Lo que se sabe del próximo día no laborable en noviembre 2025: dónde y para qué trabajadores aplica

La medida del 25 de noviembre beneficia exclusivamente a trabajadores del sector público. (Andina)

El martes 25 de noviembre no será laborable para una parte de la población peruana. La medida solo alcanzará a una localidad en específico y no tendrá carácter nacional. Así lo dispuso el Gobierno, que determinó este día como una pausa especial en la provincia de Mariscal Nieto, ubicada en Moquegua, en conmemoración de una efeméride regional de larga tradición.

La disposición, respaldada en el Decreto Supremo N.º 093-85-PCM, otorga el 25 de noviembre como día libre para los trabajadores del sector público en la provincia de Mariscal Nieto.

La medida resulta de la vigencia de una normativa que ampara días no laborables en fechas consideradas de especial relevancia para determinadas regiones. En este caso, la finalidad es resaltar un acontecimiento histórico: la fundación española de Moquegua y el legado de personajes ilustres de la región.

El Decreto Supremo N.º 093-85-PCM respalda la jornada libre en Moquegua para conmemorar su fundación española y figuras históricas.

De acuerdo a la normativa vigente oficializada en el diario El Peruano, el alcance de la medida es estrictamente regional y no implica un feriado nacional para todo el territorio peruano.

El descanso tiene como destinatarios directos a los empleados públicos del área, mientras que el sector privado puede decidir su adhesión voluntaria. Las empresas privadas de la provincia pueden sumarse, aunque no tienen la obligación, según lo dispuesto. En los establecimientos educativos estatales, estudiantes y docentes también podrán participar de la jornada de homenaje.

Fundamento legal

La declaración del 25 de noviembre como día no laborable responde al interés de mantener vivas las tradiciones e historia de la provincia. El Decreto Supremo N.º 093-85-PCM autoriza la disposición de jornadas libres en ocasiones locales relevantes, con el objetivo de incentivar la organización de actividades cívicas, culturales y deportivas.

El descanso regional del 25 de noviembre no equivale a un feriado nacional y no afecta al resto del Perú.

El texto legal busca mantener el legado de figuras representativas como José Carlos Mariátegui, Mercedes Cabello de Carbonera y Domingo Nieto, entre otros personajes nacidos en Moquegua y considerados fundamentales para el desarrollo nacional.

El 25 de noviembre, además, coincide con el aniversario número 484 de la provincia de Mariscal Nieto. Por este motivo, la comunidad local prepara festejos y ceremonias que permiten a la ciudadanía reconocer el valor histórico y cultural de la fecha.

Diferencia con los feriados

El día no laborable del 25 de noviembre no implica un descanso extensivo ni un feriado nacional. En la práctica, la mayoría de los ciudadanos del país mantendrá sus tareas regulares durante esa jornada.

Solo los trabajadores comprendidos en la normativa regional accederán al beneficio. La disposición especifica que el descanso se limita a la provincia de Mariscal Nieto, sin extensiones a otras partes del Perú.

El calendario laboral peruano distingue entre feriados nacionales y días no laborables regionales, como el 25 de noviembre en Moquegua.

Las empresas pertenecientes al sector privado pueden optar por acogerse a la suspensión de actividades de manera voluntaria. Si eligen no hacerlo, no están sujetas a penalidad ni obligación adicional. Tampoco corresponde el pago extraordinario que sí se aplica durante los feriados nacionales.

¿Un feriado largo?

Surgieron interrogantes sobre la posibilidad de una cadena de días libres o un feriado largo en torno a esas fechas, especialmente para la última semana de noviembre. Sin embargo, el análisis de la normativa oficial aclara que el 25 de noviembre corresponde solo al aniversario de Moquegua y el 27 de noviembre se declara no laborable exclusivamente para la región Pasco, en conmemoración de su aniversario político, según la Ordenanza Regional N.° 130-2007.

El miércoles 26 de noviembre será laborable en todo el país, sin excepción. Dichos días no laborables operan en virtud de normativas distintas dirigidas a grupos territoriales específicos.

La medida del 25 de noviembre beneficia exclusivamente a trabajadores del sector público y estudiantes de Mariscal Nieto. (Andina)

La distinción entre jornada no laborable y feriado nacional resulta clave. Mientras que un feriado constituye un descanso obligatorio y remunerado para todos los trabajadores de Perú, el día no laborable supone una suspensión de actividades generalmente solo para empleados públicos. La recuperación de horas laborales, en algunos casos, puede negociarse posteriormente.

Próximos feriados y días no laborables

Se difundió también el calendario de feriados y días libres próximos, entre los que resaltan:

Lunes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción

Martes 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho

Jueves 25 de diciembre: Navidad

Viernes 26 de diciembre: Día no laborable para el sector público

Jueves 1 de enero: Año Nuevo

Viernes 2 de enero: Día no laborable para el sector público

Estos días, junto con las fechas locales como la del 25 de noviembre en Moquegua, conforman el panorama de descansos en el calendario laboral peruano, diferenciado siempre entre feriados nacionales y jornadas no laborables de alcance regional.