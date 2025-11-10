Susy Díaz revela que Christian Cueva le escribió por Instagram: “Ahí tengo su mensaje”

Susy Díaz y su revelación sobre Christian Cueva en ‘El valor de la verdad’: “Me escribió cuando metía goles”. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana Televisión

La siempre polémica Susy Díaz volvió a ser tendencia tras su paso por el programa ‘El valor de la verdad’, donde sorprendió al revelar que el futbolista Christian Cueva le escribió directamente a través de Instagram cuando se encontraba en la cima de su carrera.

Sentada en el emblemático sillón rojo, la exvedette dejó al público y al conductor Beto Ortiz totalmente impactados al confirmar que el popular “Aladino” le mostró cierto interés y que, de hecho, aún conserva el mensaje como prueba.

Durante la novena pregunta del cuestionario, Ortiz le lanzó una interrogante que rápidamente encendió las luces del estudio:“¿Te afanaba Christian Cueva?”, le consultó el periodista con tono intrigante. Sin dudarlo, Susy Díaz respondió afirmativamente: “Sí”. Su respuesta, acompañada por la clásica música de suspenso del programa, desató risas, comentarios y curiosidad entre los presentes.

Luego, la excongresista detalló cómo fue ese inesperado acercamiento con el jugador de la selección peruana. “Él me escribe en el Instagram y en esa época él estaba metiendo goles, estaba en su apogeo”, contó.

Recordó que por entonces Cueva gozaba de gran popularidad tanto en el ámbito deportivo como mediático, y que su mensaje llegó justo en un momento en el que ella trabajaba realizando las conocidas ‘dietas’ a varios futbolistas, una especie de cábalas con frases ingeniosas que se volvieron virales.

“Como estaba haciendo las dietas a los futbolistas, entonces me escribe. Ahí tengo su mensaje en el Instagram”, insistió Susy, entre risas. Aunque algunos pensaron que el contacto pudo haber tenido un tono coqueto, ella aclaró que estaba convencida de que Cueva solo la buscó por un motivo profesional: quería que le creara una de sus famosas “dietas”.

“Yo creo que me escribió para que le hiciera su dieta. Me dijo: ‘¿Cómo estás?’”, relató la artista, imitando el tono con el que —según ella— el jugador le escribió. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue lo que vino después: la respuesta que Susy le dio al futbolista.

Ante la pregunta de Beto Ortiz sobre qué le respondió, Díaz contó que decidió mantener una actitud cordial, pero prudente, y que ese mensaje probablemente fue lo que cortó cualquier tipo de comunicación futura.

“Le digo: ‘Felicitaciones por los goles y saludos a tu esposa, a tu maravillosa familia’. Para qué le dije eso, nunca más me escribió”, reveló entre risas, dejando claro que no hubo más interacción con el jugador después de su comentario.

El público en el set no pudo evitar reaccionar ante la ocurrencia, mientras Beto Ortiz ironizaba sobre la rapidez con la que “Aladino” desapareció del chat tras el saludo familiar de la exvedette.

<b>Preguntas a Susy Díaz en “El Valor de la Verdad”</b>

¿Viste calato a Mark Vito? Respuesta: Sí. ¿Te arrepientes de haberte inflado los labios? Respuesta: Sí. ¿Quemabas las fotos de las jugadoras de Andy V? Respuesta: Sí. ¿Te confundieron unos gringos con Sarita Colonia? Respuesta: Sí. ¿Querías que Flor se llame Candy? Respuesta: Sí. ¿Tuviste un affaire con el expremier Alberto Otárola? Respuesta: Sí. ¿Conoces en persona a Montesinos? Respuesta: Sí. ¿Te afanaba Waldir Sáenz? Respuesta: Sí. ¿Te afanaba Christian Cueva? Respuesta: Sí. ¿Le pagabas un departamento a Flor y Néstor en Miraflores? Respuesta: Sí. ¿Has practicado la abstinencia sexual? Respuesta: Sí. ¿Apruebas al novio actual de Flor? Respuesta: Botón rojo (no respondió). ¿Fue planeado el tortazo a Geni Alves? Respuesta: No. ¿Te negó tu padre? Respuesta: Sí. ¿Se metió Maribel Velarde en tu relación con Martín Valdivia? Respuesta: Sí. ¿Crees que tienes talento? Respuesta: Sí.

“De recepcionista a figura de TV”: la historia real que contó Susy Díaz en “El valor de la verdad”. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana Televisión