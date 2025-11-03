Perú

Nueva convocatoria laboral: Municipalidad de Miraflores ofrece vacantes para secundaria completa y titulados

En total, la comuna ofrece 17 vacantes de trabajo con remuneraciones que van desde S/ 1.800 hasta S/ 7.700, en distintas áreas administrativas, técnicas y de fiscalización

Guardar
Palacio de la Municipalidad de
Palacio de la Municipalidad de Miraflores. Foto: Municipalidad de Miraflores

La Municipalidad de Miraflores ha publicado dos nuevas convocatorias CAS vigentes para noviembre de 2025, dirigidas a profesionales técnicos, universitarios y personas con secundaria completa. En total, la comuna ofrece 17 vacantes laborales con remuneraciones que van desde S/ 1.800 hasta S/ 7.700, en distintas áreas administrativas, técnicas y de fiscalización.

Los procesos están abiertos hasta el 4 y 13 de noviembre de 2025, según el cargo, y se desarrollan bajo el régimen de Contrato Administrativo de Servicios (CAS). Los interesados deberán verificar los requisitos específicos de cada plaza y presentar la documentación indicada en las bases oficiales antes del cierre del plazo.

Puestos para titulados técnicos y universitarios con sueldos de hasta S/ 7.700

Municipalidad de Miraflores responde a
Municipalidad de Miraflores responde a los vecinos en contra de la construcción de un módulo de serenazgo

La primera convocatoria publicada por la Municipalidad de Miraflores está dirigida a profesionales con formación técnica o universitaria en áreas de Administración, Arquitectura, Ingeniería Civil, Secretariado Ejecutivo o de Gerencia.

CAS N° 0109: Asistente de Verificación Administrativa

  • Vacantes: 1
  • Requisitos: Título de profesional técnico en Administración, Secretariado Ejecutivo, Secretariado de Gerencia o carreras afines.
  • Tipo de contrato: CAS
  • Remuneración mensual: S/ 3.700
  • Lugar de labores: Lima
  • Cierre de postulación: 4 de noviembre de 2025
  • Funciones principales: apoyo en procesos administrativos, verificación de documentación y coordinación con las áreas internas.

CAS N° 0110: Supervisor de Obra

  • Vacantes: 1
  • Requisitos: Título universitario en Ingeniería Civil o Arquitectura.
  • Tipo de contrato: CAS
  • Remuneración mensual: S/ 7.700
  • Lugar de labores: Lima
  • Cierre de postulación: 4 de noviembre de 2025
  • Funciones principales: supervisión de obras municipales, control técnico de ejecución y cumplimiento de cronogramas.

Estas vacantes están orientadas a fortalecer la gestión técnica y administrativa del municipio. Los postulantes deben asegurarse de cumplir con los requisitos formales y adjuntar los anexos y formatos solicitados en las bases oficiales, disponibles en el portal institucional de la comuna.

Convocatoria para choferes, motorizados y fiscalizadores con secundaria completa

Motorizados resguardan la seguridad de
Motorizados resguardan la seguridad de los asistentes y público en general. Infobae Perú / Paula Elizalde.

La segunda convocatoria CAS publicada por la Municipalidad de Miraflores ofrece 15 plazas adicionales dirigidas a personas con secundaria completa o formación universitaria, con sueldos de entre S/ 1.800 y S/ 6.000.

CAS N° 0111: Choferes

  • Vacantes: 3
  • Requisitos: Secundaria completa y licencia de conducir Clase A, categoría IIA vigente.
  • Remuneración mensual: S/ 2.500
  • Tipo de contrato: CAS
  • Lugar de labores: Lima
  • Cierre de postulación: 13 de noviembre de 2025

CAS N° 0112: Motorizados

  • Vacantes: 8
  • Requisitos: Secundaria completa y licencia de conducir Clase B, categoría IIC vigente.
  • Remuneración mensual: S/ 2.000
  • Tipo de contrato: CAS
  • Lugar de labores: Lima
  • Cierre de postulación: 13 de noviembre de 2025

CAS N° 0113: Fiscalizadores Municipales

  • Vacantes: 3
  • Requisitos: Secundaria completa.
  • Remuneración mensual: S/ 1.800
  • Tipo de contrato: CAS
  • Lugar de labores: Lima
  • Cierre de postulación: 13 de noviembre de 2025

CAS N° 0114: Especialista Legal

  • Vacantes: 1
  • Requisitos: Título universitario en Derecho.
  • Remuneración mensual: S/ 6.000
  • Tipo de contrato: CAS
  • Lugar de labores: Lima
  • Cierre de postulación: 13 de noviembre de 2025

Estas oportunidades buscan reforzar distintas áreas operativas y legales del municipio, incluyendo transporte, fiscalización y asesoría jurídica.

¿Cómo postular a la convocatoria de la Municipalidad de Miraflores?

Crear un currículum vitae (CV)
Crear un currículum vitae (CV) bien estructurado es crucial para sobresalir en el dinámico y competitivo mercado de trabajo en Perú. Foto: iProfesional

Los interesados en participar en cualquiera de las convocatorias deben seguir los siguientes pasos:

  1. Revisar las bases oficiales de cada puesto, disponibles en el portal de la Municipalidad de Miraflores o en la sección de convocatorias CAS del Estado.
  2. Verificar que cumplen los requisitos mínimos, incluyendo formación académica, experiencia y licencias solicitadas.
  3. Preparar la documentación exigida, como el formato de postulación, declaración jurada y anexos indicados en las bases.
  4. Presentar el expediente completo dentro del plazo establecido. Las fechas límite son el 4 de noviembre de 2025 para los cargos técnicos y profesionales, y el 13 de noviembre de 2025 para los puestos operativos y legales.

Es importante que los postulantes revisen cuidadosamente cada detalle del proceso, ya que la omisión de documentos o el incumplimiento de requisitos puede dejar fuera del proceso.

Temas Relacionados

Municipalidad de MirafloresMirafloresLimaConvocatoria laboralTrabajoEmpleoperu-economia

Más Noticias

El Valor de la Verdad EN VIVO: Leslie Moscoso revelará todo el drama que vivió con su exesposo

La reconocida actriz y abogada se anima a contar episodios nunca antes revelados sobre su vida familiar y el drama que la marcó, en una noche que promete emociones fuertes y confesiones inesperadas

El Valor de la Verdad

María Fe Saldaña respalda a Josimar tras presunta paternidad de mellizos: “Sé el gran ser humano que eres”

La pareja del salsero peruano reafirmó su apoyo incondicional en medio de la polémica por el embarazo de Verónica González, quien asegura que el artista es el padre de sus mellizos

María Fe Saldaña respalda a

Los artistas que dominan el ranking de K-pop en iTunes Perú

BoA, TVXQ y Rain fueron de los primeros idols en impulsar la expansión del K-pop fuera de Corea del Sur

Los artistas que dominan el

Perú vence a potencias como Argentina, Brasil e Irlanda y gana el Campeonato Mundial de la Carne 2025 en Buenos Aires

Con más de 5 millones de bovinos y un estatus sanitario libre de fiebre aftosa, el país refuerza su reputación internacional en calidad y sostenibilidad

Perú vence a potencias como

Alemania cuestiona millonaria ayuda a Perú para ciclovías de Lima tras bajo avance de las obras

Una investigación periodística expuso el lento progreso en proyectos financiados con fondos europeos, señalando escaso uso, infraestructura deteriorada y demoras administrativas

Alemania cuestiona millonaria ayuda a
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

La mujer sin cargo que

La mujer sin cargo que acompaña al presidente: Gina Gálvez, condenada por contratación irregular, figura en el entorno de José Jerí

Fuerza Popular presenta nueva ley de impunidad para policías y militares: propone eximir a efectivos por muertes en protestas

Rafael López Aliaga a una mujer que le pidió ayuda para niños con autismo: “Por la salvajada de Vizcarra, ha crecido mucho”

Red de ollas comunes de Lima denuncia que José Jerí solo convocó a aliadas de Rafael López Aliaga en acto oficial

Rosangella Barbarán molesta tras críticas por estar en la playa en Semana de Representación: “¿Por qué pretenden satanizar todo?”

ENTRETENIMIENTO

El Valor de la Verdad

El Valor de la Verdad EN VIVO: Leslie Moscoso revelará todo el drama que vivió con su exesposo

María Fe Saldaña respalda a Josimar tras presunta paternidad de mellizos: “Sé el gran ser humano que eres”

Los artistas que dominan el ranking de K-pop en iTunes Perú

Mon Laferte confirma concierto en Lima en 2026 y emociona a fans con el anuncio oficial de gira latinoamericana

Películas para ver esta noche en Netflix Perú

DEPORTES

Tabla de posiciones de la

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2025 HOY: así van los equipos en la fecha 17 del Torneo Clausura y Acumulada

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2025/26: así marchan los equipos tras la fecha 2 de la primera fase

Resultados de la fecha 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: así van los partidos

Universitario vs Atenea 3-0: resumen del triunfo de las ‘pumas’ por la fecha 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

César Vallejo sueña con volver a Liga 1: fechas de los partidos ante Deportivo Moquegua por el repechaje de ascenso