Perú

Incorporan a Carlos Bruce, alcalde de Surco, en investigación tras demolición parcial de la casa de María Acuña

El Ministerio Público evalúa posibles irregularidades cometidas durante una intervención municipal en Lima, luego de la denuncia presentada por la inmobiliaria a cargo del predio vinculado a la legisladora

Camila Calderón

Por Camila Calderón

Guardar
Alcalde de Surco es incorporado en investigación. | Canal N

El Ministerio Público dispuso la incorporación del alcalde de Santiago de Surco, Carlos Bruce, como investigado en una causa fiscal abierta tras la demolición parcial de una propiedad vinculada a la congresista María Acuña. La medida abarca también a funcionarios municipales, luego de una denuncia de la inmobiliaria Los Alisos, administradora del predio vinculado a la legisladora de Alianza para el Progreso (APP).

“Se dispone incorporar a la presente investigación en calidad de investigados a Carlos Bruce Montes de Oca en su condición de alcalde de la municipalidad de Surco, a Raúl Abel Ramos Coral en su condición de subgerente de fiscalización y coactiva de la municipalidad de Surco y en contra de Cindy Rosmery Trujillo Muñoz en su condición de ejecutor coactivo de la municipalidad de Surco y contra los que resulten responsables por la presunta comisión de los delitos contra el patrimonio en la modalidad de usurpación agravada contra la administración pública, abuso de autoridad y usurpación de funciones en agravio de la inmobiliaria Los Alisos, y la municipalidad de Surco”, precisa el documento al que accedió Canal N.

Según consta en la disposición, la investigación se mantendrá durante un plazo ampliado para los funcionarios implicados, en observancia del artículo 159 de la Constitución y la Ley Orgánica del Ministerio Público. Esta prórroga busca identificar responsabilidades penales por presuntos delitos de usurpación agravada, abuso de autoridad y usurpación de funciones durante acciones municipales que afectaron tanto los intereses de la entidad inmobiliaria como de la propia Municipalidad de Surco, que también figura como parte agraviada.

En respuesta, la Municipalidad Distrital de Santiago de Surco presentó una denuncia penal contra la congresista María Acuña, titular de la empresa Inmobiliaria Los Alisos E.I.R.L., y otras seis personas naturales, por los presuntos delitos de violencia contra la autoridad y tentativa de homicidio. Los hechos se remontan al 23 de octubre de 2025, cuando personal municipal intentó realizar la instalación de un muro en el Parque N°17, colindante a una propiedad vinculada a la congresista, ubicada en la urbanización Los Álamos de Monterrico.

Alcalde de Surco investigado tras
Alcalde de Surco investigado tras demolición parcial de vivienda de parlamentaria. | Andina

Así se desarrolló la intervención municipal en la casa de María Acuña

En la madrugada del jueves 30 de octubre, un operativo liderado por la Municipalidad de Santiago de Surco tuvo lugar en la urbanización Los Álamos de Monterrico, con el objetivo de recuperar áreas públicas ocupadas por la vivienda de la congresista María Acuña. El procedimiento incluyó la demolición de una parte del predio ubicado en el parque 17, la cual permanecía fuera de los límites permitidos.

La intervención desplegó un contingente de trabajadores municipales que, bajo resguardo de efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) y del cuerpo de Serenazgo, ejecutaron acciones para restablecer los espacios públicos. Las imágenes compartidas por la municipalidad mostraron la participación de maquinaria pesada diseñada para trasladar muros que posteriormente fueron situados en las inmediaciones del inmueble de tres pisos. De este modo, se delimitó el área previamente señalada como ocupada de manera irregular.

Durante la operación, algunas personas que se encontraban en el sector intentaron frenar el avance del derrumbe. A pesar de la resistencia, la presencia policial permitió que las labores continuaran.

Temas Relacionados

Carlos BruceMaría AcuñaSurcoAPPperu-politica

Más Noticias

Indecopi alerta sobre defectos en autos BMW, Jeep y Peugeot vendidos en el país: podrían incendiarse o perder control

Las empresas distribuidoras revisarán más de 440 unidades de distintos modelos fabricados entre 2018 y 2025 en Alemania, Estados Unidos, Austria y Francia, tras detectarse posibles fallas en el motor, suspensión y reposacabezas

Indecopi alerta sobre defectos en

Lucy Bacigalupo arremete contra productor de ‘Humor Recargado’ y Paola Ruiz: “Me explotó igual que a la Chilindrina”

La actriz cómica volvió al centro de la atención mediática tras lanzar duras acusaciones contra Paola Ruiz y el productor José Luis Aguilar, a quienes señala de no haberle pagado por su trabajo en el programa de Panamericana Televisión

Lucy Bacigalupo arremete contra productor

Sucamec decomisa más de seis toneladas de pirotécnicos ilegales tras intensos operativos en dos distritos de Lima Metropolitana

La Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad decomisó explosivos sin autorización en Villa María del Triunfo y El Agustino. Cuatro personas quedaron bajo investigación tras los operativos coordinados con la Policía Nacional

Sucamec decomisa más de seis

Tren Lima-Chosica: revelan que la MML alteró factura para ocultar un pago de casi $400 mil a empresas de EE.UU.

La comuna modificó una factura para encubrir un pago a proveedores de Estados Unidos vinculados al proyecto ferroviario Lima-Chosica, una gestión realizada sin la autorización previa del Concejo Metropolitano, según La Encerrona

Tren Lima-Chosica: revelan que la

Palmeiras vs Flamengo: fecha oficial de la final en Lima de la Copa Libertadores 2025

Se confirmaron los finalistas del torneo de clubes más importante de Sudamérica tras una apasionante competencia. El título se definirá entre dos equipos brasileños en el Estadio Monumental de Ate

Palmeiras vs Flamengo: fecha oficial
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Semana de representación convertida en

Semana de representación convertida en campaña: congresistas viajan a Trujillo por inicio de cuarta campaña de Keiko Fujimori

Keiko Fujimori oficializa su cuarta candidatura en Trujillo: admite “errores” y promete erradicar la “maldita violencia”

Keiko Fujimori candidata a la Presidencia por cuarta vez: estos son los aspirantes a la Vicepresidencia, Senado y Cámara de Diputados por Fuerza Popular

JNJ abre investigación a la jefa de la Reniec, Carmen Velarde, por exposición de datos en el padrón electoral

José Jerí señala que evita “tomar decisiones desde el escritorio” y que ha decidido “comerse el pleito” de la ola criminal

ENTRETENIMIENTO

Lucy Bacigalupo arremete contra productor

Lucy Bacigalupo arremete contra productor de ‘Humor Recargado’ y Paola Ruiz: “Me explotó igual que a la Chilindrina”

Alejandra Baigorria elige a la hija de Christian Domínguez como imagen principal de su nueva colección: “Verano 2026”

Maju Mantilla enfrenta gesto irrespetuoso del sacerdote en el velorio de su madre y Peluchín estalla en vivo

Pablo Saldarriaga estrena el musical “Visa para un sueño”, inspirado en los temas de Juan Luis Guerra

Halloween y el Día de la Canción Criolla: eventos, conciertos y actividades para celebrar el 31 de octubre

DEPORTES

Palmeiras vs Flamengo: fecha oficial

Palmeiras vs Flamengo: fecha oficial de la final en Lima de la Copa Libertadores 2025

Cenaida Uribe cuenta su estrategia para despedir extranjeras que no rinden en Alianza Lima: “Hay que tener suerte”

La advertencia de Germán Leguía tras el tricampeonato de Universitario: “Veo sufrir a Alianza Lima y Sporting Cristal en el 2026″

Hincha peruano cumple el sueño de su vida al asistir a juego del Arsenal y conmueve a reportera: “Es mi equipo desde niño”

Sporting Cristal pondrá a prueba su plantel 2026 en torneo internacional de pretemporada con equipos históricos de Sudamérica