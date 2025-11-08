Perú

Feria “Vívelo en Perú” inició HOY en Miraflores: ¿qué ofrece el evento gratuito que durará hasta el domingo 9?

El evento, organizado por PROMPERÚ, se realiza los días 8 y 9 de noviembre en el Parque Kennedy y busca incentivar los viajes cortos desde la capital

Miraflores recibe la feria “Vívelo en Perú” con destinos a pocas horas de Lima. Fuente: Municipalidad de Miraflores

Miles de visitantes asistirán este fin de semana a la feria de viajes “Vívelo en Perú: Edición Rutas Cortas desde Lima”, organizada por la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (PROMPERÚ) con respaldo de la Municipalidad de Miraflores.

El evento se realiza los días 8 y 9 de noviembre en el Parque Kennedy, y tiene como objetivo incentivar los viajes cortos desde la capital hacia zonas cercanas, fortaleciendo el turismo interno y beneficiando a las economías locales.

La feria permanece abierta desde las 11:00 hasta las 22:00, y presenta una amplia oferta de destinos, productos regionales y experiencias culturales dedicadas a conectar al público limeño con las riquezas del país. La inauguración contó con la presencia del regidor José Rosas Zarich y la directora de Promoción de Turismo de PROMPERÚ, María del Sol Velásquez, quienes resaltaron la importancia de impulsar el turismo responsable y sostenible en todo el territorio nacional.

PROMPERÚ explica que la iniciativa Rutas Cortas se integra dentro de una estrategia para fomentar desplazamientos a destinos ubicados entre dos y seis horas de Lima, en regiones como Callao, Ica, Áncash y Lima provincias, promoviendo escapadas de fin de semana y experiencias accesibles para todo tipo de público.

La feria “Rutas Cortas” ofrece
La feria “Rutas Cortas” ofrece experiencias culturales, gastronómicas y artísticas en pleno Miraflores. Foto: Municipalidad de Miraflores

La feria reúne a 32 expositores: empresas turísticas, artesanos y productores regionales que ofrecen propuestas de viaje, gastronomía, cultura y aventura. Cada stand presenta alternativas pensadas para incentivar el turismo de corta distancia, con énfasis en la autenticidad de los destinos y la sostenibilidad de las comunidades locales.

Esta feria se consolida como una plataforma donde empresas del sector y productores regionales exhiben lo mejor de su oferta artesanal y gastronómica. José Rosas Zarich destacó el fortalecimiento del vínculo entre cultura, turismo y desarrollo local como parte de las iniciativas de la Municipalidad de Miraflores.

‘Rutas Cortas’, la propuesta para redescubrir destinos cercanos

El programa Rutas Cortas, impulsado por PROMPERÚ, busca diversificar la oferta turística y fortalecer el turismo interno a través de viajes de corta duración desde Lima. Su propósito es acercar a los habitantes urbanos a los atractivos naturales y culturales situados a pocas horas de distancia, generando beneficios económicos en las comunidades receptoras.

PROMPERÚ y la Municipalidad de
PROMPERÚ y la Municipalidad de Miraflores inauguraron la feria “Rutas Cortas” para promover el turismo interno. Foto: Municipalidad de Miraflores

Entre las rutas promovidas se encuentran los valles y playas del norte chico, los viñedos y bodegas de Ica, y los circuitos de naturaleza y aventura en Áncash. Estas experiencias están dirigidas a quienes buscan escapadas de fin de semana y proponen una combinación de relax, cultura y gastronomía.

María del Sol Velásquez, directora de Promoción de Turismo de PROMPERÚ, señaló que el programa Rutas Cortas ha sido estructurado con el objetivo de que más peruanos visiten destinos cercanos y contribuyan al desarrollo de las comunidades locales. Con esta propuesta, PROMPERÚ apuesta por dinamizar el turismo nacional y favorecer las escapadas cortas desde la capital.

Actividades y atracciones para toda la familia en el Parque Kennedy

Durante los dos días de feria, los asistentes encontrarán activaciones gastronómicas, clases de danza, pasacalles y espectáculos musicales que celebran la diversidad cultural de Perú. Entre las principales atracciones destaca la Zona Estrella “Rutas del Pisco”, inspirada en la región Ica, donde se desarrollan catas guiadas y talleres liderados por especialistas.

Cientos de personas participan en
Cientos de personas participan en la feria de viajes “Vívelo en Perú”, que promueve destinos cercanos a Lima. Foto: Municipalidad de Miraflores

También se ha creado una Zona de Niños, decorada como campamento temático, y una experiencia inmersiva de realidad virtual denominada “Islas Ballestas”, que permitirá explorar uno de los destinos más emblemáticos del sur peruano. El escenario principal acoge presentaciones de artistas como DJ Kaifex, la agrupación afroperuana de Roberto Vallumbrosio, y la Orquesta Cosa Nuestra, con espectáculos gratuitos disponibles para el público.

Según el video de promoción distribuido por la Municipalidad de Miraflores, la feria invita a “viajar sin salir de Lima” mediante un recorrido por valles, montañas, playas y pueblos llenos de color. Los organizadores instaron a los visitantes a disfrutar de “dos días llenos de experiencias para descubrir destinos cerca de la capital”.

Con esta edición, PROMPERÚ y la Municipalidad de Miraflores buscan consolidar una propuesta turística innovadora capaz de acercar la cultura, la gastronomía y la naturaleza peruana a los ciudadanos, reforzando la identidad nacional y el orgullo por los destinos locales.

