Extorsión en el Callao: amenazan con explosivos a negocios para exigir cupos

Negocios en Bellavista reciben amenazas con explosivos de extorsionadores

Diversos comercios en el distrito chalaco de Bellavista han sido blanco de bandas criminales que exigen pagos mediante amenazas con explosivos y mensajes intimidatorios. Los hechos se concentran en la avenida Colonial, donde varios locales han recibido sobres y explosivos artesanales, situación que mantiene a residentes y trabajadores en estado de temor pese a la cercanía de módulos de serenazgo.

Según reportó el programa 24 horas, Un gimnasio de la cuadra 28 de la avenida Colonial tuvo que cerrar tras ser amenazado con una carta extorsiva y la colocación de un explosivo cerca de su entrada. El dispositivo fue abandonado junto a una ciclovía. La situación se torna más grave, pues al lado del local, se ubica un centro educativo particular.

Banda criminal intimida comercios en Bellavista con explosivos y cartas de extorsión. Foto: captura Panamerica

Amenazas directas y atentados con gasolina

Las extorsiones se han replicado en otros locales de la misma zona. Un taller mecánico, situado frente al gimnasio, recibió una carta manuscrita con amenazas directas: “Solo para dar el último mensaje para que se comuniquen y dialoguemos. Solo les damos veinticuatro horas para que se comuniquen a este número. Ojo, pasan las veinticuatro horas y no hay respuesta, comenzaremos a matarlos”, indica el mensaje dejado por los delincuentes.

La violencia escaló cuando extorsionadores atacaron una importadora ubicada en la misma avenida. Los criminales rociaron gasolina en la puerta principal y la incendiaron. “ O sea, no fue explosión, solo le prendieron fuego. A comparación de los que están allá, creo que sí les han puesto una… Dinamita”, relató una de las empresarias afectadas. Por motivos de seguridad, prefirió no salir ante cámaras.

Banda criminal apunta a comercios de Bellavista con explosivos y mensajes amenazantes. Foto: captura Panamericana

Los vecinos y comerciantes en Bellavista viven en permanente zozobra, pese al estado de emergencia decretado por el gobierno de Jerí.

“Da miedo, ¿no? Salir así. Las combis también... Hay tantas cosas que están pasando. Ojalá que las autoridades, bueno, nos puedan ayudar”, señaló una mujer.

Grupo especial PNP contra extorsión

Frente al incremento de estos delitos, el Ministerio del Interior ha creado una unidad policial especializada en la lucha contra la extorsión: la División de Investigación de Extorsiones. El ministro Vicente Tiburcio explicó que la medida busca consolidar “uno de los bastiones contra la extorsión” y que estará conformada por “agentes altamente especializados en investigación, con inteligencia operativa, y de equipos articulados”.

El ministro añadió que esta iniciativa responde a la creciente violencia en el transporte y comercio, que incluso ha superado cifras de homicidios del año pasado: “En lo que va del año, en comparación al 2024, a nivel nacional, los homicidios se han incrementado en un 3%. Tenemos registrados 2,118 homicidios. La extorsión ha crecido de un 18 % a nivel nacional, 36% en Lima Metropolitana y 33% a nivel del Callao. Cifras que pueden ser cuestionables porque no todos denuncian, apoderados por el miedo”.

Víctor Revoredo lidera el grupo especial de la PNP

La nueva división estará encabezada por el coronel Víctor Revoredo Farfán, quien cuenta con una larga trayectoria en la lucha contra el crimen organizado. En palabras de Vicente Tiburcio, “ese líder es el coronel Víctor Revoredo Farfán. Más de 3 décadas de servicio en operaciones emblemáticas contra bandas nacionales y extranjeras; liderazgos en las unidades dirigidas en la lucha contra el crimen organizado”.

El coronel Víctor Revoredo pide apoyo ciudadano contra las mafias extorsivas

En sus primeras declaraciones tras la designación, Víctor Revoredo señaló: “Ya lo dijo nuestro señor ministro del Interior, nuestro comandante general: todos nos llamamos Perú y vamos a hacer todo lo humanamente posible por sudar esta camiseta que se llama Perú. Vamos con todo”. Añadió que “empieza una evaluación muy férrea, somos parte de una evaluación, pero estamos acá para trabajar. No nos podemos detener en este momento. Nuestro compromiso está para adelante”.