Perú

Susel Paredes confirma su postulación a la alcaldía de Lima: “La primera alcaldesa Labubu de todo el planeta”

La parlamentaria respondió a Rosángella Barbarán, quien afirmó que Paredes tendría intenciones de postular a la presidencia en las próximas elecciones

Analí Espinoza

Por Analí Espinoza

Guardar
La congresista Susel Paredes planteó su interés en lanzarse como candidata a la Alcaldía de Lima. | Curwen en La República

Este 10 de octubre, tras la vacancia presidencial de Dina Boluarte, la congresista Susel Paredes anunció en un canal digital su candidatura a la alcaldía de Lima. “Lo voy a decir, quiero ser alcaldesa de Lima. La primera alcaldesa Labubu de todo el planeta, que no habrá sido presidenta de la Apafa, pero tiene muchos sobrinos”, expresó entre risas durante el programa ‘Curwen en La República’.

De esta manera, la parlamentaria respondió al comentario de la congresista fujimorista Rosángella Barbarán, quien, a través de una transmisión en vivo en TikTok, sostuvo que Paredes buscaba la presidencia del país en las próximas elecciones.

"No, Cavero, pero no vamos a hacer siempre lo que ustedes quieren. O sea, no ganan nada y siempre quieren meterse por los palos (...) Siempre hacen lo que les da gana, eligen y no ganan nada. Son cinco gatos y quieren controlar todo el Congreso y se juntan con la Labubu que su sueño es ser presidenta, ni de la APAFA va a ser porque ni hijos tiene”, se le oye decir a la congresista de Fuerza Popular.

Susel Paredes calificó las expresiones de Rosángella Barbarán como discriminatorias y negó que la izquierda controle el Congreso, atribuyendo ese rol al fujimorismo. Aunque no descartó que le gustaría asumir la presidencia del Perú, afirmó que, de hacerlo, preferiría llegar al cargo mediante el voto popular y no por una transición o elección del propio Congreso.

¿Quién es Susel Paredes y cuáles son sus polémicas?

La congresista Susel Paredes señaló
La congresista Susel Paredes señaló en un canal digital que no postulará a la presidencia del Perú sino a la alcaldía de Lima para las próximas elecciones | Foto composición: Infobae Perú

Susel Paredes, abogada, activista LGBT+ y congresista peruana, se ha convertido en una figura visible en la política nacional. A lo largo de su carrera, ha militado en partidos de izquierda y centroizquierda, como el Partido Socialista y el Partido Morado, y fue fundadora de Primero La Gente, del cual renunció en enero de 2025 por diferencias internas.

Entre sus polémicas más recientes destaca su voto en contra de declarar al “Tren de Aragua” como organización terrorista en marzo de 2025. Sostuvo que esta banda criminal carece de ideología política y no corresponde a la tipificación tradicional del terrorismo, lo que dividió opiniones en el Parlamento.

En abril de 2025, protagonizó la controversia por permitir que mujeres transgénero usaran los baños femeninos del Congreso durante el foro “Diversidad y Derechos”, lo que motivó una denuncia de 16 congresistas ante la Comisión de Ética. Paredes defendió sus decisiones, argumentando que negar derechos según la identidad de género sería discriminatorio, y denunció agresiones verbales recibidas una periodista: “Me preguntó si me siento hombre”.

Congresista Susel Paredes es denunciada ante la Comisión de Ética | Video: Congreso del Perú

Sus renuncias a diferentes partidos políticos han estado motivadas por principios y desacuerdos éticos. En 2019, dimitió a la candidatura al Congreso por Somos Perú tras el ingreso en la misma lista de Manuel Masías, a quien acusó de homofobia señalando como antecedente el cierre de la discoteca Downtown en 2007, un local frecuentado por la comunidad LGBTIQ+, durante la gestión municipal de Masías.

La defensa de la inclusión de la comunidad LGBTIQ+ ha sido un eje central en la carrera política de Susel Paredes. Su postura pública y constante respaldo a los derechos humanos de este grupo minoritario han determinado su perfil y discurso parlamentario. En redes sociales, su apodo de ‘Labubu’ se ha convertido en un distintivo que acompaña su imagen pública.

Temas Relacionados

Susel Paredesalcaldía de LimaMMLvacancia presidencialperu-politica

Más Noticias

“No nos vamos a presentar”, la firme postura de Alianza Lima tras la programación de la fecha 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Cenaida Uribe, jefa del equipo victoriano, confirmó que no jugará su debut frente Kazoku No Perú en el torneo nacional porque coincide con la ‘Noche Blanquiazul’

“No nos vamos a presentar”,

Melissa Paredes confirma reunión con Ethel Pozo: “No hay nada más lindo que hablar y arreglar las cosas, me encantó”

La actriz y la conductora se dieron una oportunidad para conversar fuera de cámaras, mostrando una nueva etapa de complicidad, que no pasó desapercibida en el set de ‘América Hoy’

Melissa Paredes confirma reunión con

José Jeri EN VIVO: últimas noticias del nuevo presidente, nuevo gabinete y situación de Dina Boluarte tras su vacancia

La crisis política que vive Perú se profundizó tras el atentado contra Agua Marina en Lima, evento que incrementó el rechazo ciudadano y parlamentario hacia Dina Boluarte, quien fue destituida antes de las elecciones de 2026.

José Jeri EN VIVO: últimas

Beto Ortiz regresa con su programa político tras crisis en el país: “Voy a pelear desde la trinchera que me corresponde”

En conversación con Infobae Perú, el conductor nos habla sobre su nueva apuesta dominical, la cual se emitirá por Panamericana Televisión. Afirma que buscará competir en audiencia con un formato crítico, entretenido y sin concesiones.

Beto Ortiz regresa con su

Los nuevos beneficios laborales para miles de docentes universitarios aprobados por Minedu

La reciente norma garantiza compensaciones, asignaciones y subsidios para el magisterio universitario, abarcando a familias de instituciones públicas y de los ministerios de Defensa e Interior

Los nuevos beneficios laborales para
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

José Jeri EN VIVO: últimas

José Jeri EN VIVO: últimas noticias del nuevo presidente, nuevo gabinete y situación de Dina Boluarte tras su vacancia

Convocan marcha contra José Jerí para hoy viernes 10 de octubre: “Un violador no puede ser presidente”

Los votos de José Jerí, nuevo presidente del Perú, que favorecieron a redes criminales y mineros ilegales

El míercoles 15 será la audiencia de impedimento de salida del país contra Dina Boluarte

Menos del 1% de limeños votó por el presidente del Perú, José Jerí, y el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi

ENTRETENIMIENTO

Beto Ortiz regresa con su

Beto Ortiz regresa con su programa político tras crisis en el país: “Voy a pelear desde la trinchera que me corresponde”

Maju Mantilla deja la casa familiar tras acuerdo con Gustavo Salcedo: “Él se queda con sus hijos y hay un régimen de visitas”

Hija de Lucho Quiroga habla sobre la situación que enfrenta el líder de Agua Marina tras recibir dos disparos en concierto

Gustavo Salcedo revela cómo descubrió la supuesta relación entre Maju Mantilla y Christian Rodríguez: “Fue antes de su cumpleaños”

Ataque armado a Agua Marina: últimas noticias y situación de los heridos durante concierto en Chorrillos

DEPORTES

Alineaciones de Perú vs Chile

Alineaciones de Perú vs Chile HOY: con varias sorpresas, posibles titulares para amistoso en Santiago por fecha FIFA 2025

Alianza Lima vs Sport Boys: día, hora y canal TV del partidazo en Matute por el Torneo Clausura de la Liga 1 Perú 2025

Perú vs Chile EN VIVO HOY: minuto a minuto del amistoso en Santiago por fecha FIFA 2025

Dónde ver Argentina vs Venezuela HOY: canal tv online del amistoso por fecha FIFA 2025

Dónde ver Brasil vs Corea del Sur HOY: canal tv online del amistoso por fecha FIFA 2025