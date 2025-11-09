Perú

Lo que se sabe del próximo día no laborable en noviembre 2025: dónde y para qué trabajadores aplica

La disposición legal limita el beneficio a una zona específica, descartando un feriado largo o cadena de días libres para todo Perú, según aclaraciones de medios y autoridades locales

Guardar
La medida del 25 de
La medida del 25 de noviembre beneficia exclusivamente a trabajadores del sector público. (Andina)

El martes 25 de noviembre no será laborable para una parte de la población peruana. La medida solo alcanzará a una localidad en específico y no tendrá carácter nacional. Así lo dispuso el Gobierno, que determinó este día como una pausa especial en la provincia de Mariscal Nieto, ubicada en Moquegua, en conmemoración de una efeméride regional de larga tradición.

La disposición, respaldada en el Decreto Supremo N.º 093-85-PCM, otorga el 25 de noviembre como día libre para los trabajadores del sector público en la provincia de Mariscal Nieto.

La medida resulta de la vigencia de una normativa que ampara días no laborables en fechas consideradas de especial relevancia para determinadas regiones. En este caso, la finalidad es resaltar un acontecimiento histórico: la fundación española de Moquegua y el legado de personajes ilustres de la región.

El Decreto Supremo N.º 093-85-PCM
El Decreto Supremo N.º 093-85-PCM respalda la jornada libre en Moquegua para conmemorar su fundación española y figuras históricas.

De acuerdo a la normativa vigente oficializada en el diario El Peruano, el alcance de la medida es estrictamente regional y no implica un feriado nacional para todo el territorio peruano.

El descanso tiene como destinatarios directos a los empleados públicos del área, mientras que el sector privado puede decidir su adhesión voluntaria. Las empresas privadas de la provincia pueden sumarse, aunque no tienen la obligación, según lo dispuesto. En los establecimientos educativos estatales, estudiantes y docentes también podrán participar de la jornada de homenaje.

Fundamento legal

La declaración del 25 de noviembre como día no laborable responde al interés de mantener vivas las tradiciones e historia de la provincia. El Decreto Supremo N.º 093-85-PCM autoriza la disposición de jornadas libres en ocasiones locales relevantes, con el objetivo de incentivar la organización de actividades cívicas, culturales y deportivas.

El descanso regional del 25
El descanso regional del 25 de noviembre no equivale a un feriado nacional y no afecta al resto del Perú.

El texto legal busca mantener el legado de figuras representativas como José Carlos Mariátegui, Mercedes Cabello de Carbonera y Domingo Nieto, entre otros personajes nacidos en Moquegua y considerados fundamentales para el desarrollo nacional.

El 25 de noviembre, además, coincide con el aniversario número 484 de la provincia de Mariscal Nieto. Por este motivo, la comunidad local prepara festejos y ceremonias que permiten a la ciudadanía reconocer el valor histórico y cultural de la fecha.

Diferencia con los feriados

El día no laborable del 25 de noviembre no implica un descanso extensivo ni un feriado nacional. En la práctica, la mayoría de los ciudadanos del país mantendrá sus tareas regulares durante esa jornada.

Solo los trabajadores comprendidos en la normativa regional accederán al beneficio. La disposición especifica que el descanso se limita a la provincia de Mariscal Nieto, sin extensiones a otras partes del Perú.

El calendario laboral peruano distingue
El calendario laboral peruano distingue entre feriados nacionales y días no laborables regionales, como el 25 de noviembre en Moquegua.

Las empresas pertenecientes al sector privado pueden optar por acogerse a la suspensión de actividades de manera voluntaria. Si eligen no hacerlo, no están sujetas a penalidad ni obligación adicional. Tampoco corresponde el pago extraordinario que sí se aplica durante los feriados nacionales.

¿Un feriado largo?

Surgieron interrogantes sobre la posibilidad de una cadena de días libres o un feriado largo en torno a esas fechas, especialmente para la última semana de noviembre. Sin embargo, el análisis de la normativa oficial aclara que el 25 de noviembre corresponde solo al aniversario de Moquegua y el 27 de noviembre se declara no laborable exclusivamente para la región Pasco, en conmemoración de su aniversario político, según la Ordenanza Regional N.° 130-2007.

El miércoles 26 de noviembre será laborable en todo el país, sin excepción. Dichos días no laborables operan en virtud de normativas distintas dirigidas a grupos territoriales específicos.

La medida del 25 de
La medida del 25 de noviembre beneficia exclusivamente a trabajadores del sector público y estudiantes de Mariscal Nieto. (Andina)

La distinción entre jornada no laborable y feriado nacional resulta clave. Mientras que un feriado constituye un descanso obligatorio y remunerado para todos los trabajadores de Perú, el día no laborable supone una suspensión de actividades generalmente solo para empleados públicos. La recuperación de horas laborales, en algunos casos, puede negociarse posteriormente.

Próximos feriados y días no laborables

Se difundió también el calendario de feriados y días libres próximos, entre los que resaltan:

  • Lunes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción
  • Martes 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho
  • Jueves 25 de diciembre: Navidad
  • Viernes 26 de diciembre: Día no laborable para el sector público
  • Jueves 1 de enero: Año Nuevo
  • Viernes 2 de enero: Día no laborable para el sector público

Estos días, junto con las fechas locales como la del 25 de noviembre en Moquegua, conforman el panorama de descansos en el calendario laboral peruano, diferenciado siempre entre feriados nacionales y jornadas no laborables de alcance regional.

Temas Relacionados

Día no laborable MoqueguaFeriados en Perú25 de noviembreperu-noticias

Más Noticias

Indecopi permitirá la llegada masiva de este producto chino al Perú tras la supresión de sus derechos antidumping provisionales

La supresión responde al vencimiento del plazo máximo permitido por la normativa nacional y el Acuerdo Antidumping de la OMC, tras denuncias de prácticas desleales presentadas por importante empresa peruana

Indecopi permitirá la llegada masiva

Ambulantes de Mesa Redonda rechazan traslado al ex penal San Jorge: “Ahí nos morimos de hambre”

El plan de la Municipalidad Metropolitana de Lima busca descongestionar los jirones del Mercado Central y Mesa Redonda, pero los ambulantes advierten que el nuevo espacio no garantiza ventas ni condiciones adecuadas

Ambulantes de Mesa Redonda rechazan

Betssy Chávez no se vería afectada por propuesta del gobierno de Jerí ante la OEA para limitar el asilo político

El excanciller Miguel Ángel Rodríguez Mackay explicó los alcances y el impacto que tendría un posible cambio al tratado internacional en el caso de la exministra

Betssy Chávez no se vería

A qué hora juega Boca vs River: Superclásico en La Bombonera por la jornada 15 del Torneo Clausura 2025

Los clubes más emblemáticos de la Superliga Argentina protagonizan una nueva edición del clásico más esperado del año. Ambos llegan en plena disputa por los puestos que otorgan la clasificación a la próxima Copa Libertadores

A qué hora juega Boca

Gisela Valcárcel reaviva rumores sobre su regreso a Panamericana Televisión tras inesperada respuesta: “Hoy estoy en la esquina”

La conductora sorprendió al público al acercarse a las instalaciones del canal y responder con ambigüedad sobre un posible retorno, gesto que desencadenó especulaciones entre sus seguidores y reacciones en redes sociales

Gisela Valcárcel reaviva rumores sobre
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Betssy Chávez no se vería

Betssy Chávez no se vería afectada por propuesta del gobierno de Jerí ante la OEA para limitar el asilo político

Octubre fue el mes con mayor gasto en alimentación del Despacho Presidencial: primer mes de José Jerí costó más de S/ 169 mil

Perú debe otorgar salvoconducto a Betssy Chávez porque el asilo es una “institución humanitaria”, afirma excanciller Óscar Maurtua

José Jerí promete vencer a la delincuencia: “Esta guerra la vamos a ganar todos juntos”

César Acuña presume en redes dejar “más de 350 obras” en La Libertad, pero usuarios le contestan: “Dejaste Trujillo con calles destruidas”

ENTRETENIMIENTO

Gisela Valcárcel reaviva rumores sobre

Gisela Valcárcel reaviva rumores sobre su regreso a Panamericana Televisión tras inesperada respuesta: “Hoy estoy en la esquina”

Claudio Calmet habla sobre el ingreso de Ximena Díaz a ‘Eres mi bien’ tras la salida de Natalia Salas: “Las comparaciones son inevitables”

Christian Domínguez llora y pide perdón a su hija tras exponer que tendría un novio tóxico: “Que no cometa los mismos errores”

Marina Mora lamenta que polémica con Mr. Nawat opaque el verdadero objetivo del Miss Universo: “Sus disculpas me parecen falsas”

Yiddá Eslava responde entre lágrimas a críticas por pedir apoyo para su película: “Si se ofendieron, me disculpo”

DEPORTES

A qué hora juega Boca

A qué hora juega Boca vs River: Superclásico en La Bombonera por la jornada 15 del Torneo Clausura 2025

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2025/26: así marchan los equipos tras inicio fecha 3 de la primera fase

Alianza Lima vs Universitario EN VIVO HOY: minuto a minuto por final ida de la Liga Femenina 2025

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2025: así van los equipos en la fecha 18 del Torneo Clausura y Acumulada

Dónde ver Boca Juniors vs River Plate HOY: canal TV online del superclásico por el Torneo Clausura 2025