Industriales peruanos llegan a Bolivia durante la investidura de Rodrigo Paz Pereira: las dos cartas que juegan sobre la mesa

Las exportaciones peruanas de acero a Bolivia alcanzan el 25% del total, consolidando a Bolivia como principal mercado.

Una delegación de empresarios peruanos llegó a Bolivia el último fin de semana para participar en el encuentro empresarial “Visión Bolivia 2025” y en distintas actividades de integración económica.

El hecho, según la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), coincidió con la investidura de Rodrigo Paz Pereira como presidente de Bolivia, quien asume el cargo impulsando una agenda de apertura internacional y modernización económica, de acuerdo con el gremio industrial.

El grupo, encabezado por Felipe James Callao, presidente de la SNI, incluyó representantes de sectores como alimentos, acero, plásticos y productos químicos, en busca de fortalecer los lazos comerciales y aprovechar nuevas oportunidades entre Perú y Bolivia. La presencia empresarial peruana responde a una estrategia de integración regional y normalización diplomática en este nuevo contexto político.

Bolivia mantiene una posición relevante para las exportaciones peruanas de acero y plásticos. En 2024, las exportaciones de acero peruano alcanzaron 285 millones de dólares, con Bolivia como principal comprador y responsable del 25% del total. Para las manufacturas plásticas, ese país se ubicó entre los tres principales destinos, concentrando el 12% de las exportaciones.

La comitiva peruana sostuvo reuniones con la Cámara Nacional de Industrias (CNI) y la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (CAINCO) con el propósito de promover la cooperación industrial y abrir espacios para nuevas inversiones.

“Perú puede convertirse en el socio que Bolivia necesita para potenciar sus exportaciones a través de los puertos peruanos”, manifestó Felipe James Callao durante los encuentros. Asimismo, destacó la relevancia de una colaboración bilateral para enfrentar problemas de contrabando, narcotráfico y minería ilegal.

El foro “Visión Bolivia 2025”, respaldado por la CAINCO y avalado por instituciones multilaterales como la CAF, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), reunió en Santa Cruz de la Sierra a directivos empresariales, líderes del sector público, diplomáticos y observadores internacionales. Los debates incluyeron temas de agronegocios, hidrocarburos, minería, tecnología, servicios y turismo.

La lista de participantes peruanos incluyó a Pola Guanilo Alvarado, vicepresidenta de la SNI y CEO de R&G; Silvia Hooker Ortega, gerente de Asuntos Internacionales; y empresarios como Rocío Aquize Díaz (Grupo Gloria), Pedro Cachay Vargas (AJE Group), Ignacio Tirado (Oceano Seafood) y Misael Álvarez Peralta (Alicorp Bolivia), entre otros.

Según la SNI, la administración de Rodrigo Paz Pereira busca consolidar a Bolivia como escenario estable para la atracción de inversiones y la asociación estratégica con países de la región, en especial en sectores vinculados al corredor bioceánico, la agroindustria y la innovación productiva.

¿Cómo va el comecio con la Bolivia de Rodrigo Paz Pereira?

El comercio bilateral entre Perú y Bolivia aumentó en 2024, impulsado por un alza del 16% en las exportaciones peruanas, que sumaron 618 millones de dólares gracias al fuerte desempeño de hidrocarburos (crecimiento del 538%) y productos químicos (8%).

Según el reporte del MINCETUR, destacó el incremento en fertilizantes, explosivos y plásticos, mientras que las importaciones desde Bolivia se redujeron en el sector agropecuario, con una caída del 18% en soya y derivados, aunque Bolivia sigue como principal proveedor de estos productos para Perú. Las importaciones de minerales y aceites mostraron aumentos significativos.

En 2024, Bolivia mantuvo su papel de socio estratégico para sectores como acero, plásticos y soya. Perú exportó acero por 285 millones de dólares y tuvo oportunidades de ampliar ventas en productos donde Bolivia importa de terceros países. El año cerró con 1.029 exportadoras peruanas activas hacia Bolivia, predominando las grandes empresas en los envíos de químicos e hidrocarburos. Pluspetrol lideró las exportaciones peruanas con diésel, mientras que R. Trading encabezó las importaciones bolivianas, especialmente de torta de soya.