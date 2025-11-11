Trujillo: detienen a presunto sacerdote por caso de trata de menores a través de redes sociales

El caso es investigado por la Fiscalía de Ciberdelincuencia y la Divincri Trujillo ante la presunta captación de un menor a través de plataformas digitales.

En un operativo ejecutado en la ciudad de Trujillo, la Policía Nacional del Perú, junto al equipo especializado ARETRAP TIM y la División de Investigación Criminal (Divincri), detuvo a un hombre identificado con las iniciales P.J.A.Q., de 34 años, quien se presentaba como sacerdote de la Congregación Católica Anglicana. La acción formó parte de una investigación por trata de personas en la modalidad de proposiciones sexuales a menores a través de internet, en agravio de un niño de 11 años.

El caso, que ha generado alarma en la comunidad trujillana, fue desarrollado bajo mandato judicial emitido por el Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria. Durante la intervención se realizó el allanamiento, descerraje, registro e incautación en dos inmuebles ubicados en la avenida América Sur N.° 8134, urbanización Palermo, y en la calle Leonardo Da Vinci N.° 583, donde se habrían encontrado objetos vinculados con la investigación.

Pruebas incautadas durante la intervención

En las diligencias, los agentes policiales incautaron siete teléfonos celulares, una laptop marca ASUS, dos cajas de preservativos y 40 soles en efectivo, elementos que quedaron bajo custodia del Ministerio Público para su análisis. El operativo contó con la presencia de los fiscales Lenin Josmel Araujo Cabanillas y Marilyn Rocío Narváez Morán, representantes de la Fiscalía de Ciberdelincuencia, quienes supervisaron el procedimiento junto a las defensoras públicas Anna Ingrid Talavera Vértiz y Karina Delgado Nicolás.

Los agentes hallaron celulares, una laptop y otros objetos que serán analizados como parte de las investigaciones fiscales.

Las autoridades señalaron que el material incautado será sometido a pericias técnicas a fin de determinar si contiene evidencia que confirme las comunicaciones del acusado con la víctima a través de redes sociales. Se busca establecer si existieron más menores afectados o posibles colaboradores en la presunta red.

Investigación por trata de menores en redes sociales

De acuerdo con las primeras indagaciones, Alemán Quezada habría utilizado plataformas digitales para entablar contacto con el menor de edad con fines sexuales. Además, según el medio SolTv, pesquisas apuntan a que el detenido se habría hecho pasar por una figura de confianza para el entorno religioso, aprovechando su rol dentro de la congregación para acercarse a la víctima.

La Divincri Trujillo, en coordinación con la Fiscalía de Ciberdelincuencia, mantiene abierta la investigación para determinar el alcance del delito y esclarecer si el acusado actuó solo o como parte de una red más amplia. El Ministerio Público informó que continuará recabando testimonios y evaluará la solicitud de medidas coercitivas ante el Poder Judicial conforme avance el caso.

El detenido permanece bajo custodia en el Complejo Policial San Andrés mientras continúan las diligencias a cargo del Ministerio Público.

El detenido fue trasladado al Complejo Policial San Andrés, sede de la Divincri Trujillo, donde permanece bajo custodia mientras se realiza el análisis del material intervenido. Las autoridades judiciales precisaron que se respetarán los plazos legales y el derecho a la defensa, mientras se evalúan los cargos por trata de personas y proposiciones sexuales a menores.