Pago anticipado de deudas: Qué hacer y cómo proceder cuando los bancos no se lo permiten

Se pudo conocer que las personas que han adquirido un préstamo a través de una entidad financiera a un determinado plazo, pueden realizar pagos anticipados que vayan directamente al captital de deuda y no a los intereses, comisiones o gastos. En toda operación de crédito a cuotas, el consumidor tiene el derecho de prepagar su deuda, señalan expertos.

Según la secretaria técnica de la Comisión de Protección al Consumidor Nº 1 del Indecopi, Eveling Roa, “todo consumidor tiene derecho a efectuar pagos anticipados”. En ese sentido, indicó que no existe restricción alguna para realizar los pagos anticipados .

Y es que se vienen dando casos donde las entidades financieras requieren montos mínimos para realizar los prepagos y en otros, no se permite hacer prepagos en cualquier oficina salvo en la oficina principal siendo esta una mala práctica, pues no hay ninguna restricción para que el consumidor pueda realizar un prepago. El consumidor debe tener toda la posibilidad y no hay monto mínimo de cuota. La misma norma establece que las entidades deben brindar los canales accesos para que se puedan realizar estos pagos especiales.

CÓMO PRESENTAR UN RECLAMO

Eveling Roa también menciona que, en caso decida realizar algún prepago de su crédito y le presentan cualquier restricción, pueden presentar su reclamo. El primer paso es presentar un reclamo ante la entidad financiera ya sea a través del Libro de Reclamaciones u otro canal de atención que hayan dispuesto para la presentación de las quejas. De no obtener una respuesta favorable, puede acudir al Indecopi, en la cual se ofrecerá dos vías de solución:

1. Presentar un reclamo: es un procedimiento que no tiene pronunciamiento como parte de la autoridad. Este proceso lo tramita la Subdirección de Atención al Ciudadano, es gratuito y el objetivo es llegar a un acuerdo conciliatorio entre ambas partes.

2. Denuncia administrativa: es un proceso sancionador que tiene una tasa de S/ 36 por el trámite.

En este segundo caso, sí se tiene un pronunciamiento por parte del Indecopi tras evaluar los medios probatorios que se presente por parte del consumidor y proveedor. “Aquí se debe especificar correctamente los hechos, especificar fechas y presentar los estados de cuenta del préstamo”, dijo

La secretaria técnica de la Comisión de Protección al Consumidor Nº 1 del Indecopi indicó que cuando el cliente elige realizar un pago anticipado, la entidad bancaria le presentará dos opciones: reducir el plazo de la deuda o reducir el monto de las cuotas. La elección de cada una de ellas dependerá del propio cliente.

Reclamo en Indecopi de forma presencial

1. Acercarse a una de las oficinas de Indecopi a nivel nacional o al Centro MAC Lima Norte, MAC Lima Este, MAC Callao, MAC Ventanilla y MAC Piura, solicitar un ticket y sustentar el reclamo con documentos. Un abogado orientador evaluará el caso y determinará si es un hecho reclamable o no.

2. Esperar la atención del reclamo en SAC que es de 12 días.

3. A igual que hacerlo por Internet, si no está satisfecho con la resolución, se puede presentar una denuncia ante el Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos o ante la Comisión de Protección al Consumidor pagando S/36.00 en el Banco de la Nación.

