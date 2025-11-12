Tragedia en Antamina: un trabajador murió y otro resultó herido tras ser alcanzados por un rayo en la sierra de Áncash

Antamina confirmó el fallecimiento de David Anaya López, trabajador de seguridad de Liderman, tras ser alcanzado por un rayo. (Composición: Infobae)

La Compañía Minera Antamina confirmó el fallecimiento de un trabajador perteneciente a la empresa de seguridad Liderman, tras un accidente ocurrido este martes 11 de noviembre en la zona altoandina donde opera la minera. El hecho se produjo durante una tormenta eléctrica que afectó el área, según el comunicado difundido por la empresa.

De acuerdo con la información oficial, la víctima fue identificada como David Anaya López, quien se encontraba cumpliendo labores en la parte alta de un cerro cercano a las instalaciones mineras cuando fue alcanzado por un rayo. Junto a él se hallaba su compañero Alfredo Espinoza Gutiérrez, quien sufrió lesiones, pero recibió atención médica inmediata y se encuentra fuera de peligro.

Antamina lamentó profundamente lo ocurrido y manifestó que se tomaron medidas de respuesta inmediata. “Con profundo pesar, informamos sobre el fallecimiento del trabajador David Anaya López, integrante de Liderman, empresa proveedora de Compañía Minera Antamina. El accidente sucedió durante una tormenta eléctrica mientras se encontraba en la parte alta de un cerro circundante”, señaló la compañía en su pronunciamiento.

Acciones tras el accidente

En el comunicado, la minera precisó que se notificó de inmediato a los representantes de la empresa de seguridad, quienes informaron a las familias de ambos trabajadores. “De inmediato informamos a los representantes de la empresa, quienes a su vez se comunicaron con las familias de los trabajadores para brindar el apoyo necesario en este difícil momento, así como a las autoridades pertinentes”, indicó Antamina.

Asimismo, la empresa expresó su solidaridad con los allegados de la víctima y con todo el personal afectado por el accidente. “Expresamos nuestras más sinceras condolencias a los familiares, amigos y compañeros de trabajo de David Anaya López”, se lee en el comunicado difundido por la compañía minera.

El suceso ocurrió en medio de condiciones climáticas adversas registradas en la región, donde las tormentas eléctricas son frecuentes durante esta época del año. Si bien no se detallaron las tareas específicas que realizaban los trabajadores, fuentes cercanas al área minera confirmaron que las operaciones se suspendieron de forma temporal tras el incidente, a fin de garantizar la seguridad del personal y facilitar las investigaciones correspondientes.

Antamina agradeció el respaldo de las instituciones que participaron en la atención de la emergencia y destacó el respeto mostrado por la comunidad frente al hecho. “Agradecemos el apoyo de todos y el respeto que vienen expresando frente a lo sucedido”, concluyó la empresa.

Comunicado de Antamina

Alerta amarilla

El Senamhi ya informó que habrá un aumento en la velocidad del viento desde hoy, martes 11 de noviembre, en diversas áreas de la costa del país, entre ellas Lima, el Callao y otras regiones.

La entidad emitió una alerta amarilla para estos lugares, ya que se esperan ráfagas de hasta 38 kilómetros por hora en distintas ciudades costeras durante las próximas 59 horas, plazo dentro del cual estará vigente el aviso.

De acuerdo con el Senamhi, este fenómeno tendrá lugar entre las 00:00 horas del martes 11 de noviembre y las 23:59 horas del jueves 13 de noviembre de 2025.

Durante ese periodo, las velocidades del viento podrían sobrepasar los 32 kilómetros por hora en la costa norte, alcanzar 34 kilómetros por hora en la costa central y aproximarse a 22 kilómetros por hora en la costa sur. En Ica se proyectan ráfagas de hasta 38 kilómetros por hora.

El mapa oficial presentado por el Senamhi señala con el color amarillo el sector costero comprendido en el aviso, el cual abarca Áncash, Arequipa, Callao, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua y Piura.