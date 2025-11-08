Perú

Operativos de la ATU: más de 430 vehículos de transporte informal fueron enviados al depósito durante el estado de emergencia

Numerosas unidades prestaban servicio sin autorización o sin documentos en regla como licencias, SOAT o revisión técnica, poniendo en riesgo la seguridad de pasajeros y peatones

Guardar
Desde el inicio del estado
Desde el inicio del estado de emergencia, los controles se intensificaron, descubriéndose que al menos 185 unidades tenían multas que en conjunto superan los 6 millones 700 mil soles - Créditos: ATU.

Más de 430 vehículos han sido remitidos al depósito en Lima y Callao como resultado de los recientes operativos de fiscalización desplegados por la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU).

Desde la declaración del estado de emergencia el pasado miércoles 22 de octubre, las autoridades intensificaron el control con el objetivo de frenar la informalidad en el transporte y proteger la integridad de los usuarios que diariamente utilizan autobuses, taxis y colectivos.

Durante los procedimientos supervisados por la ATU, se identificó que al menos 185 de los vehículos intervenidos tenían multas acumuladas que superan los 6 millones 700 mil soles, lo que refleja la magnitud del incumplimiento de las normativas en estas jurisdicciones.

Un sector importante de estas unidades operaba sin la documentación obligatoria o prestaba servicios sin autorización, lo que representa un factor de riesgo en el sistema de movilidad urbana.

Los operativos incluyeron la intervención
Los operativos incluyeron la intervención de 166 conductores sin licencia y la detección de 47 vehículos con más de treinta años de antigüedad circulando, aumentando el riesgo de accidentes - Créditos: ATU.

En el contexto de la emergencia, la ATU señaló que 166 conductores fueron intervenidos por manejar vehículos sin licencia, entre los cuales se encuentran tanto taxis colectivos como buses informales. Esta infracción no solo viola las normas vigentes, sino que incrementa el peligro para los pasajeros, peatones y otros automovilistas en la vía pública.

La ausencia de un Seguro Obligatorio contra Accidentes de Tránsito (SOAT) fue detectada en 76 de las unidades, mientras que 105 vehículos no habían acreditado la revisión técnica, lo que incrementa las probabilidades de incidentes viales. Además, 47 automotores presentaban una antigüedad mayor a tres décadas.

El despliegue de fiscalización no se limitó a las acciones propias de la ATU, ya que 15 de los controles se desarrollaron en coordinación con entidades como el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), la Policía Nacional del Perú (PNP), la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran), Migraciones y la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec). Esta articulación interinstitucional permite un abordaje más integral y riguroso del problema.

La ATU, bajo la supervisión del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ratificó que continuará ejecutando operativos junto a las entidades que integran el Comité de Fiscalización del Transporte, con el fin de fortalecer los controles, impulsar la formalización y garantizar un sistema seguro y eficiente para toda la ciudadanía en la capital y la provincia constitucional.

Los operativos incluyeron la intervención
Los operativos incluyeron la intervención de 166 conductores sin licencia y la detección de 47 vehículos con más de treinta años de antigüedad circulando - Créditos: ATU.

Funciones de la ATU

  • Otorga autorizaciones para operar servicios de transporte público y taxis.
  • Diseña y planifica rutas del transporte masivo, como el Metropolitano y la Línea 1 del Metro.
  • Fiscaliza el cumplimiento de las normativas de tránsito y seguridad vehicular.
  • Coordina operativos para erradicar el transporte informal y proteger a los usuarios.
  • Propone mejoras en infraestructura relacionada al transporte urbano.
  • Promueve la modernización y formalización del sector.
  • Trabaja junto a otras entidades para garantizar un servicio seguro, eficiente y accesible para todos los ciudadanos.

Temas Relacionados

ATUtransporte informalestado de emergenciaperu-noticias

Más Noticias

Préstamo de S/100 mil del Banco de la Nación tiene plazo especial de hasta 6 años para pagar

El préstamo MultiRed ofrece una tasa (TCEA) desde 14,61%, una de las más bajas del mercado. Pero es el plazo su mayor gancho y que estará solo disponible hasta este año

Préstamo de S/100 mil del

Retiro de AFP 2025 en noviembre: ¿Qué afiliados pueden solicitar y cuándo reciben en diciembre?

Consulta el cronograma AFP con DNI. En este onceavo mes del año continúan las fechas para solicitar hasta las 4 UIT del fondo de pensiones

Retiro de AFP 2025 en

Fechas confirmadas de los ‘play offs’ por cupo a Copa Libertadores 2026: programación de partidos de Alianza Lima, Sporting Cristal y Cusco FC

Los ‘dorados’ recuperaron el segundo lugar tras triunfo frente Sport Boys, y los ‘íntimos’ son terceros. Entérate cómo se va armando las llaves para el repechaje por el boleto al torneo internacional

Fechas confirmadas de los ‘play

Rafael López Aliaga se va de la MML y los trenes Caltrain quedan abandonados al sol en el Parque de la Muralla

En uno de los vagones cuelga un cartel que atribuye a la “mezquindad política” la razón por la cual el tren Lima–Chosica aún no puede operar

Rafael López Aliaga se va

Betssy Chávez permanecerá indefinidamente en la embajada de México a la espera de salvoconducto

En entrevista con Infobae Perú, Miguel Ángel Rodríguez Mackay, explicó que la inviolabilidad de las sedes diplomáticas está reconocida por el derecho internacional y que ningún Estado puede ingresar a ellas sin consentimiento

Betssy Chávez permanecerá indefinidamente en
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Rafael López Aliaga se va

Rafael López Aliaga se va de la MML y los trenes Caltrain quedan abandonados al sol en el Parque de la Muralla

Betssy Chávez permanecerá indefinidamente en la embajada de México a la espera de salvoconducto

Vicente Alanoca, candidato presidencial de izquierda, prefiere no llamar dictadura al régimen de Nicolás Maduro

Oficial Mayor asegura que no autorizó el uso de cámara del Congreso en mitin de Keiko Fujimori, porque estaba de vacaciones

Cancillería peruana da por concluida labor de Carlos ‘Gallo’ Zamora como embajador de Cuba en el país

ENTRETENIMIENTO

Christian Domínguez defiende a sus

Christian Domínguez defiende a sus padres por mensajes que enviaron a su hija y afirma que actuaron “en condición de abuelos”

Jesús Barco sobre el fin de su relación con Melissa Klug: “Estamos tratando de solucionar nuestros temas”

Actor Gonzalo Revoredo es acusado de ausencia paterna y económica: “Le rogamos para que vea a sus hijos y él no quiere”

Farruko sorprende con su visita a Cusco: conoció Machu Picchu, subió a la Montaña de Siete Colores y disfrutó de los paisajes peruanos

Pamela López destruye a Pamela Franco y la llama ‘mujerzuela’: “Jamás he comido algo clandestino”

DEPORTES

Fechas confirmadas de los ‘play

Fechas confirmadas de los ‘play offs’ por cupo a Copa Libertadores 2026: programación de partidos de Alianza Lima, Sporting Cristal y Cusco FC

Partidos de hoy, sábado 8 de noviembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Universitario vs Deportivo Soan EN VIVO HOY: punto a punto del partido por la fecha 3 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2025/26: así marchan los equipos tras inicio fecha 3 de la primera fase

El apagón del Monumental al estilo 2023: así celebró Universitario el tricampeonato de Liga 1 ante sus hinchas