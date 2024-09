El fin de Torbellino, Lucho Llosa revela lo que sucedió con la agrupación: “Nunca quise terminar con el grupo”

En una reciente entrevista en el programa “Nadie se salva”, Gabriel Calvo y Pablo Saldarriaga, exintegrantes de la icónica agrupación juvenil Torbellino, conversaron con Lucho Llosa, fundador del grupo, sobre las razones que llevaron al fin de la banda en los años noventa. Llosa, conocido por ser director y productor de cine y televisión, no dudó en ofrecer una respuesta franca y detallada sobre el tema.

Durante la entrevista, Gabriel Calvo planteó una pregunta clave a Llosa: “¿Por qué, teniendo un producto tan fuerte como Torbellino, Iguana Producciones decidió poner fin al grupo?”. Esta pregunta, directa y profunda, buscaba aclarar un tema que, hasta el momento, no había sido del todo revelado.

Llosa, con la franqueza que lo caracteriza, respondió que su intención nunca fue terminar con el grupo. “Vamos a franquearnos querido Gabo, porque yo te haría la misma pregunta a ti, ¿por qué acabó Torbellino?”, señaló en tono reflexivo. Su respuesta inicial no solo apuntaba a la complejidad de la situación, sino también a las dinámicas internas que empezaron a cambiar dentro de la agrupación.

El encuentro con Emilio Estefan y la oportunidad perdida

El productor reveló que, poco antes del fin de Torbellino, había tenido una reunión clave con Emilio Estefan, el reconocido productor musical de figuras como Gloria Estefan y Shakira. Llosa compartió su emoción al recordar el encuentro. “Yo venía de haber mostrado los videos a Emilio Estefan. Me dijo ‘los temas están buenos, los chicos están muy bien, es un buen grupo, me interesa, exploremos eso’, y yo tenía ese entusiasmo”, comentó.

Gabriel Calvo revela que patentó el nombre “Torbellino” pero luego se lo devolvió a Lucho Llosa.

Sin embargo, a su regreso a Perú, el panorama no era tan alentador. Llosa observó que los integrantes del grupo empezaban a seguir caminos individuales, buscando crecer profesionalmente fuera de Torbellino. “Seamos sinceros, ahí lo que empezó, no sé si tanto de parte tuya, pero empezó a haber una especie de estampida. Todos querían tener carreras solos”, explicó, refiriéndose a cómo los miembros del grupo comenzaron a priorizar proyectos personales sobre la continuidad de la banda.

Además, Llosa reconoció que la logística detrás de mantener a Torbellino en funcionamiento era complicada, lo que contribuyó a la decisión de no seguir adelante. “Por muchas satisfacciones que nos diera, había una logística bien complicada”, señaló, subrayando que, aunque el grupo no estaba perdiendo dinero, los retos organizativos y el desinterés creciente de los integrantes hicieron difícil sostener la agrupación.

La decisión final sobre Torbellino

Frente a este escenario, Lucho Llosa y Margarita Morales, productora de Torbellino, discutieron si valía la pena seguir con la banda. Según Llosa, ambos se plantearon si debían emprender el arduo trabajo de convencer a cada uno de los miembros de seguir adelante. “Yo conversé con Margarita, le dije: ‘Mira, está ocurriendo esto, creo que esto está en vía de desmembrarse, entonces, ¿vamos a seguir con esto? ¿Queremos pasar por toda una etapa de convencimiento o hasta aquí llegamos?’”, explicó.

Llosa admitió que quizás hubo falta de comunicación en el proceso, pero dejó claro que nunca quiso poner fin a un proyecto que le daba tantas satisfacciones. “Imagínate, si era algo que me daba tanta satisfacción, el grupo no perdía dinero. Mal hubiera yo terminado el grupo si no hubiera habido razones de ese tipo”, concluyó.

Torbellino en concierto. Instagram

¿Quiénes conformaban el grupo Torbellino?

Torbellino fue una banda juvenil que nació a raíz de la telenovela del mismo nombre, creada por Llosa y producida por Iguana Producciones en 1997. Inspirados en los grupos juveniles de la época, la producción reunió a Érika Villalobos, Gabriel Calvo, Bárbara Cayo, Fiorella Cayo, Pablo Saldarriaga, Daniela Sarfati y Marco Zunino como los miembros originales del grupo.

Zunino dejó la banda antes de que se lanzara el álbum debut para estudiar actuación en Estados Unidos, y su lugar fue ocupado por László Kovács en 1998. Claudia Berninzon también ingresó en dos oportunidades, reemplazando a Bárbara Cayo y Sarfati.

Santiago Magill era miembro de la banda solo en la telenovela, aunque sí hizo algunas apariciones en conciertos para acompañar a Fiorella Cayo cuando cantaba la canción “Poco a poco”. En la telenovela, Gianella Neyra, Carlos Thorton y renato Rossini también eran miembros de la banda.

Santiago Magill fue el invitado especial de Torbellino en su concierto por sus 25 años.

El álbum debut, “Torbellino: Corazón de la ciudad”, se lanzó el 17 de noviembre de 1997 bajo el sello de Sony Music Perú. Los sencillos “Torbellino”, “Poco a poco”, “Solamente tú”, “Corazón de la ciudad” y “Boulevard” gozaron de gran popularidad en la escena musical peruana, consolidando a la banda como un ícono juvenil.

En 2018, el elenco original se reunió para la telenovela “Torbellino: 20 años después”, estrenando el tema “Pierde cuidado”, compuesto por Bárbara Cayo. Posteriormente, en 2023, la agrupación celebró su 25 aniversario con el especial “25 años de pasión y fuego”, reafirmando el cariño y la nostalgia que el público sigue teniendo por Torbellino.