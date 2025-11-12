Perú

Caso ZBUSS: Indecopi exige medidas reales de seguridad en transporte luego de multar a empresa con más de 2.4 millones de soles

Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual sancionó a ZBUSS tras un accidente fatal en Áncash y resaltó la urgencia de adoptar medidas reales de seguridad en el transporte interprovincial

Guardar
Este es el tiempo máximo
Este es el tiempo máximo de conducción de un bus interprovincial para evitar accidentes, según Sunafil. (Foto: El Peruano)

La Comisión de la Oficina Regional del Indecopi Áncash – Sede Chimbote sancionó en primera instancia a la empresa de transporte ZBUSS S.A.C. con una multa de 450 UIT, equivalente a S/ 2′407.500, luego de comprobar que la compañía no implementó medidas adecuadas para prevenir el accidente ocurrido el 14 de mayo de 2023 en la vía Pativilca – Conococha, distrito de Cátac (Áncash).

El hecho, que derivó en la muerte de una pasajera y lesiones a otros ocupantes, se posiciona como referencia en la discusión sobre la seguridad de los servicios de transporte en el país, según detalló el organismo en un comunicado oficial.

Hallazgos críticos y responsabilidad empresarial

La decisión de Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) se basó en la evidencia de que los pasajeros fueron expuestos a un riesgo injustificado, en infracción del artículo 25° del Código de Protección y Defensa del Consumidor.

Investigaciones determinaron que el conductor del bus, identificado con placa B5E-956, abandonó el vehículo sin asegurar el volante ni colocar tacos de seguridad, lo que llevó al deslizamiento y despiste de la unidad.

Además, se comprobó que el ómnibus, fabricado en 2007, no recibía mantenimiento periódico, incrementando el nivel de riesgo para los usuarios del servicio de transporte interprovincial.

Los representantes de ZBUSS S.A.C. argumentaron que el incidente fue un hecho fortuito y que la empresa cumplía con las condiciones legales y técnicas requeridas para operar en Perú.

Sin embargo, Indecopi determinó que las medidas preventivas y de control son parte de la obligación permanente de las compañías de transporte para asegurar la seguridad de los pasajeros.

La sanción subraya que la responsabilidad de garantizar condiciones seguras recae en las empresas, sin que valga la exoneración por supuestos eventos aislados.

Indecopi exige medidas reales de
Indecopi exige medidas reales de seguridad en transporte tras caso de ZBUSS.

Proceso de apelación y llamados a cambios estructurales

La multa de más de dos millones de soles impuesta a ZBUSS S.A.C. es apelable ante la Sala Especializada de Protección al Consumidor de Indecopi, la instancia encargada de la revisión final del caso.

La entidad enfatizó que este proceso es parte de un enfoque más amplio para impulsar reformas reales en la seguridad de los servicios de transporte y recordó a los operadores la necesidad de cumplir, de manera estricta, los protocolos y mantenimientos exigidos por la legislación vigente.

El rol de Indecopi

El Indecopi es la entidad pública peruana encargada de velar por los derechos de los consumidores y promover la competencia leal en el país.

Entre sus funciones principales se encuentran la supervisión de prácticas comerciales, la sanción de conductas anticompetitivas y el control de la calidad y seguridad de los productos y servicios ofrecidos al público.

Además, elimina barreras burocráticas que dificultan la actividad empresarial y protege la propiedad intelectual, a través de la administración de registros de marcas, patentes y derechos de autor.

La institución también regula la publicidad comercial para evitar mensajes engañosos y promueve un entorno económico donde todas las empresas y consumidores gocen de igualdad de condiciones.

Temas Relacionados

IndecopiTransporte interprovincialMultaperu-noticias

Más Noticias

Más de S/62 millones se destinan a gobiernos regionales por resultados en educación, salud y agua

Desde Huánuco, la ministra Lesly Shica también destacó que Foncodes apoya a cerca de 5 mil hogares con proyectos productivos que fortalecen la economía local y generan empleo

Más de S/62 millones se

Ariana Bolo Arce denuncia estafa de su contadora: “Le deposité más 40 mil soles y se fue del país”

La creadora de contenido quedó en shock al enterarse de una millonaria deuda tras años de confiar sus finanzas a una estafadora.

Ariana Bolo Arce denuncia estafa

Fujimorista Fernando Rospigliosi se burla de Zaira Arias: “Me sorprende que esté como loquita para acceder al Congreso”

El presidente del Congreso indicó que la mesa directiva evaluará un informe de la Procuraduría antes de pronunciarse sobre el ingreso de Arias como accesitaria de Guillermo Bermejo, quien está encarcelado

Fujimorista Fernando Rospigliosi se burla

José Jerí imita a Dina Boluarte y canta ‘De música ligera’ durante acto oficial en Huánuco, pero falla al tocar guitarra

El presidente interino sorprendió al interpretar ‘De música ligera’ de Soda Stereo durante una visita a la Universidad Nacional Daniel Alomía Robles de Huánuco, en un gesto que recordó a los cantos públicos de su antecesora

José Jerí imita a Dina

Paro nacional del 14 de noviembre: estas son las regiones que confirmaron su participación en la marcha de la Generación Z

Diversos gremios y sindicatos de diferentes regiones del país anunciaron marchas y concentraciones desde las 3:00 p.m., con el objetivo de exigir justicia y seguridad ciudadana

Paro nacional del 14 de
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Fujimorista Fernando Rospigliosi se burla

Fujimorista Fernando Rospigliosi se burla de Zaira Arias: “Me sorprende que esté como loquita para acceder al Congreso”

José Jerí imita a Dina Boluarte y canta ‘De música ligera’ durante acto oficial en Huánuco, pero falla al tocar guitarra

Juez confirma desacato de la JNJ en caso Delia Espinoza y avisa al Ministerio Público

Excanciller Francisco Tudela reveló qué dijo Alejandro Toledo al terrorista Cerpa Cartolini, del MRTA, para que lo liberen: “Fue terrible”

César Hildebrandt pone en duda el sondeo que otorga 55,9 % de aprobación a José Jerí: “¿Nos han creído idiotas?"

ENTRETENIMIENTO

Ariana Bolo Arce denuncia estafa

Ariana Bolo Arce denuncia estafa de su contadora: “Le deposité más 40 mil soles y se fue del país”

Jefferson Farfán lanza oficialmente su canal de streaming ‘Satélite+’ y confirma continuidad de ‘Enfocados’

Christian Domínguez arremete contra ‘Amor y fuego’ por Leonard León: “Lo que hicieron fue despreciable y de cobardes”

Más peruanos en los Latin Grammy 2025: Daniela y Miguel Tomas fueron nominados por el arte visual del álbum “Por esas trenzas” de Lourdes Carhuas

Maju Mantilla vuelve a América TV tras su paso por Latina: estaría dolida con el canal que “le cerró las puertas”

DEPORTES

Dueño de América de Cali

Dueño de América de Cali presionado por comprar el pase de Luis Ramos: clubes de México y Colombia ya tienen oferta

Histórico delantero de Rusia desconoció a la selección peruana, la minimizó y pronosticó goleada: “Le vamos a meter 3-0″

Jorge Fossati despierta la atención de dos clubes históricos de la Liga MX: ambos con posibilidades de pagar su cláusula de salida

Aldo Corzo arremetió contra Hernán Barcos por bronca con Alex Valera, y lanzó contundente comentario: “Yo iba a ‘tirar bombas’”

Natalia Málaga deseó éxito a Alianza Lima para el Mundial de Clubes con sutil comentario: “No jueguen como el domingo”