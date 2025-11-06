Perú

Aspec rechaza cobro de comisiones de Interbank para usuarios que no mantengan saldo mínimo de S/200

Este año el banco Interbank cambió algunas condiciones de contratos en algunas cuentas para sus usuarios, donde ahora les cobran por hacer operaciones si no mantienen un saldo promedio de S/200 durante cada mes

Interbank cobra comisión si no
Interbank cobra comisión si no tienes un saldo mínimo en algunas cuentas. Pero Aspec opina que este cobro es "abusivo". - Crédito Infobae/Alejandro Delgado Tong

Desde el pasado junio de 2025, el banco Interbank ha establecido nuevas condiciones para las cuentas de ahorro, como la Cuenta Simple, que señala que los usuarios deben mantener un saldo promedio mensual de S/200 o más si no quiere que le cobren comisiones por operaciones.

Si el saldo promedio mensual (por ejemplo, si un día es de S/200 y al siguiente de S/150 entonces el promedio es de S/175, por debajo del mínimo) no cumple con este requisitos se aplicarán tarifas por operaciones adicionales: en las Tiendas Interbank, el primer depósito es gratuito, pero los siguientes tienen un costo de S/10 cada uno. También se cobrará S/3 por operaciones en cajeros (pero se permitirán que las primeras sean gratuitas).

Esto, sin embargo, no es del parecer de la Aspec (Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios), que califica de ‘abusivo’ este cobro. "La Aspec manifiesta su rechazo a la medida anunciada por Interbank, que implica el cobro de una comisión a sus clientes que no acumulen un saldo mínimo mensual variable según el promedio mantenido en su cuenta", opinó la entidad de consumidores.

Hasta S/10 te pueden cobrar
Hasta S/10 te pueden cobrar por operaciones en Interbank si no mantienes el saldo mínimo.

Aspec contra cobro de comisiones

¿Por qué Aspec está en contra del cobro de la comisión planteada por Interbank y que actualmente está vigente? “Este cobro, presentado por el banco como una ‘comisión’, no se ajusta a la definición legal establecida en el artículo 3.1 del Reglamento de Comisiones y Gastos del Sistema Financiero aprobado por la Resolución SBS N° 03748-2021, pues no implica la prestación de un servicio adicional o complementario para el usuario", aclara.

Para Aspec el que Interbank exija a los clientes mantener un saldo mínimo y cobrarles por no hacerlo “no es una comisión, sino una penalidad”. Según Crisólogo Cáceres, el presidente de ASPEC, desde el 2022 los bancos vienen instaurando este tipo de cobros que “lesionan la economía de los usuarios” sin que la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) haga algo al respecto.

“Esta práctica representa una carga económica injustificada que afecta principalmente a los consumidores con ingresos bajos o irregulares, como quienes perciben sueldo mínimo o trabajan de manera independiente y dependen de cada sol depositado en sus cuentas”, opina desde la ASPEC.

Usuarios han reportado en los
Usuarios han reportado en los últimos veces caídas de los aplicativos de bancos, coo el de Interbank. - Crédito Infobae/Edwin Montesinos

Asimismo, esta asociación recuerda que el artículo 1.1.c del Código de Protección y Defensa del Consumidor protege el derecho de los usuarios a estar libres de cláusulas abusivas. Aspec exige que la SBS deje sin efecto estos cobros de comisiones.

Así se detalla la comisión

Interbank informa en su web que para calcular el saldo mínimo de S/200 que debe tener el cliente se sumará “el saldo promedio mensual de todas tus cuentas para validar si es mayor, igual o menor a S/200″. Explican con este ejemplo:

“En mayo, Alfredo mantiene un saldo promedio de S/200 entre todas sus cuentas, ya que tiene una Cuenta Simple con S/100 y en su Cuenta Sueldo tiene S/100. Por ello, en junio disfrutará de todas sus operaciones sin límites y en Tiendas Interbank, tendrá hasta 3 retiros gratis al mes. En junio, mantiene un saldo promedio de S/ 197 en sus dos cuentas, es decir, no mantiene su saldo promedio igual o mayor a S/ 200. Por eso, sus beneficios cambian para el mes de julio”, informa.

Aspec afirma que la comisión
Aspec afirma que la comisión iría en contra de las normas de la SBS. - Crédito Andina

En el caso que no se llegue al saldo promedio:

  • Plin sigue siendo totalmente gratis, puedes enviar hasta S/2,000 diarios
  • Las transferencias interbancarias digitales serán 100% gratuitas por montos menores a S/ 500
  • Retiros ilimitados y sin costo en Agentes Interbank
  • Cajeros Global Net: 2 retiros y 2 depósitos gratis al mes. Costo de S/ 3 por el resto de las operaciones
  • Tiendas Interbank: 1 depósito gratis al mes. Costo de S/ 10 por el resto de las operaciones
  • Agentes Interbank: 2 depósitos gratis al mes. Costo de S/ 3 por el resto de las operaciones
  • Las transferencias interbancarias digitales mayores a S/ 500 tendrán un costo de S/ 4,5

