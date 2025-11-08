Metropolitano: Cambian recorridos de alimentadores en Lima Norte y beneficiarán a miles en Carabayllo

Ruta alimentadora de Carabayllo cambio sus paraderos: ¿Cuáles son?| Andina

A partir del lunes 10 de noviembre, las rutas alimentadoras Carabayllo y Torre Blanca del Metropolitano modificarán su recorrido para llegar hasta el terminal Chimpu Ocllo, en el distrito de Carabayllo. Esta decisión, anunciada por la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), apunta a optimizar la conectividad y agilizar los traslados diarios de más de 2.500 pasajeros.

Hasta este sábado 4, el alimentador Carabayllo finalizaba su trayecto en la estación Belaunde, ubicada en el distrito de Comas.

Con el cambio, el servicio avanzará directamente hasta el terminal Chimpu Ocllo, lo que permitirá a más de 1500 pasajeros ahorrar cerca de 10 minutos en cada viaje, al dejar de circular por vías mixtas que suelen presentar congestión. Ahora, los usuarios podrán tomar los buses de las rutas B y Expreso 13, que viajan por el corredor exclusivo hacia el Cercado de Lima.

De acuerdo con la ATU, el horario del alimentador Carabayllo será de lunes a sábado entre las 5:00 a. m. y las 11:30 p. m., y los domingos de 5:00 a. m. a 10:30 p. m. En sentido opuesto, desde Chimpu Ocllo hacia Tokio, el servicio funcionará lunes a sábado a partir de las 5:30 a. m. hasta medianoche, y domingos desde las 5:30 a. m. hasta las 11:00 p. m.

Ruta alimentador Carabayllo.

Torre Blanca conecta con el terminal y suma nuevos tramos

El alimentador Torre Blanca también modificará su recorrido para llegar a Chimpu Ocllo y dejará de operar hasta la estación 22 de Agosto.

El ajuste de ruta impactará a más de 1.000 usuarios, quienes dispondrán desde el lunes de la opción de abordar directamente unidades troncales en el mismo terminal. Según informes de la ATU, este cambio permitirá ahorrar hasta 15 minutos en cada viaje.

El horario de Torre Blanca se mantendrá de lunes a sábado de 5:00 a. m. a 11:30 p. m., y domingos de 5:00 a. m. a 10:30 p. m. Para el trayecto de retorno, el primer bus saldrá a las 5:45 a. m. y el último a medianoche de lunes a sábado; los domingos operará entre 5:45 a. m. y 11:00 p. m.

La ATU confirmó que con la modificación, ambos alimentadores priorizarán el uso de la vía exclusiva del Metropolitano, buscando mayor eficiencia para los desplazamientos entre Carabayllo y el centro de la ciudad.

Ruta alimentador Torre Blanca.

Pago promocional

Desde el pasado 1 de noviembre, el Metropolitano implementó una tarifa integrada promocional de S/3,50 para los viajes que combinan alimentador y red troncal entre Villa El Salvador y Carabayllo.

La ATU comunicó que la medida pretende facilitar los desplazamientos largos y reducir la congestión en las estaciones de conexión.

Para acceder a este beneficio, los pasajeros validan su tarjeta al subir al alimentador y, al ingresar a la red troncal en Matellini, deben realizar una segunda validación, sin cargos adicionales.

El esquema permite recorrer largos tramos de la capital con una única tarifa, mientras que los viajes cortos continúan cubiertos por servicios convencionales. Hacia el norte, la operación requiere el pago troncal y un monto adicional mínimo al conectar con el alimentador.