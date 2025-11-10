Susy Díaz pagó el depa de Florcita y Néstor Villanueva por años en Miraflores: “Luego se mudaron a uno más grande”

Susy Díaz cuenta que ayudó económicamente a Florcita: “El dinero es celoso, si lo regalas, no vuelve”. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana Televisión

En una de las entregas más comentadas de ‘El valor de la verdad’, Susy Díaz volvió a dejar sin palabras al público al revelar detalles nunca antes contados sobre la complicada relación entre su hija Florcita Polo y su expareja Néstor Villanueva. Con su característico tono sincero, directo y sin filtros, la excongresista habló del amor de madre, los sacrificios que hizo por su familia y la profunda decepción que vivió al recibir una carta notarial de quien alguna vez consideró parte de su hogar.

Durante la conversación con Beto Ortiz, Susy confesó que pagó durante varios años el departamento en Miraflores, donde vivieron Flor y Néstor cuando estaban casados.

“Sí, mira, yo lo hacía más por mi hija Florcita y mis nietos”, explicó la exvedette, asegurando que decidió apoyarlos cuando la joven pasaba por una etapa complicada y su padre estaba enfermo. “Pagaba 900 dólares mensuales, lo hacía por mi hija, no por él”, agregó, dejando en claro que su motivación siempre fue el bienestar de su familia.

Susy Díaz tiene como probar que pagó departamento en Miraflores

Beto, sorprendido, le preguntó si consideraba justo asumir ese gasto cuando su hija ya era adulta. “Uno como mamá siempre apoya a los hijos”, respondió Susy sin dudar.

Aunque reconoció que Flor y Néstor vivieron allí por “dos o tres años”, la figura televisiva aclaró que incluso después se mudaron a otro inmueble, “más grande y cerca de donde vivía su papá”.

La revelación vino acompañada de un reclamo: Néstor Villanueva le habría enviado una carta notarial exigiéndole 500 mil soles, acusándola de hablar mal de él. “Eso no es hablar mal. Si me preguntan, digo la verdad. Tengo los contratos de los alquileres, todo está documentado”, afirmó con firmeza.

Susy explicó que invocó la Ley del Adulto Mayor 30490, que protege a las personas mayores de 60 años, asegurando que solo había dicho la verdad y que, desde aquel incidente, decidió “no mencionarlo más”.

Susy Díaz advierte que no dijo que Néstor Villanueva haya maltratado a sus nietos

El momento más tenso llegó cuando Beto Ortiz le recordó que Néstor justificó la carta notarial diciendo que sus declaraciones habían afectado a su familia. Según él, por lo dicho por Susy, su padre habría sufrido un derrame cerebral. La artista negó tajantemente esa versión:

“Yo nunca dije que él había maltratado a mi nieto. Solo conté que vino con moretones en la espalda, pero jamás lo acusé directamente”.

Susy relató que en una ocasión notó marcas moradas en el cuerpo del menor al cambiarle la ropa y que incluso grabó videos y tomó fotos para advertirle a su hija. “Yo no invento, tengo pruebas, pero nunca acusé sin ver con mis propios ojos”, remarcó.

Susy Díaz confiesa que siempre se enteró por la prensa que su hija Flor sufría a causa de Néstor Villanueva

Entre pausas y suspiros, Susy Díaz recordó que muchas veces se enteró de los conflictos entre su hija y Néstor “por la prensa”, ya que Florcita no le contaba nada directamente.

“Uno nunca sabe lo que pasa dentro de las cuatro paredes. Afuera muestran una cosa, pero dentro puede ser otra”, reflexionó con tristeza.

El conductor también le preguntó si era verdad que ella compró el auto que usaba la pareja. Susy lo confirmó, aunque aclaró que lo registró a nombre de su hija: “Lo puse a nombre de Flor, era un regalo para ella. Después no sé qué pasó, si lo vendieron o lo cambiaron”.

Susy Díaz espera que Florcita pague fuerte deuda bancaria

Con una sonrisa nostálgica, Beto le dijo: “Eres una madre sobreprotectora”, a lo que Susy respondió: “Sí, yo apoyo bastante a mi hija. Cuando no factura, yo la ayudo”. Sin embargo, reconoció que ese comportamiento a veces genera dependencia: “Es verdad. Cuando uno apoya mucho, el otro se acostumbra”.

Entre risas, Susy Díaz compartió una de sus frases más recordadas de la noche: “El dinero es celoso. Si lo regalas, no regresa”. Luego contó que Florcita llegó a su casa con una deuda de 135 mil soles, y que incluso el año pasado pidió otro préstamo de 50 mil, pero esta vez decidió no ayudarla. “Ya no pienso pagar eso. Puede quedarse en mi casa, no le cobro luz ni agua, pero esa deuda que la pague ella”, afirmó, tajante.

Susy Díaz admite que sufrió cuando no pudo ver a sus nietos

La también exvedette reconoció que hubo momentos difíciles, especialmente cuando le impidieron ver a sus nietos durante un año. Su amiga Deysi Araujo, presente en el programa, intervino para destacar su fortaleza: “Ella tiene un gran corazón y ha dado demasiado. Fue muy doloroso que no pudiera ver a sus nietos después de tanto apoyo”.

Finalmente, al ser consultada sobre la decisión judicial que impide a Néstor acercarse a sus hijos, Susy aclaró: “Yo no soy la que lo impide, lo decidió el juez. Soy respetuosa del Poder Judicial”. Y añadió que incluso aconsejó a Flor no denunciar por alimentos, pero que cambió de opinión cuando Néstor fue quien primero denunció a su hija. “Dios es justo, la verdad siempre sale a la luz”, concluyó con serenidad.

