Susy Díaz y su sincera reflexión sobre sus viajes: “¿Para quién guardo la plata? Para el chichero de Flor”

Susy Díaz en “El valor de la verdad” revela su filosofía de vida: “No me voy a matar trabajando, quiero disfrutar”. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana Televisión

La noche del 9 de noviembre, Susy Díaz volvió a sentarse en el sillón rojo de ‘El valor de la verdad’, y lo hizo con su característico sentido del humor y una sinceridad que arrancó risas y reflexiones a la vez. Acompañada por su amiga Daysi Araujo, la excongresista y figura del espectáculo reveló su nueva filosofía de vida: vivir el presente y disfrutar el dinero viajando, sin preocuparse tanto por el futuro.

Desde el inicio, Beto Ortiz la recibió con bromas y un ambiente relajado, mientras Susy, Javier Lobatón, ‘La negra petroleo’ y Daysi contaban su reciente travesía por Turquía. “Hemos hecho la dieta de Turquía. En Turquía te ponen al día”, bromeó la exbailarina entre risas.

Beto, curioso, preguntó por los lugares que más las habían impresionado en Estambul. “La mezquita me encantó, es preciosa, pero también… los hombres”, admitió entre carcajadas, dejando entrever que el viaje tuvo más de disfrute que de turismo tradicional.

Susy Díaz confiesa en “El valor de la verdad” que viaja por el mundo para disfrutar: “No me llevo nada cuando me muera”. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana Televisión

No quiere dejar dinero a su hija

Ortiz, fiel a su estilo irónico, acotó: “Vamos en orden de importancia, ¿no?”, lo que provocó otra ola de risas. Pero detrás de las bromas, Susy Díaz mostró su faceta más auténtica y libre. Contó que decidió embarcarse en esa aventura porque siempre soñó con conocer los escenarios de las novelas turcas que tanto le gustan. “Algún día mi sueño tenía que ser conocer Turquía”, confesó con emoción.

Además, recordó que el año pasado viajó a Roma y el Vaticano, cumpliendo otro de sus anhelos. Con humor, Beto le preguntó cuál de los dos destinos le gustó más. Ella, sin dudar, respondió que ambos. “Me encantó Roma, pero Estambul tiene su magia. Son diferentes, pero los dos me dejaron algo muy bonito”, dijo.

Fue entonces cuando la conversación tomó un tono más profundo. Beto Ortiz quiso saber si esos viajes eran parte de algún negocio o trabajo artístico. Susy respondió con total franqueza y una risa contagiosa: “No, lo que pasa es que se me ha dado por viajar, conocer el mundo, porque yo digo: ¿para quién guardo la plata? Pa’l chichero de flor.”

Susy Díaz confiesa en “El valor de la verdad” que viaja por el mundo para disfrutar: “No me llevo nada cuando me muera”. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana Televisión

Sus canciones

Su respuesta desató carcajadas, pero también dejó claro un mensaje: Susy Díaz vive hoy con una filosofía que combina madurez, disfrute y una fuerte conciencia de lo efímero de la vida. “Tengo que gastar, no me voy a matar trabajando. A veces no duermo por hacer mis shows de noche. Canto ‘mueve la cabeza’, ‘la trompeta me ha rechazado’, ‘el chupe tin tin tin’, ‘bebe, que la vida es bella’... y pienso: uno trabaja tanto y al final no se lleva nada”, reflexionó con espontaneidad.

El conductor asintió y reforzó la idea: “Tiene que gastarse todo, no le dejes nada a nadie”. Entre risas, Susy coincidió: “Eso es lo que estoy haciendo. Lo que tengo, lo vendo, y viajo. Porque uno se mata trabajando y no se lleva nada.”

Sus palabras, aunque dichas con humor, calaron por su franqueza. A sus años, Susy Díaz no teme reconocer que prefiere invertir en experiencias antes que en cosas materiales. Viajar, conocer nuevas culturas y disfrutar de la vida son ahora sus prioridades.

Durante la entrevista, Beto Ortiz destacó también el compañerismo entre Susy y Daysi Araujo, quien la acompaña frecuentemente en sus giras. “Todos los jueves me reúno con ella. Almorzamos rico, cocina riquísimo”, contó Daysi, mostrando que detrás de las cámaras mantienen una amistad sincera.

La exvedette, que ha sabido reinventarse con los años, volvió a conquistar al público no solo con su carisma, sino con su mirada fresca sobre la vida. “No me voy a matar trabajando, quiero disfrutar. Quiero conocer el mundo mientras pueda”, insistió.

Susy Díaz confiesa en “El valor de la verdad” que viaja por el mundo para disfrutar: “No me llevo nada cuando me muera”. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana Televisión