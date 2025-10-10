Susel Paredes confirma su postulación a la alcaldía de Lima: “La primera alcaldesa Labubu de todo el planeta”

La congresista Susel Paredes planteó su interés en lanzarse como candidata a la Alcaldía de Lima. | Curwen en La República

Este 10 de octubre, tras la vacancia presidencial de Dina Boluarte, la congresista Susel Paredes anunció en un canal digital su candidatura a la alcaldía de Lima. “Lo voy a decir, quiero ser alcaldesa de Lima. La primera alcaldesa Labubu de todo el planeta, que no habrá sido presidenta de la Apafa, pero tiene muchos sobrinos”, expresó entre risas durante el programa ‘Curwen en La República’.

De esta manera, la parlamentaria respondió al comentario de la congresista fujimorista Rosángella Barbarán, quien, a través de una transmisión en vivo en TikTok, sostuvo que Paredes buscaba la presidencia del país en las próximas elecciones.

"No, Cavero, pero no vamos a hacer siempre lo que ustedes quieren. O sea, no ganan nada y siempre quieren meterse por los palos (...) Siempre hacen lo que les da gana, eligen y no ganan nada. Son cinco gatos y quieren controlar todo el Congreso y se juntan con la Labubu que su sueño es ser presidenta, ni de la APAFA va a ser porque ni hijos tiene”, se le oye decir a la congresista de Fuerza Popular.

Susel Paredes calificó las expresiones de Rosángella Barbarán como discriminatorias y negó que la izquierda controle el Congreso, atribuyendo ese rol al fujimorismo. Aunque no descartó que le gustaría asumir la presidencia del Perú, afirmó que, de hacerlo, preferiría llegar al cargo mediante el voto popular y no por una transición o elección del propio Congreso.

¿Quién es Susel Paredes y cuáles son sus polémicas?

La congresista Susel Paredes señaló en un canal digital que no postulará a la presidencia del Perú sino a la alcaldía de Lima para las próximas elecciones | Foto composición: Infobae Perú

Susel Paredes, abogada, activista LGBT+ y congresista peruana, se ha convertido en una figura visible en la política nacional. A lo largo de su carrera, ha militado en partidos de izquierda y centroizquierda, como el Partido Socialista y el Partido Morado, y fue fundadora de Primero La Gente, del cual renunció en enero de 2025 por diferencias internas.

Entre sus polémicas más recientes destaca su voto en contra de declarar al “Tren de Aragua” como organización terrorista en marzo de 2025. Sostuvo que esta banda criminal carece de ideología política y no corresponde a la tipificación tradicional del terrorismo, lo que dividió opiniones en el Parlamento.

En abril de 2025, protagonizó la controversia por permitir que mujeres transgénero usaran los baños femeninos del Congreso durante el foro “Diversidad y Derechos”, lo que motivó una denuncia de 16 congresistas ante la Comisión de Ética. Paredes defendió sus decisiones, argumentando que negar derechos según la identidad de género sería discriminatorio, y denunció agresiones verbales recibidas una periodista: “Me preguntó si me siento hombre”.

Congresista Susel Paredes es denunciada ante la Comisión de Ética | Video: Congreso del Perú

Sus renuncias a diferentes partidos políticos han estado motivadas por principios y desacuerdos éticos. En 2019, dimitió a la candidatura al Congreso por Somos Perú tras el ingreso en la misma lista de Manuel Masías, a quien acusó de homofobia señalando como antecedente el cierre de la discoteca Downtown en 2007, un local frecuentado por la comunidad LGBTIQ+, durante la gestión municipal de Masías.

La defensa de la inclusión de la comunidad LGBTIQ+ ha sido un eje central en la carrera política de Susel Paredes. Su postura pública y constante respaldo a los derechos humanos de este grupo minoritario han determinado su perfil y discurso parlamentario. En redes sociales, su apodo de ‘Labubu’ se ha convertido en un distintivo que acompaña su imagen pública.