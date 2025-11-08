Perú

Perú debe otorgar salvoconducto a Betssy Chávez porque el asilo es una “institución humanitaria”, afirma excanciller Óscar Maurtua

El diplomático de carrera sostuvo que una vez concedido el asilo por México, corresponde al Perú, de acuerdo con la Convención de Asilo Diplomático, otorgarlo

Guardar
Excancilleres se pronuncian sobre asilo
Excancilleres se pronuncian sobre asilo de Betssy Chávez. Foto: Revista Panomárica / Cosas

El gobierno de José Jerí señaló que todavía no ha tomado una decisión respecto al salvoconducto para la expresidenta del Consejo de Ministros. La exministra de Trabajo tendrá que permanecer en la embajada de México, a la espera de conocer si podrá viajar al país que le dio asilo diplomático.

Por medio de un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores anunció que antes de tomar una postura consultará a los países de la Organización de Estados Americanas (OEA) sobre modificaciones a la Convención de Caracas sobre Asilo Diplomático.

Excancilleres de Perú se ha pronunciado sobre este caso. Óscar Maúrtua explicó que la posición del gobierno muestra “una visión ecléctica” sobre una cuestión que ha generado amplia polarización pública.

“A lo largo de la semana hemos sentido gente que estaba reclamando, en apego a la Convención y a la Constitución, que se procediese a otorgar el salvoconducto, y a otras opiniones que recalcaban que era riesgoso [hacerlo]”, declaró.

Recordó que la normativa vigente y el artículo 3 de la Convención de Caracas exigen al Perú conceder el salvoconducto una vez otorgada la condición de asilo.

Excanciller Maúrtua asegura que peruanos
Excanciller Maúrtua asegura que peruanos en México podrán votar con normalidad en las Elecciones Generales 2026. (Foto: Agencia Andina)

“Una vez concedido el asilo por parte del Estado solicitante –en este caso, México– corresponde al Perú, de acuerdo con la Convención, otorgarlo”, afirmó. También precisó la función humanitaria del recurso al señalar que “siendo el asilo una institución humanitaria, un acto de protección, de refugio, de inmediato se le tiene que otorgar el salvoconducto”.

Por otro lado, el también exministro de Relaciones Exteriores, Francisco Tudela, sostuvo que el asilo otorgado por México a Betssy Chávez resulta ilegal bajo la Convención de Caracas.

En el programa Prueba de Fuego, argumentó que “no es lícito conceder asilo a personas que al tiempo de solicitarlo se encuentren inculpadas o procesadas en forma ante tribunales ordinarios competentes y por delitos comunes, y más aún gozaba de libertad, solo tenía comparecencia”.

Resaltan la consulta a la OEA

El especialista en derecho internacional, Gattas Elías Abugattas, mencionó al mismo medio que el gobierno tomó una “salida inteligente” al dejar en suspenso el salvoconducto. Explicó que la consulta a los países miembros de la OEA permite manejar el proceso diplomático “ganando tiempo” y evitando eventuales incumplimientos del tratado.

“Si bien es cierto que tenemos la obligación de dar el salvoconducto de manera inmediata, también es cierto que México está otorgando un asilo que no corresponde, de acuerdo con el artículo 3 de la Convención (prohíbe otorgar asilo diplomático a personas procesadas por delitos comunes)”, remarcó.

La renuncia de Francisco Tudela
La renuncia de Francisco Tudela en 2000 marcó un punto crítico del fujimorismo: discrepancias éticas, el regreso de Montesinos y la descomposición moral del gobierno salieron a la luz. (USI)

Abugattas puntualizó que “el Estado asilante –en este caso México– tiene el derecho de calificar si existe persecución política, pero también prohíbe conceder asilo a personas procesadas por delitos comunes”. Comentó que el conflicto surge por la interpretación opuesta: México considera que existe persecución política, mientras Perú afirma que Chávez enfrenta procesos jurídicos por los delitos de rebelión y conspiración para la rebelión. “Ni otorgo ni niego el salvoconducto”, subrayó.

Desde una perspectiva política, el presidente del Partido Popular Cristiano (PPC), Carlos Neuhaus, valoró la postura del Gobierno peruano de realizar consultas antes de decidir sobre el salvoconducto solicitado para Betssy Chávez.

Temas Relacionados

Oscar MaurtuaFrancisco TudelaBetssy ChávezSalvoconductoperu-politica

Más Noticias

El polémico gesto de Fátima Bosh, Miss Mexico, con Karla Bacigalupo en Miss Universo 2025

En redes sociales, viene circulando el video del momento del encuentro entre ambas ante la prensa, pero los usuarios no dejaron pasar ningún detalle y rápidamente cuestionaron a la representante mexicana

El polémico gesto de Fátima

Magaly Medina responde a Christian Domínguez sobre privacidad de su demanda: “El expediente es público”

La periodista respondió a las declaraciones del cumbiambero, quien dejó entrever que su expareja había difundido la información de su reciente audiencia

Magaly Medina responde a Christian

MEF y BCRP participan en mesa técnica luego de acuerdos entre José Jerí y Julio Velarde

La reunión entre la cabeza del Banco Central de Reserva y el nuevo Presidente rinde frutos.

MEF y BCRP participan en

Entradas Alianza Lima vs Universitario: precios y cómo comprar boletos para final vuelta en Matute por la Liga Femenina 2025

La definición del Torneo Clausura se jugará el próximo sábado 15 de noviembre, y los boletos ya están disponibles. Entérate todos los detalles del crucial cotejo

Entradas Alianza Lima vs Universitario:

Lima tendrá temperaturas entre 15℃ y 25℃ este 8 de noviembre según Senamhi: pronóstico por distritos

El organismo meteorológico prevé mañanas nubladas y mediodías con nubes dispersas en Lima

Lima tendrá temperaturas entre 15℃
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Morgan Quero queda fuera de

Morgan Quero queda fuera de las presidenciales: JNE rechaza modificar fecha de afiliación de exministro

Salvador del Solar sobre fallo judicial que anula proceso para inhabilitarlo: “No me he defendido para regresar a la política”

Keiko Fujimori reclama omisión de su padre en película sobre la operación Chavín de Huántar

Quién es Betssy Chávez, la ex primera ministra de Pedro Castillo que provocó la ruptura entre Perú y México

Salvoconducto a Betssy Chávez: ¿Qué es y por qué lo necesita para salir del Perú?

ENTRETENIMIENTO

El polémico gesto de Fátima

El polémico gesto de Fátima Bosh, Miss Mexico, con Karla Bacigalupo en Miss Universo 2025

Magaly Medina responde a Christian Domínguez sobre privacidad de su demanda: “El expediente es público”

Christian Domínguez rechaza que su demanda a Melanie Martínez se haya hecho pública: “Solo teníamos acceso los dos”

Christian Domínguez defiende a sus padres por mensajes que enviaron a su hija y afirma que actuaron “en condición de abuelos”

Jesús Barco sobre el fin de su relación con Melissa Klug: “Estamos tratando de solucionar nuestros temas”

DEPORTES

Entradas Alianza Lima vs Universitario:

Entradas Alianza Lima vs Universitario: precios y cómo comprar boletos para final vuelta en Matute por la Liga Femenina 2025

Franco Velazco lanzó advertencia a la FPF sobre los derechos de TV de Universitario en 2026: “De repente no queremos transmitir nuestros partidos″

Resultados de la fecha 3 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: así van los partidos

Fechas confirmadas de los ‘play offs’ por cupo a Copa Libertadores 2026: programación de partidos de Alianza Lima, Sporting Cristal y Cusco FC

Partidos de hoy, sábado 8 de noviembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo