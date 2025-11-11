Perú

Trujillo: detienen a presunto sacerdote por caso de trata de menores a través de redes sociales

El operativo contó con la participación de agentes especializados y fiscales de ciberdelincuencia, quienes recabaron pruebas del presunto delito

Guardar
El caso es investigado por
El caso es investigado por la Fiscalía de Ciberdelincuencia y la Divincri Trujillo ante la presunta captación de un menor a través de plataformas digitales.

En un operativo ejecutado en la ciudad de Trujillo, la Policía Nacional del Perú, junto al equipo especializado ARETRAP TIM y la División de Investigación Criminal (Divincri), detuvo a un hombre identificado con las iniciales P.J.A.Q., de 34 años, quien se presentaba como sacerdote de la Congregación Católica Anglicana. La acción formó parte de una investigación por trata de personas en la modalidad de proposiciones sexuales a menores a través de internet, en agravio de un niño de 11 años.

El caso, que ha generado alarma en la comunidad trujillana, fue desarrollado bajo mandato judicial emitido por el Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria. Durante la intervención se realizó el allanamiento, descerraje, registro e incautación en dos inmuebles ubicados en la avenida América Sur N.° 8134, urbanización Palermo, y en la calle Leonardo Da Vinci N.° 583, donde se habrían encontrado objetos vinculados con la investigación.

Pruebas incautadas durante la intervención

En las diligencias, los agentes policiales incautaron siete teléfonos celulares, una laptop marca ASUS, dos cajas de preservativos y 40 soles en efectivo, elementos que quedaron bajo custodia del Ministerio Público para su análisis. El operativo contó con la presencia de los fiscales Lenin Josmel Araujo Cabanillas y Marilyn Rocío Narváez Morán, representantes de la Fiscalía de Ciberdelincuencia, quienes supervisaron el procedimiento junto a las defensoras públicas Anna Ingrid Talavera Vértiz y Karina Delgado Nicolás.

Los agentes hallaron celulares, una
Los agentes hallaron celulares, una laptop y otros objetos que serán analizados como parte de las investigaciones fiscales.

Las autoridades señalaron que el material incautado será sometido a pericias técnicas a fin de determinar si contiene evidencia que confirme las comunicaciones del acusado con la víctima a través de redes sociales. Se busca establecer si existieron más menores afectados o posibles colaboradores en la presunta red.

Investigación por trata de menores en redes sociales

De acuerdo con las primeras indagaciones, Alemán Quezada habría utilizado plataformas digitales para entablar contacto con el menor de edad con fines sexuales. Además, según el medio SolTv, pesquisas apuntan a que el detenido se habría hecho pasar por una figura de confianza para el entorno religioso, aprovechando su rol dentro de la congregación para acercarse a la víctima.

La Divincri Trujillo, en coordinación con la Fiscalía de Ciberdelincuencia, mantiene abierta la investigación para determinar el alcance del delito y esclarecer si el acusado actuó solo o como parte de una red más amplia. El Ministerio Público informó que continuará recabando testimonios y evaluará la solicitud de medidas coercitivas ante el Poder Judicial conforme avance el caso.

El detenido permanece bajo custodia
El detenido permanece bajo custodia en el Complejo Policial San Andrés mientras continúan las diligencias a cargo del Ministerio Público.

El detenido fue trasladado al Complejo Policial San Andrés, sede de la Divincri Trujillo, donde permanece bajo custodia mientras se realiza el análisis del material intervenido. Las autoridades judiciales precisaron que se respetarán los plazos legales y el derecho a la defensa, mientras se evalúan los cargos por trata de personas y proposiciones sexuales a menores.

Temas Relacionados

Trujillotrata de personasredes socialesperu-noticias

Más Noticias

El BCRP vuelve a comprar más dólares e interviene el mercado cambiario con US$77 millones

El Banco Central de Reserva volvió a comprar dólares en contexto de caída del tipo de cambio. Esta vez el monto es aún mayor

Infobae

INPE refuerza seguridad en cárceles con cambios de personal, operativos de requisas y traslados de internos peligrosos

La institución implementó investigaciones a trabajadores por presuntos actos de corrupción, intensificó la supervisión de visitas y trasladó a internos vinculados a organizaciones criminales hacia penales de máxima seguridad

Infobae

Sergio George promociona evento en Perú, pero no incluye a Yahaira Plasencia

El productor musical sorprendió con un show para cerrar el año, sin embargo sus seguidores vienen cuestionándole la ausencia de la salsera

Sergio George promociona evento en

Vladimir Cerrón asegura que nunca se ocultó en ‘El Cofre’ y niega protección de Dina Boluarte: “Lo de Mikonos es un invento colosal”

Desde la clandestinidad, el prófugo líder de Perú Libre, acusó a la prensa de inventar “mitos” sobre él y negó que la expresidenta lo haya ayudado a escapar

Vladimir Cerrón asegura que nunca

Temperaturas en Arequipa hoy 11 de noviembre: prepárate antes de salir de casa

Para este martes, se estima que en Arequipa habrá un 3% de probabilidad de lluvia, así como una temperatura máxima de 22 centígrados

Temperaturas en Arequipa hoy 11
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Vladimir Cerrón asegura que nunca

Vladimir Cerrón asegura que nunca se ocultó en ‘El Cofre’ y niega protección de Dina Boluarte: “Lo de Mikonos es un invento colosal”

José Jerí apela a la unidad ante el Consejo de Estado Regional, pero no hace mención a propuestas concretas

Nuevo alcalde de Chorrillos, Richard Cortez, tuvo un proceso por Fiscalía luego de recibir dinero en reunión privada

Se podrá elegir el local de votación desde el 23 de noviembre: quiénes podrán hacerlo y los requisitos

Equipo Especial Cuellos Blancos y su primera sentencia en juicio: Exjuez Hugo Velásquez a prisión por favorecer a Walter Ríos

ENTRETENIMIENTO

Sergio George promociona evento en

Sergio George promociona evento en Perú, pero no incluye a Yahaira Plasencia

¿Quién es Karen Paniagua, la tiktoker y modelo de OnlyFans que postulará como diputada?

Tony Succar producirá el primer sencillo de la imitadora de Whitney Houston: “Me quedé impactado al escucharla”

¿Dónde ver el Miss Universo 2025? Canal TV y streaming del certamen de belleza para seguir desde Perú

¿A qué hora es el Miss Universo 2025, certamen en el que Karla Bacigalupo aspira a la corona internacional?

DEPORTES

FPV advirtió a Universitario y

FPV advirtió a Universitario y Alianza Lima tras faltas en Liga Peruana de Vóley: hasta más de 10 mil soles por incumplimiento

Programación de la fecha 4 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26: partidos, horarios y canal de TV de la Fase 1

Selección peruana llegó a Rusia después de dos días: jugadores fueron recibidos por hinchas y probaron comida rusa típica

Lista de convocados de la selección peruana para los amistosos ante Rusia y Chile por fecha FIFA 2025

Diego Rebagliati señaló la dificultad que tendrá Perú en el amistoso ante Rusia tras retraso de vuelo: “Hay estrés”