Perú

Andrés Iniesta investigado en Perú: exjugador del Barcelona acusado de estafar a empresarios peruanos por más de 600 mil dólares

El ídolo del fútbol enfrenta indagaciones por presunta implicación en una trama de engaños financieros ligados a la filial sudamericana de su empresa Never Say Never, que generó perjuicios económicos a empresarios locales

Guardar
Exjugador es investigado por presunta
Exjugador es investigado por presunta estafa agravada. | Infobae Perú (Camila Calderón) / Andina / Reuters

La Fiscalía en Perú abrió una investigación contra Andrés Iniesta, exfutbolista español y campeón mundial en 2010, por presunta estafa agravada relacionada con eventos deportivos y artísticos que nunca se realizaron.

Las diligencias fiscales iniciaron tras una denuncia presentada por la empresa Gucho Entertainment S.A.C. y otros empresarios peruanos, quienes aseguran haber invertido alrededor de 600 mil dólares en proyectos promovidos por NSN Barcelona, compañía de la que Iniesta figura como propietario, y su filial sudamericana NSN Sudamérica.

Según los documentos difundidos por el Ministerio Público, se alega que el prestigio de Iniesta habría sido aprovechado para captar inversiones en el país con la promesa de llevar a cabo espectáculos deportivos y musicales, la mayoría de los cuales nunca se concretaron.

El escrito detalla que Andrés Iniesta, junto a Paul Valderrama Rubio y Carlos Gómez Pintor, autorizó y respaldó la fundación de NSN Sudamérica en abril de 2023 para operar como extensión de NSN Barcelona en toda Sudamérica. “Solo se utilizó este prestigio para captar capital de empresarios peruanos bajo el engaño de que iban a ser invertidos en grandes eventos que se aprobaron en coordinación entre NSN Barcelona y NSN Sudamérica, pero que nunca se llegaron a realizar”, precisa el documento oficial.

Documento del Ministerio Público. |
Documento del Ministerio Público. | La República

La carpeta fiscal incluye la relación de los espectáculos comprometidos. Entre los eventos anunciados se encontraban el Upa Upa Fest, un partido amistoso entre los clubes Cienciano de Perú y Nacional de Quito de Ecuador, el K-Pop Music Fest y un duelo de leyendas entre selecciones de Perú y España. De ellos, solo el primero llegó a realizarse, pero con pérdidas millonarias. El resultado económico negativo del Upa Upa Fest habría influido en la cancelación de los demás compromisos.

El Ministerio Público señala que los responsables de la organización no dieron explicaciones sobre la administración del presupuesto ni devolvieron el dinero a los inversores, mientras que, en junio de 2024, NSN Sudamérica fue declarada en quiebra y entró en proceso de liquidación: “Después de lo acontecido, NSN Sudamérica, encargada de la producción ejecutiva y ejecución del presupuesto, no rindió cuentas sobre los gastos ni devolvió la inversión”.

Entre los afectados figuran Iván Petrozzi, quien aportó 35.000 dólares para la organización de un amistoso internacional de 2023 entre Barcelona SC de Ecuador y Sporting Cristal en Miami, y cuyos fondos tampoco fueron recuperados. Además, Juan Manuel Vargas Alva y Jorge Alberto Yáñez Giles realizaron aportes de 15.000 y 14.850 dólares, respectivamente, también destinados a ese encuentro, sin que se conociera el destino de esos fondos.

La investigación incluye las circunstancias en que Andrés Iniesta promocionó públicamente la llegada de Never Say Never (NSN) a Perú en 2023, subrayando la intención de impulsar proyectos innovadores en el deporte en la región. “Nos hace mucha ilusión estar presentes en un país como Perú y un continente como Sudamérica para seguir creciendo e impulsando nuestros valores en todo el mundo. Nos encanta la pasión con la que viven los peruanos el deporte”, declaró durante el lanzamiento.

Cabe mencionar que, hasta el cierre de la nota, ninguna de las personas involucradas se pronunciaron al respecto.

Temas Relacionados

Andrés IniestaFiscalíaMinisterio PúblicoBarcelonaperu-noticias

Más Noticias

Alianza Lima vs Universitario EN VIVO HOY: minuto a minuto por final ida de la Liga Femenina 2025

El clásico del fútbol peruano femenino enfrentará a ‘blanquiazules’ y ‘cremas’ en Campo Mar. Ambos equipos buscarán imponerse en un duelo que genera expectativa entre los seguidores del torneo

Alianza Lima vs Universitario EN

Santos Bravos, su proceso de formación, retos y anécdotas detrás de su debut: “El Perú es clave”

La boyband creada por HYBE Latin America —la compañía surcoreana detrás de BTS— habló con Infobae Perú sobre su debut oficial, el arduo proceso de formación y el papel clave del peruano Alejandro Aramburú dentro del grupo que marca una nueva era para la música pop latina.

Santos Bravos, su proceso de

El estado del tiempo en Ayacucho para mañana

La ciudad andina se caracteriza por un clima seco con variaciones dependiendo de la estación del año

El estado del tiempo en

Nadine Heredia pide bloquear su extradición desde Brasil, el arresto internacional y anular pruebas del caso Odebrecht

La exprimera dama argumentó ante la justicia brasileña que aceptar estas solicitudes equivaldría a “continuar con un proceso penal basado en pruebas ilícitas” y “poco fiable”

Nadine Heredia pide bloquear su

Qué significa soñar con personas fallecidas y verlas con vida en los sueños

Cuando personas fallecidas aparecen con vida en los sueños, el significado puede ir más allá de la mera nostalgia. Este tipo de sueños tiene varias interpretaciones según la perspectiva psicológica

Qué significa soñar con personas
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Nadine Heredia pide bloquear su

Nadine Heredia pide bloquear su extradición desde Brasil, el arresto internacional y anular pruebas del caso Odebrecht

Defensa de Betssy Chávez acordó un mes atrás que la expremier debía asilarse: así se gestionó el refugio en México

Rafael López Aliaga usa peajes vacíos de Rutas de Lima para su campaña presidencial: “Aquí Porky verificando”

Betssy Chávez no se vería afectada por propuesta del gobierno de Jerí ante la OEA para limitar el asilo político

Octubre fue el mes con mayor gasto en alimentación del Despacho Presidencial: primer mes de José Jerí costó más de S/ 169 mil

ENTRETENIMIENTO

Santos Bravos, su proceso de

Santos Bravos, su proceso de formación, retos y anécdotas detrás de su debut: “El Perú es clave”

Santi Lesmes, su apoyo a Maju Mantilla y la llegada de Michelle Soifer y Ricardo Rondón a Arriba mi Gente: “Hay para todos”

Jorge Luis Salinas presentó su colección a Donatella Versace y selló el encuentro con una memorable foto: “Me hizo preguntas”

Jorge Luis Salinas triunfó en los Latin American Fashion Awards 2025: dedica su premio a Gamarra y a las artesanas peruanas

Yiddá Eslava responde entre lágrimas a críticas por pedir apoyo para su película: “Si se ofendieron, me disculpo”

DEPORTES

Alianza Lima vs Universitario EN

Alianza Lima vs Universitario EN VIVO HOY: minuto a minuto por final ida de la Liga Femenina 2025

Natalia Málaga regresa con triunfo a la Liga Peruana de Vóley: debut ideal con Géminis para iniciar una nueva era

Partidos de hoy, domingo 9 de noviembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Diego Rebagliati cuestionó la falta de liderazgo en Sporting Cristal y propuso insólito fichaje: “Te da un peso en Conmebol y te ganas un hincha”

Alianza Lima afrontará un duro calendario: siete partidos en tres semanas antes del Mundial de Clubes de Vóley 2025