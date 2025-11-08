Feminicidio en Carabayllo: familia de víctima afirma que la policía ignoró denuncia previa por acoso

Feminicidio en Carabayllo: familia de víctima asegura que la PNP ignoró denuncia contra agresor por acoso| América Noticias

Una joven madre fue asesinada en un hotel de Carabayllo tras meses de hostigamiento, a pesar de que su familia buscó ayuda policial, según América Noticias. El caso ha sido asumido por el Ministerio de la Mujer, que exige sanciones y una investigación interna por los protocolos que se debieron seguir frente a ello.

La familia de Flor de María Serna Ramos, de 28 años, aseguró que intentó denunciar a quien era su agresor identificado como Walter Manuel Águila Guardamino, de 45 años, quien según la familia venía acosándola desde hacía meses. La joven se acercó a la Comisaría El Progreso, pero no recibió el apoyo.

“Han ido intentando poner denuncia a la comisaría, y le pidieron el número del hombre. El policía lo llamó, él prometió no molestar más y, como dijo que no insistiría, no permitieron formalizar la denuncia”, señaló la madre de la víctima.

Deja a un menor en la orfandad

Flor de María, madre de un menor de once años, era mototaxista y buscaba sostener a su familia trabajando jornadas extensas. Según relató su madre, colaboraba en los deberes del hogar y dedicaba tiempo a su hijo.

El asesinato ocurrió el miércoles, cuando Flor de María fue hallada muerta junto a su agresor, quien habría aprovechado mentiras para llevarla hasta el hotel donde cometió el crimen y posteriormente se suicidó. La policía reportó que la joven falleció por dos disparos.

El citado medio precisa que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) ha tomado conocimiento de la denuncia de la familia y solicitó una investigación interna para determinar la responsabilidad de los policías que no atendieron el pedido de ayuda. A través del programa nacional Warmiñan, el MIMP asumió la asistencia directa al entorno de la víctima.

“La rabia me invade y la pena me agobia”, expresó la madre de Flor de María, quien ahora tiene el cuidado de su nieto.

De acuerdo con la pareja de la joven, el hombre insistía en tener una relación, a pesar de que buscó denunciarlo, la situación no cambió.

Según cifras del Centro de Emergencia Mujer, entre enero y septiembre de este año se han atendido 105 casos con características de feminicidio y 187 tentativas a nivel nacional. El caso de Flor de María reabre la discusión sobre la eficacia de los protocolos policiales frente al acoso y la protección a víctimas.

Canales de ayuda

Línea 100: Servicio gratuito, confidencial, disponible las 24 horas para orientación y derivación a servicios especializados del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP). Marca 100 desde cualquier teléfono fijo o móvil.

Chat 100: Atención virtual a través de la web del MIMP para orientación y apoyo emocional. Acceso: Atención virtual a través de la web del MIMP para orientación y apoyo emocional. Acceso: https://www.mimp.gob.pe

Centro de Emergencia Mujer (CEM): Brinda atención integral presencial: legal, psicológica y social en diversos puntos del país. Ubicaciones y horarios en el portal del MIMP.

Comisarías: Ante una situación de riesgo inminente, la denuncia puede hacerse en cualquier comisaría. En caso de emergencia, también se puede contactar al 105 de manera gratuita.