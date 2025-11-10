Susy Díaz admite error estético en sus labios y se arrepiente: “Me inyectaron, creo biopolímeros y cambió mi rostro”

Susy Díaz admite error estético en 'El valor de la verdad': “Fue en 1998, me inyectaron algo y cambió mi rostro”. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana Televisión

La noche del 9 de noviembre, el sillón rojo de El valor de la verdad volvió a ser testigo de una confesión inesperada. Susy Díaz, figura icónica del espectáculo peruano, se enfrentó a una de las preguntas más comentadas del programa: “¿Te arrepientes de haberte inflado los labios?”

Con una pausa y su característica mezcla de humor y sinceridad, la artista respondió: “Sí… la respuesta es verdad”, desatando una serie de risas y comentarios del conductor Beto Ortiz, quien recordó que su boca voluminosa ha sido casi una marca registrada a lo largo de los años.

“Fue en el año 1998”, comenzó explicando Susy, al rememorar el momento en que decidió aumentar el volumen de sus labios. “Veía mis labios muy delgados. Entonces vino una amiga y me dijo: ‘Oye, te inyecto colágeno o algo así’. Y bueno… no lo veo bien”, relató, dejando ver que fue una decisión impulsiva.

Susy Díaz cuenta cómo terminó con los labios inflados: “Mi amiga me dijo que era colágeno, pero creo que fue biopolímero”. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana Televisión

¿Sería biopolímeros?

Ortiz, con su habitual curiosidad, insistió: “¿Fue colágeno? ¿Seguro?”. La respuesta de Susy Díaz dejó a todos sorprendidos. “No sé qué me habrá inyectado. Creo que era otra cosa… biopolímero, no sé, pero algo me inyectó”, confesó. Enseguida, Beto confirmó: “Eso era, biopolímero”.

La exvedette continuó explicando que desde entonces no se siente del todo cómoda con el resultado. “Cada vez que me voy a pintar, no me veo normal mis labios”, admitió, provocando que Ortiz bromeara: “Te gastas medio colorete cada vez”. Ella rio y asintió: “Sí, también”.

Susy Díaz cuenta cómo terminó con los labios inflados: “Mi amiga me dijo que era colágeno, pero creo que fue biopolímero”. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana Televisión

Aunque reconoció que al principio le gustó el resultado, con el paso de los años notó cambios que la hicieron arrepentirse.

“Conforme pasa el tiempo, parece que comienza a caerse. Cuando me pongo de costado, no lo veo bien”, explicó. Beto, analítico, comentó: “Pierde firmeza, ¿no?”.

“Sí —respondió ella—, entonces digo: ‘Ay, no me lo hubiera puesto’. Mis labios no eran ni tan delgados ni tan gruesos, hubieran estado normales”.

La historia, contó, comenzó de forma casi casual. “Mi amiga me hizo el delineado de ceja permanente, y después me dijo: ‘Te delineé el labio y te echo un poquito’. Bueno, ahora todo el mundo lo hace, ¿no?”. Pero la dosis no fue poca. “Creo que se pasó”, admitió. “Se le pasó la mano”, acotó Beto, entre risas.

Susy Díaz cuenta cómo terminó con los labios inflados: “Mi amiga me dijo que era colágeno, pero creo que fue biopolímero”. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana Televisión

Pese a no estar satisfecha, Susy Díaz aseguró que no piensa someterse a ninguna corrección.

“Yo digo: ‘Ay, bueno, así nada más’. Total, soy práctica. Si se pasó, no me gusta, ¿qué voy a hacer?”. Ortiz bromeó que ya todos se acostumbraron a verla así: “Con otros labios ya no serías tú”. Ella rio y coincidió: “Sí, yo creo que desde que me los pusieron, hablo todo en doble sentido”.

Susy Díaz cuenta cómo terminó con los labios inflados: “Mi amiga me dijo que era colágeno, pero creo que fue biopolímero”. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana Televisión

Entre bromas, la conversación tomó un tono más ligero, cuando el conductor y Deysy Araujo, presente en el set, hablaron de belleza, dolor y placer. “A mí no me gusta el dolor”, comentó Susy, explicando por qué no se anima a una intervención. “Para arreglármelo y achicarlo, de repente iba a ser doloroso, y no me gusta que me duela”.

Beto, divertido, replicó: “A nadie le gusta, aunque algunos son masoquistas”. Deysi intervino con picardía: “Es que hay dolores y dolores. Si el resultado te deja hermosa, es un dolor placentero”.

El diálogo desató carcajadas, pero también dejó ver la autenticidad de Susy Díaz, quien no teme reírse de sí misma y asumir sus decisiones pasadas con madurez. “Ya está hecho, qué voy a hacer. Así soy y así me quieren”, pareció resumir con su naturalidad habitual. “ No me gusta el dolor, así qu e mejor lo dejo así”, repitió con una sonrisa.

(El valor de la verdad)