Susana Baca conmueve en los Latin Grammy y dedica Premio a la Excelencia Musical a la juventud peruana: “Mi canto sigue siendo de protesta”

La voz de Susana Baca volvió a resonar en el escenario internacional, esta vez no solo por su música sino también por el mensaje profundo que acompañó su discurso. La reconocida cantautora peruana recibió el Premio a la Excelencia Musical en los Latin Grammy 2025, un galardón que la Academia Latina de la Grabación otorga a los artistas que han dejado una huella imborrable en la cultura musical de Iberoamérica.

En una noche cargada de emociones, la intérprete dedicó el reconocimiento a los jóvenes de la Generación Z, especialmente a aquellos que han alzado su voz en las calles del Perú.

La ceremonia se realizó en Las Vegas, donde Baca fue homenajeada junto a figuras internacionales como Enrique Bunbury, Olga Tañón, Ivan Lins y Pandora. La artista peruana, visiblemente conmovida, subió al escenario envuelto en una ovación de pie. Mientras la presentaban, la voz del locutor resonó con una frase que sintetizó su legado: “Su música nos recuerda que lo local también puede ser universal; que la tradición puede dialogar con la modernidad sin perder el alma”.

Su emotivo mensaje

Con su serenidad característica, Susana Baca tomó el micrófono y pronunció un discurso que conmovió a todos los presentes. “Mi voz ha entonado la poesía de los poetas que, en su desinhibir, nos llenan de dignidad humana. Canto también por las mujeres que, como yo, caminaron para hacer un mundo más equitativo; mujeres que dan fe, futuro y, desde los arrullos a los niños, nos preparan para caminar altivos”, expresó con una emoción que traspasó fronteras.

Luego, mirando hacia el público, añadió una de las frases más poderosas de la noche: “Mi música fue, y sigue siendo, un canto de protesta. Un canto con un corazón de libertad”. Su mensaje, fiel a su historia artística y personal, reafirmó el compromiso que siempre ha tenido con las causas sociales, los derechos humanos y la identidad afroperuana.

Horas antes de la gala, en la alfombra roja, Susana Baca había adelantado parte del sentimiento que la acompañaba esa noche. Recordó las marchas en Lima contra la delincuencia y la injusticia, en las que ella misma participó. “Estamos muy adoloridos con todo lo que ocurre en el país. No debemos quitarle la libertad de protesta a los jóvenes en las calles. Los están encarcelando, los quieren silenciar. He marchado con ellos también. Este premio lo comparto con ellos, con sus sentimientos, con la generación Z”, declaró ante la prensa.

Sus palabras fueron recibidas con respeto y admiración, no solo por el público presente sino también por miles de peruanos que siguieron la ceremonia desde la distancia. Con esa dedicatoria, Baca reafirmó su posición como una voz moral y artística que trasciende la música. Su mensaje fue una mezcla de ternura, sabiduría y rebeldía, reflejo de una artista que nunca ha separado su arte del compromiso social.

Durante la misma entrevista, la cantante reflexionó sobre la nueva escena musical y el papel de los jóvenes en ella. “Me parece que el rap es la nueva canción política. Los jóvenes cantan y dicen lo que piensan. Quizás la música no es tan bella, pero las palabras y el sentido de esas palabras son importantes. He cantado con jóvenes raperos… yo soy como la abuela del rap”, comentó tras recibir premiación

La velada tuvo un momento especialmente simbólico cuando Eduardo Cabra, conocido como Visitante y exintegrante de Calle 13, fue el encargado de entregarle el premio. Cabra, quien compartió escenario con Baca en el tema “Latinoamérica”, no ocultó su emoción: “Fue una alfombra roja especial por la oportunidad de decir unas palabras y entregarle ese reconocimiento a Susana Baca. Para mí fue un honor demasiado grande haber participado en esta actividad. Estoy muy contento por eso”, declaró después a los medios.

Su galardón

Con este reconocimiento, Susana Baca se convierte en la tercera peruana en recibir el Premio a la Excelencia Musical, después de Tania Libertad (2009) y Eva Ayllón (2019). Este galardón se suma a los tres Latin Grammy que ya posee: uno por su disco Lamento Negro (2002, Mejor Álbum Folklórico), otro por Latinoamérica junto a Calle 13 (2011, Grabación del Año), y el más reciente por A Capella (2020, Mejor Álbum Folklórico).

En su larga trayectoria, Baca ha demostrado que su voz no solo interpreta canciones, sino también historias, memorias y luchas colectivas. La ceremonia en Las Vegas fue un recordatorio de que la artista sigue siendo una de las grandes representantes del arte comprometido latinoamericano, y que su canto —ese canto de libertad— continúa resonando con la misma fuerza que cuando comenzó su camino hace más de cuatro décadas.

“Lo comparto con sus sentimientos”, dijo una vez más, despidiéndose del escenario entre aplausos y lágrimas. Así, Susana Baca reafirmó su legado: una artista que canta por su pueblo, que inspira a los jóvenes y que sigue defendiendo, desde la música, la dignidad y la esperanza.

