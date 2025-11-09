Perú

Extorsión en el Callao: amenazan con explosivos a negocios para exigir cupos

Hasta el momento, ninguno de los supuestos artefactos explosivos ha detonado. Los vecinos permanecen atemorizados, a pesar del estado de emergencia declarado en el Callao

Guardar
Negocios en Bellavista reciben amenazas con explosivos de extorsionadores

Diversos comercios en el distrito chalaco de Bellavista han sido blanco de bandas criminales que exigen pagos mediante amenazas con explosivos y mensajes intimidatorios. Los hechos se concentran en la avenida Colonial, donde varios locales han recibido sobres y explosivos artesanales, situación que mantiene a residentes y trabajadores en estado de temor pese a la cercanía de módulos de serenazgo.

Según reportó el programa 24 horas, Un gimnasio de la cuadra 28 de la avenida Colonial tuvo que cerrar tras ser amenazado con una carta extorsiva y la colocación de un explosivo cerca de su entrada. El dispositivo fue abandonado junto a una ciclovía. La situación se torna más grave, pues al lado del local, se ubica un centro educativo particular.

Banda criminal intimida comercios en
Banda criminal intimida comercios en Bellavista con explosivos y cartas de extorsión. Foto: captura Panamerica

Amenazas directas y atentados con gasolina

Las extorsiones se han replicado en otros locales de la misma zona. Un taller mecánico, situado frente al gimnasio, recibió una carta manuscrita con amenazas directas: “Solo para dar el último mensaje para que se comuniquen y dialoguemos. Solo les damos veinticuatro horas para que se comuniquen a este número. Ojo, pasan las veinticuatro horas y no hay respuesta, comenzaremos a matarlos”, indica el mensaje dejado por los delincuentes.

La violencia escaló cuando extorsionadores atacaron una importadora ubicada en la misma avenida. Los criminales rociaron gasolina en la puerta principal y la incendiaron. “ O sea, no fue explosión, solo le prendieron fuego. A comparación de los que están allá, creo que sí les han puesto una… Dinamita”, relató una de las empresarias afectadas. Por motivos de seguridad, prefirió no salir ante cámaras.

Banda criminal apunta a comercios
Banda criminal apunta a comercios de Bellavista con explosivos y mensajes amenazantes. Foto: captura Panamericana

Los vecinos y comerciantes en Bellavista viven en permanente zozobra, pese al estado de emergencia decretado por el gobierno de Jerí.

“Da miedo, ¿no? Salir así. Las combis también... Hay tantas cosas que están pasando. Ojalá que las autoridades, bueno, nos puedan ayudar”, señaló una mujer.

Grupo especial PNP contra extorsión

Frente al incremento de estos delitos, el Ministerio del Interior ha creado una unidad policial especializada en la lucha contra la extorsión: la División de Investigación de Extorsiones. El ministro Vicente Tiburcio explicó que la medida busca consolidar “uno de los bastiones contra la extorsión” y que estará conformada por “agentes altamente especializados en investigación, con inteligencia operativa, y de equipos articulados”.

El ministro añadió que esta iniciativa responde a la creciente violencia en el transporte y comercio, que incluso ha superado cifras de homicidios del año pasado: “En lo que va del año, en comparación al 2024, a nivel nacional, los homicidios se han incrementado en un 3%. Tenemos registrados 2,118 homicidios. La extorsión ha crecido de un 18 % a nivel nacional, 36% en Lima Metropolitana y 33% a nivel del Callao. Cifras que pueden ser cuestionables porque no todos denuncian, apoderados por el miedo”.

Tres efectivos de la PNP
Tres efectivos de la PNP son arrestados por presunta extorsión en Huamanga|Fiscalía

Víctor Revoredo lidera el grupo especial de la PNP

La nueva división estará encabezada por el coronel Víctor Revoredo Farfán, quien cuenta con una larga trayectoria en la lucha contra el crimen organizado. En palabras de Vicente Tiburcio, “ese líder es el coronel Víctor Revoredo Farfán. Más de 3 décadas de servicio en operaciones emblemáticas contra bandas nacionales y extranjeras; liderazgos en las unidades dirigidas en la lucha contra el crimen organizado”.

El coronel Víctor Revoredo pide apoyo ciudadano contra las mafias extorsivas

En sus primeras declaraciones tras la designación, Víctor Revoredo señaló: “Ya lo dijo nuestro señor ministro del Interior, nuestro comandante general: todos nos llamamos Perú y vamos a hacer todo lo humanamente posible por sudar esta camiseta que se llama Perú. Vamos con todo”. Añadió que “empieza una evaluación muy férrea, somos parte de una evaluación, pero estamos acá para trabajar. No nos podemos detener en este momento. Nuestro compromiso está para adelante”.

Temas Relacionados

El CallaoPNPBellavistaextorsionesexplosivosVíctor Revoredoperu-noticias

Más Noticias

La gasolina más barata y más cara de Lima este 9 de noviembre

Aquí está la lista de los precios más bajos de los carburantes y también los más inasequibles en la capital peruana

La gasolina más barata y

FONAFE: Fredy Jordán Medina es el nuevo presidente del holding empresarial del Estado peruano

El funcionario, investigado durante el gobierno de Dina Boluarte por el manejo de las inversiones en EsSalud, tendrá a su cargo la administración de empresas públicas como el Banco de la Nación, Sedapal y Corpac

FONAFE: Fredy Jordán Medina es

Alianza Lima vs Olva Latino EN VIVO HOY: punto a punto del duelo por la fecha 3 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Las ‘blanquiazules’ buscarán defender el liderato y su invicto en la competencia: tiene dos triunfos consecutivos. Sigue las incidencias del emocionate cotejo

Alianza Lima vs Olva Latino

Dónde ver Boca Juniors vs River Plate HOY: canal TV online del superclásico por el Torneo Clausura 2025

‘Xeneizes’ y ‘millonarios’ medirán fuerzas en La Bombonera como parte de la fecha 15 del campeonato argentino. Conoce cómo sintonizar este partidazo en vivo

Dónde ver Boca Juniors vs

Lista de convocados de la selección peruana para los amistosos ante Rusia y Chile por fecha FIFA 2025

Manuel Barreto, DT interino de la ‘bicolor’, presentó una nómina para los próximos encuentros en la gira europea, con varias sorpresas y ausencias llamativas

Lista de convocados de la
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Octubre fue el mes con

Octubre fue el mes con mayor gasto en alimentación del Despacho Presidencial: primer mes de José Jerí costó más de S/ 169 mil

Gobierno peruano saluda al presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, y anuncia una nueva etapa en las relaciones bilaterales

Defensa de Betssy Chávez acordó un mes atrás que la expremier debía asilarse: así se gestionó el refugio en México

Si induces a votar por un candidato por redes sociales, con engaño podrías ser condenado a prisión hasta por 8 años

Expresidente del TC sostuvo que Perú debe denunciar a México ante la Corte de la Haya por “tratos irrespetuosos”

ENTRETENIMIENTO

Salim Vera y Claudia Sobenes

Salim Vera y Claudia Sobenes se casaron en Arequipa: elegancia, rock y sentido homenaje a la madre del cantante

Soda Stereo vuelve a hacer historia en Lima: anuncia tercer y último concierto en Arena 1

Mr. Nawat pide disculpas y aclara el conflicto con Miss México en el ‘Miss Universo 2025′: “Jamás quise faltar el respeto”

‘Miss Universo 2025′: Karla Bacigalupo y todas las actividades en las que participará para lograr quedarse con la corona

Flor Bromley, artista peruana, nominada al Grammy 2026 por su álbum infantil ‘Herstory’

DEPORTES

Alianza Lima vs Olva Latino

Alianza Lima vs Olva Latino EN VIVO HOY: punto a punto del duelo por la fecha 3 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Dónde ver Boca Juniors vs River Plate HOY: canal TV online del superclásico por el Torneo Clausura 2025

Lista de convocados de la selección peruana para los amistosos ante Rusia y Chile por fecha FIFA 2025

Alianza Lima vs Universitario EN VIVO HOY: minuto a minuto por final ida de la Liga Femenina 2025

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2025/26: así marchan los equipos tras inicio fecha 3 de la primera fase