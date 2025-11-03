Nueva convocatoria laboral: Municipalidad de Miraflores ofrece vacantes para secundaria completa y titulados

Palacio de la Municipalidad de Miraflores. Foto: Municipalidad de Miraflores

La Municipalidad de Miraflores ha publicado dos nuevas convocatorias CAS vigentes para noviembre de 2025, dirigidas a profesionales técnicos, universitarios y personas con secundaria completa. En total, la comuna ofrece 17 vacantes laborales con remuneraciones que van desde S/ 1.800 hasta S/ 7.700, en distintas áreas administrativas, técnicas y de fiscalización.

Los procesos están abiertos hasta el 4 y 13 de noviembre de 2025, según el cargo, y se desarrollan bajo el régimen de Contrato Administrativo de Servicios (CAS). Los interesados deberán verificar los requisitos específicos de cada plaza y presentar la documentación indicada en las bases oficiales antes del cierre del plazo.

Puestos para titulados técnicos y universitarios con sueldos de hasta S/ 7.700

La primera convocatoria publicada por la Municipalidad de Miraflores está dirigida a profesionales con formación técnica o universitaria en áreas de Administración, Arquitectura, Ingeniería Civil, Secretariado Ejecutivo o de Gerencia.

CAS N° 0109: Asistente de Verificación Administrativa

Vacantes: 1

Requisitos: Título de profesional técnico en Administración, Secretariado Ejecutivo, Secretariado de Gerencia o carreras afines.

Tipo de contrato: CAS

Remuneración mensual: S/ 3.700

Lugar de labores: Lima

Cierre de postulación: 4 de noviembre de 2025

Funciones principales: apoyo en procesos administrativos, verificación de documentación y coordinación con las áreas internas.

CAS N° 0110: Supervisor de Obra

Vacantes: 1

Requisitos: Título universitario en Ingeniería Civil o Arquitectura.

Tipo de contrato: CAS

Remuneración mensual: S/ 7.700

Lugar de labores: Lima

Cierre de postulación: 4 de noviembre de 2025

Funciones principales: supervisión de obras municipales, control técnico de ejecución y cumplimiento de cronogramas.

Estas vacantes están orientadas a fortalecer la gestión técnica y administrativa del municipio. Los postulantes deben asegurarse de cumplir con los requisitos formales y adjuntar los anexos y formatos solicitados en las bases oficiales, disponibles en el portal institucional de la comuna.

Convocatoria para choferes, motorizados y fiscalizadores con secundaria completa

La segunda convocatoria CAS publicada por la Municipalidad de Miraflores ofrece 15 plazas adicionales dirigidas a personas con secundaria completa o formación universitaria, con sueldos de entre S/ 1.800 y S/ 6.000.

CAS N° 0111: Choferes

Vacantes: 3

Requisitos: Secundaria completa y licencia de conducir Clase A, categoría IIA vigente.

Remuneración mensual: S/ 2.500

Tipo de contrato: CAS

Lugar de labores: Lima

Cierre de postulación: 13 de noviembre de 2025

CAS N° 0112: Motorizados

Vacantes: 8

Requisitos: Secundaria completa y licencia de conducir Clase B, categoría IIC vigente.

Remuneración mensual: S/ 2.000

Tipo de contrato: CAS

Lugar de labores: Lima

Cierre de postulación: 13 de noviembre de 2025

CAS N° 0113: Fiscalizadores Municipales

Vacantes: 3

Requisitos: Secundaria completa.

Remuneración mensual: S/ 1.800

Tipo de contrato: CAS

Lugar de labores: Lima

Cierre de postulación: 13 de noviembre de 2025

CAS N° 0114: Especialista Legal

Vacantes: 1

Requisitos: Título universitario en Derecho.

Remuneración mensual: S/ 6.000

Tipo de contrato: CAS

Lugar de labores: Lima

Cierre de postulación: 13 de noviembre de 2025

Estas oportunidades buscan reforzar distintas áreas operativas y legales del municipio, incluyendo transporte, fiscalización y asesoría jurídica.

¿Cómo postular a la convocatoria de la Municipalidad de Miraflores?

Los interesados en participar en cualquiera de las convocatorias deben seguir los siguientes pasos:

Revisar las bases oficiales de cada puesto, disponibles en el portal de la Municipalidad de Miraflores o en la sección de convocatorias CAS del Estado. Verificar que cumplen los requisitos mínimos, incluyendo formación académica, experiencia y licencias solicitadas. Preparar la documentación exigida, como el formato de postulación, declaración jurada y anexos indicados en las bases. Presentar el expediente completo dentro del plazo establecido. Las fechas límite son el 4 de noviembre de 2025 para los cargos técnicos y profesionales, y el 13 de noviembre de 2025 para los puestos operativos y legales.

Es importante que los postulantes revisen cuidadosamente cada detalle del proceso, ya que la omisión de documentos o el incumplimiento de requisitos puede dejar fuera del proceso.