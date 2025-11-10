Perú

¿Quiénes lideran la intención de voto para la Alcaldía de Lima?: Susel Paredes y Sofía Franco entre los primeros 5

Un reciente estudio de opinión pública refleja el predominio de políticos tradicionales y figuras mediáticas. No obstante, el alto porcentaje de electores que “no sabe/no opina” (17.33%) auguran una contienda aún abierta

Guardar
MML - Municipalidad de Lima
MML - Municipalidad de Lima Foto: Editora Perú

La más reciente encuesta de opinión pública sobre intención de voto para la Alcaldía de Lima revela el posicionamiento de varios precandidatos, entre los que se encuentran la congresista Susel Paredes y la exconductora Sofía Franco entre los primeros cinco puestos de preferencia.

Como se sabe, los comicios municipales para conocer al sucesor de Renzo Reggiardo, quien se quedó a cargo tras la renuncia de Rafael López Aliaga, se llevarán a cabo el 4 de octubre de 2026. La elección se celebrará simultáneamente con elecciones regionales y municipales (provinciales y distritales) en todo el país.

¿Quiénes lideran la intención de voto?

Según los resultados del estudio en octubre, presentado por la firma Imasolu SACCarlos Bruce encabeza la lista de opciones electorales, obteniendo 21,33% de respaldo. El exministro supera por cerca de cinco puntos porcentuales a su más cercano competidor, Francis Allison, quien registra 15,83%Renzo Reggiardo se ubica en el tercer lugar con un 14,67%, manteniéndose como una alternativa con respaldo sostenido en diversas zonas de la capital.

Destaca la aparición de nuevas figuras dentro de los cinco primeros puestos. La congresista Susel Paredes obtiene 6,83% de la intención de voto, mientras que la conductora de televisión Sofía Franco alcanza el 6,67%. De esta manera, ambas superan a otros candidatos experimentados del escenario político limeño y configuran un grupo diverso de aspirantes de cara a los comicios municipales.

Intención de voto a la
Intención de voto a la alcaldía de Lima. | Imasolu

A ellas les sigue el regidor Arón Espinoza con 4,50% y el exalcalde y exministro Alberto Tejada (2,67%). Los postulantes Ulíses Villegas y Yorry Warthon obtienen 2,33% y 2,17%, respectivamente. Rocío Andrade figura con 1,33%, mientras que Jorge Ugarte cierra la lista principal con 0,67%.

Un aspecto importante del sondeo es el alto porcentaje de personas que aún no definen su voto o prefieren no expresar opinión: el segmento “No sabe/No opina” representa 17,33%. Además, quienes mencionan otra opción representan 3,67% del total encuestado, lo que sugiere un espacio para el ingreso de nuevas candidaturas o movimientos independientes durante el proceso electoral.

El estudio también analizó la intención de voto por zonas. En Lima Norte, los principales puestos los ocupan Carlos Bruce (25,48%), Francis Allison (14,01%) y Renzo Reggiardo (15,29%). En Lima Centro, predominan Bruce y Reggiardo, mientras que en Lima EsteAllison lidera con 17,61%, seguido por Bruce con 16,98%. En Lima SurBruce obtuvo 19,64%, consolidando su presencia en la mayoría de subregiones capitalinas.

El sondeo de Imasolu SAC, que cuenta con registro oficial 000482-REE/JNE, fue realizado entre el 24 y 26 de octubre de 2025. Consultó a 600 ciudadanos de Lima Metropolitana mediante encuestas presenciales en hogares y presenta un margen de error de +/-4,0%, con un nivel de confianza del 95%. Con un nivel de indecisión considerable y una amplia dispersión de preferencias, el panorama sugiere un proceso competitivo y proclive a cambios a medida que avance la campaña.

Temas Relacionados

Susel ParedesSofía FrancoCarlos BruceFrancis Allisonperu-politica

Más Noticias

Congresista Ariana Orué usa a su trabajador para que la lleve al gimnasio y contrata al socio de su hermana

Imágenes de Cuarto Poder muestran que la legisladora utilizó a su coordinador parlamentario para trasladarla al gimnasio y a su domicilio, pese a que ella aseguraba movilizarse por sus propios medios

Congresista Ariana Orué usa a

Cáscaras de limón y romero: para qué sirve esta mezcla en casa y en el jardín

El poder limpiador, aromatizante y antibacteriano de esta mezcla la convierte en una opción práctica, económica y sostenible para el cuidado del hogar

Cáscaras de limón y romero:

CGTP plantea aumentar el sueldo mínimo a S/ 1.300, ¿qué dijo el ministro de Trabajo, Óscar Fernández?

Gustavo Minaya, secretario general adjunto de la Confederación General de Trabajadores del Perú, detalló que extendió el pedido en reunión con el titular del MTPE

CGTP plantea aumentar el sueldo

El Valor de la Verdad EN VIVO: Susy Díaz promete una noche inolvidable donde hablará de política, amores y escándalos

La excongresista y vedette se sentará frente a Beto Ortiz para compartir detalles inéditos de su vida pública y privada, en una edición que ya es tema de conversación

El Valor de la Verdad

Día Mundial de los Huérfanos: un llamado a la empatía global hacia quienes enfrentan el mundo en soledad

Cada segundo lunes de noviembre se recuerda a millones de niños que crecen sin padres. La fecha busca despertar conciencia, compasión y acción frente a una realidad que suele permanecer invisible

Día Mundial de los Huérfanos:
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Congresista Ariana Orué usa a

Congresista Ariana Orué usa a su trabajador para que la lleve al gimnasio y contrata al socio de su hermana

Tomás Gálvez removió a la fiscal que lo investigaba por el caso Cuellos Blancos y ahora va por todo el equipo especial

Exasesora apunta contra Vicente Tiburcio: asegura que su salida se debe a presunto vínculo con IDL y denuncia a Patricia Benavides

Ministro Vicente Tiburcio pidió la renuncia de asesora por colocar “conflicto armado interno” en su tesis

Congresista Roberto Sánchez viajó a México y se habría reunido con Lilia Paredes para gestionar asilo de Betssy Chávez

ENTRETENIMIENTO

El Valor de la Verdad

El Valor de la Verdad EN VIVO: Susy Díaz promete una noche inolvidable donde hablará de política, amores y escándalos

Dilbert Aguilar anuncia que será operado: afrontará una cirugía para colocarse una prótesis tras fracturarse la cadera

Diane Kruger y Anamaria Vartolomei revelaron a Infobae Perú la fuerza femenina detrás de The Seduction, la nueva serie de HBO Max

Películas para ver esta noche en Netflix Perú

Santos Bravos, retos durante su proceso de formación, anécdotas y su especial mensaje: “Perú es clave”

DEPORTES

Alianza Lima vs Olva Latino

Alianza Lima vs Olva Latino 3-1: resumen del triunfazo ‘blanquiazul’ por la fecha 3 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Jean Ferrari pide serenidad en la búsqueda del nuevo DT de la selección y toma con humor las teorías de injerencia en la Liga 1

Resultados de la fecha 3 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: así quedaron los partidos de la jornada

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2025/26: así marchan los equipos tras final de la fecha 3 de la primera fase

Nicole Pérez brilló en la victoria de Atenea vs Regatas Lima y confía en el potencial del equipo: “Podemos estar entre las cinco mejores”