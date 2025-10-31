Incorporan a Carlos Bruce, alcalde de Surco, en investigación tras demolición parcial de la casa de María Acuña

Alcalde de Surco es incorporado en investigación. | Canal N

El Ministerio Público dispuso la incorporación del alcalde de Santiago de Surco, Carlos Bruce, como investigado en una causa fiscal abierta tras la demolición parcial de una propiedad vinculada a la congresista María Acuña. La medida abarca también a funcionarios municipales, luego de una denuncia de la inmobiliaria Los Alisos, administradora del predio vinculado a la legisladora de Alianza para el Progreso (APP).

“Se dispone incorporar a la presente investigación en calidad de investigados a Carlos Bruce Montes de Oca en su condición de alcalde de la municipalidad de Surco, a Raúl Abel Ramos Coral en su condición de subgerente de fiscalización y coactiva de la municipalidad de Surco y en contra de Cindy Rosmery Trujillo Muñoz en su condición de ejecutor coactivo de la municipalidad de Surco y contra los que resulten responsables por la presunta comisión de los delitos contra el patrimonio en la modalidad de usurpación agravada contra la administración pública, abuso de autoridad y usurpación de funciones en agravio de la inmobiliaria Los Alisos, y la municipalidad de Surco”, precisa el documento al que accedió Canal N.

Según consta en la disposición, la investigación se mantendrá durante un plazo ampliado para los funcionarios implicados, en observancia del artículo 159 de la Constitución y la Ley Orgánica del Ministerio Público. Esta prórroga busca identificar responsabilidades penales por presuntos delitos de usurpación agravada, abuso de autoridad y usurpación de funciones durante acciones municipales que afectaron tanto los intereses de la entidad inmobiliaria como de la propia Municipalidad de Surco, que también figura como parte agraviada.

En respuesta, la Municipalidad Distrital de Santiago de Surco presentó una denuncia penal contra la congresista María Acuña, titular de la empresa Inmobiliaria Los Alisos E.I.R.L., y otras seis personas naturales, por los presuntos delitos de violencia contra la autoridad y tentativa de homicidio. Los hechos se remontan al 23 de octubre de 2025, cuando personal municipal intentó realizar la instalación de un muro en el Parque N°17, colindante a una propiedad vinculada a la congresista, ubicada en la urbanización Los Álamos de Monterrico.

Alcalde de Surco investigado tras demolición parcial de vivienda de parlamentaria. | Andina

Así se desarrolló la intervención municipal en la casa de María Acuña

En la madrugada del jueves 30 de octubre, un operativo liderado por la Municipalidad de Santiago de Surco tuvo lugar en la urbanización Los Álamos de Monterrico, con el objetivo de recuperar áreas públicas ocupadas por la vivienda de la congresista María Acuña. El procedimiento incluyó la demolición de una parte del predio ubicado en el parque 17, la cual permanecía fuera de los límites permitidos.

La intervención desplegó un contingente de trabajadores municipales que, bajo resguardo de efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) y del cuerpo de Serenazgo, ejecutaron acciones para restablecer los espacios públicos. Las imágenes compartidas por la municipalidad mostraron la participación de maquinaria pesada diseñada para trasladar muros que posteriormente fueron situados en las inmediaciones del inmueble de tres pisos. De este modo, se delimitó el área previamente señalada como ocupada de manera irregular.

Durante la operación, algunas personas que se encontraban en el sector intentaron frenar el avance del derrumbe. A pesar de la resistencia, la presencia policial permitió que las labores continuaran.