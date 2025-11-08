Corte de agua este 10 de noviembre por más de 10 horas en estos distritos de Lima Metropolitana: conoce las zonas afectadas

La empresa estatal Sedapal informó la suspensión programada del abastecimiento de agua potable en los distritos de Santiago de Surco y Puente Piedra en Lima. Esta medida afecta a diversos sectores de la ciudad y responde a labores de limpieza y desinfección en los reservorios públicos de las zonas mencionadas.
Según el comunicado, las tareas de mantenimiento permitirán garantizar la calidad en el suministro y están orientadas a proteger la salud de la población. La institución señaló que los reservorios requieren procedimientos técnicos periódicos para mantener sus condiciones adecuadas y evitar posibles alteraciones.
La empresa estatal remarcó la importancia de estas acciones y recomendó a los usuarios de los distritos afectados tomar previsiones durante el tiempo que se prolongue la suspensión del servicio. Estas medidas buscan que el abastecimiento de agua potable conserve los estándares exigidos para su consumo.
Sedapal reiteró su compromiso de informar oportunamente cualquier restricción en el suministro y recordó que la intervención en los reservorios constituye una operación rutinaria parte de su protocolo de control sanitario.
¿Cuáles son las zonas afectadas?
Mediante su canal de Facebook, la entidad detalló cuáles serán los sectores que no contarán con el servicio de agua. Además, especificó sobre los horarios.
Santiago Surco
Sector 297
- Urb. Los Álamos II
- Urb. Los Álamos III
- Urb. El Eucalipto
- Urb. Las Lagunas
- Urb. El Mirador
- Coop. Ingenieros Santa Teresa
- Coop. Santa Teresa
- Urb. Huertos de San Antonio
- Urb. San Jorge
- Urb. Valle Escondido
- Asoc. El Sol de Monterrico
- Conjunto Resid. Los Álamos
- Urb. Los Álamos de Monterrico
- Urb. Los Álamos de Monterrico 6ta y 7ma etapa
- Urb. Los Álamos
Hora: 5 a. m. - 9 p. m.
Puente Piedra
P. J. Laderas de Chillón 1ra explanada
Sector 369
Hora: 12 m - 8 p. m.
De la misma forma, los interesados pueden llamar al (01) 317-8000 ante cualquier duda o consulta. El único requisito es contar con su número de suministro para recibir información.
Consejos ante el corte de agua
- Almacenar agua limpia en envases tapados para consumo y cocina
- Utilizar baldes o recipientes para recolectar agua que se usaría en higiene personal
- Limitar el uso de agua a las actividades esenciales
- Evitar lavar ropa o limpiar superficies extensas durante el corte
- Mantener cerradas las llaves de agua para prevenir fugas al reestablecer el servicio
- Usar un vaso pequeño para el cepillado de dientes
- Preparar botellas o baldes con agua para la descarga manual de inodoros
- Lavarse las manos con agua almacenada y usar alcohol en gel si es necesario
- Cocinar solo lo indispensable para reducir el lavado de utensilios
- Desinfectar las manos antes de manipular el agua almacenada
- Cubrir y etiquetar los recipientes para evitar contaminación
- Mantener informados a todos los miembros de la vivienda sobre la situación
- Revisar los anuncios de la empresa de agua para saber cuándo se restablecerá el servicio