hay muchas preguntas, dudas y el piso se mueve; pero esta es mi familia y eso, ¡no cambia! Agradezco cada historia vivida en este núcleo que me acogió y me llenó de aprendizaje. Tomo la energía de mis 4 papás y eso, por ahora, es suficiente", comentó la actriz en su publicación.

En la serie de imágenes difundidas, se observa a Daniela Sarfati de niña junto a sus padres y su hermana, reforzando el mensaje de pertenencia y amor. En la primera fotografía, la actriz escribió: “Esta es mi familia”, mientras que en otra, donde aparece con su madre, su hermana y su padre, se lee: “Mi mamá, mi hermana, mi papá y yo”.

Otras instantáneas muestran momentos con su abuela Ana, a quien describe como “la mejor”, y escenas junto a su hermana mayor, acompañadas de la frase: “Somos y siempre seremos una familia”. La última imagen, en la que aparece de pequeña, lleva el mensaje: “Las familias se construyen con amor y eso es algo que nunca me faltó”.

La confesión pública de Sarfati, inédita hasta ahora, motivó una avalancha de mensajes de apoyo tanto de colegas del medio artístico como de seguidores. Figuras como Jely Reátegui, Marco Zunino, Fiorella Cayo y Rossana Fernández Maldonado respondieron con emojis y palabras de afecto. Fernández Maldonado le escribió: “Qué hermosas fotos, y qué linda familia a la que quiero mucho y siempre estará en mi corazón. Besos amiga”.

Su hermana, Analía Sarfati, también se sumó con un mensaje emotivo: “Y solo nos queda el agradecimiento para nuestros papás, con almas muy generosas y llenas de amor. Qué suerte que me tocó ser parte de tu historia. Te quiero!”.

Entre los comentarios de los usuarios, muchos destacaron el valor de la actriz al compartir su historia y la forma en que procesa la noticia con gratitud, incluso hacia sus padres biológicos, sobre quienes no se conocen detalles y de quienes Sarfati no ha querido hablar públicamente. Una seguidora le escribió: “Daniela, reconocer a tus padres biológicos que te dieron la vida es amor, gratitud a tus padres de crianza que hicieron lo mejor posible para ti. Cuando todo está en sintonía y armonía la vida fluye. Maravillosa forma de agradecer a la vida”.

El testimonio de Sarfati, quien fuera pareja del actor Óscar López Arias, también inspiró a otros usuarios a compartir sus deseos de adoptar y brindar amor a niños, motivados por la experiencia positiva que la actriz relató. Una usuaria comentó: “Cuando veo tu historia me inspiras a hacer una adopción, el sistema es complicado pero sé que alguien chiquitita necesita mis abrazos, mis te quiero, mi protección y el hermoso matrimonio bien constituido que tengo. Dios me dará sabiduría para tomar decisiones”. Otra persona expresó: “Algún día si Dios lo permite quisiéramos adoptar para poder brindarle mucho amor y dedicación a un bebé”.

Los mensajes de apoyo continuaron multiplicándose, con frases como: “Y eso se ve y se siente en la foto: ¡PURO AMOR! Qué privilegiada”, “Hermoso Dani, hermoso saber que vienes sostenida por todos ellos, qué bendición de saber que siempre fuiste amada y elegida”, “Qué hermoso Dani! Sentirse sostenida con amor”, “Dani, te abrazo y agradezco tu generosidad al compartir”, y “Qué bello post, Dani”.

La primera revelación que hizo Daniela Sarfati sobre su adopción

Días antes de esta revelación, a comienzos de mes, Daniela Sarfati ya había hecho una alusión breve al tema en otra publicación. En esa ocasión, compartió una galería de fotos bajo el título “Jamás me imaginé que a mis 51 años...”, donde enumeraba logros recientes, como correr sus primeras maratones, tener “más hijos peludos que humanos” y su emprendimiento, entre otras anécdotas. Sin embargo, el dato que más llamó la atención fue el referido a su adopción: “Me enteraría que soy adoptada (compartiré mucho sobre esto)”, se leía en una de las imágenes de la galería, en la que aparecía de niña.

El mensaje que acompañaba ese post reflejaba el proceso emocional que atraviesa: “Jamás me imaginé tantas cosas que comparto hoy. Aún ando procesando muchas cosas con amor, fortaleza y sobre todo gratitud. Compartiré más información valiosa que hay en este post más adelante. Sé bueno, sé amor, sé tú. En la vida todo pasa y lo único que importa es tu propósito y dormir en paz. Gracias comunidad linda por siempre leerme y acompañarme. Vamos por más sueños”.

Aunque la actriz no ha precisado cuándo se enteró de su adopción, todo indica que se trata de una noticia reciente, motivo por el cual ha decidido compartirla con sus seguidores desde un lugar de paz, amor y gratitud. En respuesta a esa publicación, también recibió muestras de cariño de colegas y amigos.

Marco Zunino le escribió: “Te adoro hermanita”, mientras que Almendra Golmesky, quien conoció a Sarfati en sus inicios en Nubeluz, le expresó: “Dani querida! Cuánto que aprender, ¿no? Uno nunca termina y eso es una gran cosa. Te quiero”. A estos mensajes se sumaron los de Rossana Fernández Maldonado, Anahí de Cárdenas, Denisse Dibós, Úrsula Boza y Fiorella Cayo, quienes enviaron emojis y palabras de aliento.