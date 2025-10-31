Feriados de noviembre 2025 en Perú: ¿cuántos son y qué días serán de descanso obligatorio?

Calendario de feriados noviembre 2025 | Foto composición: Infobae Perú/ Agencia Andina

El mes de noviembre de 2025 en Perú presenta un panorama singular en materia de descansos oficiales. Según el calendario gubernamental vigente, el único feriado nacional del periodo será el sábado 1 de noviembre, Día de Todos los Santos. Este día, de carácter obligatorio y descanso, alcanza a trabajadores de los sectores público y privado, quienes tienen derecho a un receso remunerado en cumplimiento del Decreto Legislativo n.º 713.

La normativa establecida señala que, si un trabajador labora durante el feriado nacional y no recibe un día de descanso a cambio, debe percibir una remuneración equivalente al triple de su salario diario. Es decir, el colaborador obtiene el pago ordinario por el feriado, otro por la jornada efectivamente trabajada y un adicional del 100 %.

Álvaro Gálvez, gerente del Centro Legal de la CCL, explicó que, por ejemplo, si un empleado cobra S/ 100 diarios y trabaja el 1 de noviembre, alcanzará S/ 400 en total: S/ 100 por el feriado, S/ 100 por la jornada y S/ 200 como sobretasa. Si el feriado coincide con el día de descanso semanal, solo corresponde el pago habitual de ese día y no el feriado aparte, advirtió la CCL.

Feriados y días no laborables

El calendario laboral del Perú ofrece un feriado largo de cuatro días en diciembre de 2025 para el sector público. (Andina)

La legislación laboral peruana distingue con precisión entre feriados y días no laborables. Los feriados, como el 1 de noviembre, son fechas instauradas por ley donde los empleados de todas las áreas deben descansar con goce de haber. Si se presta servicio en esta jornada y no se otorga el descanso sustitutivo, corresponde la compensación económica antes mencionada.

Los días no laborables, por su parte, suelen ser decretados por el Ejecutivo, aplican principalmente al sector público y requieren reposición de horas laboradas más adelante. Además, el descanso en estos casos no se considera de cumplimiento automático ni está sujeto a pago extra si se labora.

Feriados en Perú

Durante 2025, el cronograma nacional agrupa un total de dieciséis feriados oficiales. El 1 de noviembre figura como el duodécimo en la secuencia anual, según datos de la CCL.

El ciclo de feriados de fin de año contempla además el lunes 8 de diciembre (Inmaculada Concepción), martes 9 de diciembre (Batalla de Ayacucho, que también coincide con el Día Internacional contra la Corrupción y el Día del Ejército del Perú) y jueves 25 de diciembre (Navidad). Estos últimos permitirán un feriado largo en diciembre que será especialmente esperado por los trabajadores peruanos.

La CCL advierte que la negativa a pagar el monto adicional correspondiente al trabajo en feriado, o la ausencia de otorgamiento del descanso compensatorio, constituye una infracción laboral grave. Las multas por este tipo de incumplimientos pueden superar los 24.000 soles, dependiendo del tamaño y clase de la empresa. Estas sanciones buscan asegurar que los derechos de los trabajadores sean respetados en cada jornada festiva nacional.

¿Cuáles son los feriados que le quedan al 2025?

El siguiente feriado nacional es este sábado 1 de noviembre, Día de Todos los Santos. Los siguientes días de descanso nacional que le quedan al presente año son:

Lunes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción

Martes 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho

Jueves 25 de diciembre: Navidad

Viernes 26 de diciembre: Día no laborable para el sector público

Jueves 1 de enero: Año Nuevo

Viernes 2 de enero: Día no laborable para el sector público