Corte de agua este 10 de noviembre por más de 10 horas en estos distritos de Lima Metropolitana: conoce las zonas afectadas

Mediante sus redes sociales, Sedapal mantiene actualización sobre las zonas afectadas - Créditos: Freepik.

La empresa estatal Sedapal informó la suspensión programada del abastecimiento de agua potable en los distritos de Santiago de Surco y Puente Piedra en Lima. Esta medida afecta a diversos sectores de la ciudad y responde a labores de limpieza y desinfección en los reservorios públicos de las zonas mencionadas.

Según el comunicado, las tareas de mantenimiento permitirán garantizar la calidad en el suministro y están orientadas a proteger la salud de la población. La institución señaló que los reservorios requieren procedimientos técnicos periódicos para mantener sus condiciones adecuadas y evitar posibles alteraciones.

La empresa estatal remarcó la importancia de estas acciones y recomendó a los usuarios de los distritos afectados tomar previsiones durante el tiempo que se prolongue la suspensión del servicio. Estas medidas buscan que el abastecimiento de agua potable conserve los estándares exigidos para su consumo.

Sedapal reiteró su compromiso de informar oportunamente cualquier restricción en el suministro y recordó que la intervención en los reservorios constituye una operación rutinaria parte de su protocolo de control sanitario.

Sedapal informó sobre los sectores que sufrirán este corte de agua - Créditos: Andina.

¿Cuáles son las zonas afectadas?

Mediante su canal de Facebook, la entidad detalló cuáles serán los sectores que no contarán con el servicio de agua. Además, especificó sobre los horarios.

Santiago Surco

Sector 297

Urb. Los Álamos II

Urb. Los Álamos III

Urb. El Eucalipto

Urb. Las Lagunas

Urb. El Mirador

Coop. Ingenieros Santa Teresa

Coop. Santa Teresa

Urb. Huertos de San Antonio

Urb. San Jorge

Urb. Valle Escondido

Asoc. El Sol de Monterrico

Conjunto Resid. Los Álamos

Urb. Los Álamos de Monterrico

Urb. Los Álamos de Monterrico 6ta y 7ma etapa

Urb. Los Álamos

Hora: 5 a. m. - 9 p. m.

Puente Piedra

P. J. Laderas de Chillón 1ra explanada

Sector 369

Hora: 12 m - 8 p. m.

De la misma forma, los interesados pueden llamar al (01) 317-8000 ante cualquier duda o consulta. El único requisito es contar con su número de suministro para recibir información.

Sedapal anuncia corte de agua en diversos distritos para este 10 de noviembre - Créditos: Freepik.

Consejos ante el corte de agua

Almacenar agua limpia en envases tapados para consumo y cocina

Utilizar baldes o recipientes para recolectar agua que se usaría en higiene personal

Limitar el uso de agua a las actividades esenciales

Evitar lavar ropa o limpiar superficies extensas durante el corte

Mantener cerradas las llaves de agua para prevenir fugas al reestablecer el servicio

Usar un vaso pequeño para el cepillado de dientes

Preparar botellas o baldes con agua para la descarga manual de inodoros

Lavarse las manos con agua almacenada y usar alcohol en gel si es necesario

Cocinar solo lo indispensable para reducir el lavado de utensilios

Desinfectar las manos antes de manipular el agua almacenada

Cubrir y etiquetar los recipientes para evitar contaminación

Mantener informados a todos los miembros de la vivienda sobre la situación

Revisar los anuncios de la empresa de agua para saber cuándo se restablecerá el servicio