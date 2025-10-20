Perú

Festival del Picarón 2025 en Lima: fechas, horarios y lugar del evento que celebra la dulzura peruana en Miraflores

La feria organizada por Dulce Perú ofrecerá degustaciones, preparaciones en vivo y más de 20 variedades del emblemático picarón, desde los clásicos hasta versiones con insumos andinos

Jazmine Angulo

Por Jazmine Angulo

Guardar
Los picarones son la deliciosa
Los picarones son la deliciosa fusión entre lo prehispánico y lo colonial. (Andina)

Durante tres días, el Pasaje Porta de Miraflores se convertirá en el punto de encuentro para los amantes del dulce y la tradición. Del 24 al 26 de octubre, desde las 9:00 a. m. hasta las 8:00 p. m., el evento “Perú Picarón: Postres y Panes del Perú”, organizado por Dulce Perú, ofrecerá una experiencia gastronómica dedicada a celebrar el ingenio y la diversidad de los postres peruanos. La cita coincidirá con la reciente oficialización del Día Nacional de los Picarones, una fecha creada para rendir tributo a este postre emblemático que une ingredientes andinos con una historia de siglos.

El aroma a miel de chancaca y masa recién frita acompañará a quienes se acerquen a Miraflores. Más de 20 variedades de picarones serán preparadas en vivo, desde los clásicos hasta versiones innovadoras que incorporan productos nativos como maca, quinua, kiwicha o papa amarilla. También habrá versiones que fusionan sabores contemporáneos, como el picarón de panetón, el de chicha morada o incluso el de sangrecita, una propuesta que combina nutrición y creatividad.

Para complementar la experiencia, el público podrá disfrutar de una amplia muestra de dulces tradicionales y panes artesanales procedentes de diversas regiones del país. Dulce Perú, con 14 años dedicados a promover la repostería nacional, reafirma así su compromiso con la difusión de la cultura gastronómica, acercando a productores, artesanos y consumidores en un espacio de encuentro y sabor.

Una feria dedicada a la tradición dulce

Durante las celebraciones patrióticas del
Durante las celebraciones patrióticas del 28 y 29 de julio, los postres típicos peruanos llenan las mesas con sabores que homenajean la identidad cultural del país. (Composición)

El evento reunirá postres como el sanguito, la bola de oro, el arroz con leche de convento, los guargüeros, alfajores, tocino de cielo, maná, budín de chancay, mazamorra morada y ranfañote. Cada uno de ellos representa un fragmento de la historia culinaria del Perú, donde los sabores del campo, el ingenio popular y las recetas familiares se entrelazan en una herencia compartida.

Además de los dulces, se presentarán panes tradicionales elaborados con técnicas artesanales y productos locales: tanta wawa, pan chapla, pan de tres puntas, pan de siete semillas, pan chuta, pan de quinua, entre otros. La feria busca no solo endulzar el paladar, sino también poner en valor la diversidad de la panadería regional y la importancia de mantener vivas las costumbres que acompañan las festividades de cada pueblo.

El reconocimiento oficial al picarón

5 mil porciones de picarones
5 mil porciones de picarones gratis serán repartidas este viernes en evento que busca un récord mundial

El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI) formalizó este año la celebración del Día Nacional de los Picarones, que se conmemorará cada tercer viernes de octubre. La medida, establecida mediante la Resolución Ministerial N.° 0337-2025-MIDAGRI, tiene como propósito revalorar este postre, fortalecer la identidad gastronómica del país y promover el uso de insumos procedentes de la agricultura familiar.

“El Día Nacional de los Picarones es una forma de rendir homenaje a la creatividad culinaria peruana y, al mismo tiempo, reconocer el trabajo de los agricultores que proveen los insumos esenciales para este dulce tradicional”, señaló el MIDAGRI.

Con esta disposición, el Estado busca incentivar el consumo de productos nacionales y contribuir al dinamismo económico de miles de familias rurales que dependen de la producción de cultivos como el camote, el zapallo o la quinua.

El MIDAGRI recordó que los principales ingredientes del picarón —camote, zapallo, miel de chancaca, papa, quinua, kiwicha y cacao— provienen de la agricultura familiar distribuida en las tres regiones del país. Estos productos, cultivados en pequeñas parcelas, son parte esencial de la dieta y la economía rural.

La creación de una fecha conmemorativa dedicada a los picarones no solo busca promover su consumo, sino también abrir nuevas oportunidades de mercado para los productores agrarios. La articulación entre los agricultores, la industria gastronómica y los espacios culturales permitirá fortalecer el valor de los alimentos nativos dentro de la cadena productiva.

A partir de este año, cada celebración incluirá actividades de difusión, talleres y ferias regionales destinadas a impulsar la preparación de este dulce y resaltar los insumos que lo componen. Con “Perú Picarón”, la tradición y la innovación se dan la mano para recordar que la dulzura peruana no solo se encuentra en el sabor, sino también en el esfuerzo de quienes cultivan y preservan las raíces del país.

Temas Relacionados

picaronesDía Nacional de los PicaronesMirafloresperu-noticias

Más Noticias

Reflexiones personales sobre el poder

En un mundo saturado de información y opiniones constantes, a veces sin base, quienes dominan el arte del silencio se destacan por su claridad mental y capacidad para tomar decisiones acertadas

Reflexiones personales sobre el poder

Papa León XIV recibe a Pedro Salinas, periodista que destapó los abusos del Sodalicio: “Lo que hizo fue crucial para disolverlo”

El pontífice dialogó con el coautor de ‘Mitad monjes, mitad soldados’, quien afirmó que el Vaticano considera gestos simbólicos para completar el proceso y extender la reparación a las víctimas de abusos clericales

Papa León XIV recibe a

Queso artesanal vs. queso industrial: qué beneficios nutricionales ofrece cada uno

Al comparar estos quesos encontramos diferencias significativas en su elaboración, ingredientes y beneficios nutricionales

Queso artesanal vs. queso industrial:

El alarmante presente de Oliver Sonne en el Burnley: postergado por el DT Scott Parker en Premier League y con posibilidades de salir

El seleccionado de Perú empezó integrando la oncena titular, pero con el avance de las fechas perdió sitio. Actualmente, ni siquiera conforma las planificaciones. Su futuro es desalentador

El alarmante presente de Oliver

Retiro de AFP 2025 a una cuenta en el extranjero: pasos a seguir si eres afiliado a Prima AFP

Conoce cómo hacer el trámite desde este 21 de octubre si tienes tus fondos de pensiones en esta administradora

Retiro de AFP 2025 a
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

“Miserable”: ola de críticas contra

“Miserable”: ola de críticas contra Fernando Rospigliosi por llamar ‘terruco’ a músico que recibió disparo de policía en protesta

Marianella Ledesma rechaza fallo del TC favor de Keiko Fujimori y advierte que “infringe la Constitución y obstruye la justicia”

Caso Cócteles: “Fiscal José Domingo Pérez debería pedir disculpas”, afirma vocero de Fuerza Popular luego de fallo del TC

Keiko Fujimori será candidata a la presidencia en 2026 e irá por cuarta vez a las urnas

Tribunal Constitucional anula el Caso Cócteles contra Keiko Fujimori y Fuerza Popular

ENTRETENIMIENTO

Gustavo Salcedo le pide perdón

Gustavo Salcedo le pide perdón a Maju Mantilla y Christian Rodríguez tras semanas de controversia: “Les pido disculpas a ambos”

Gian Marco anuncia las nuevas fechas de su gira nacional tras posponerla por la violencia: “Espero volver a abrazarlos con música”

Ibai Llanos anuncia su llegada a Perú en noviembre: “Por fin probaré el pan con chicharrón”

‘Gemelos Paletazo’ revelan que denunciaron extorsión y la Policía les dio ‘precios’ para cuidarlos: “Nos ofrecían servicio”

Melissa Klug aclara comunicado de ruptura con Jesús Barco: “Lo siento”

DEPORTES

El alarmante presente de Oliver

El alarmante presente de Oliver Sonne en el Burnley: postergado por el DT Scott Parker en Premier League y con posibilidades de salir

Golazo de Hernán Barcos con genialidad individual en Alianza Lima vs Sport Huancayo por Liga 1 2025

Pablo Ceppelini fue expulsado por insultar a árbitro en Alianza Lima vs Sport Huancayo por Liga 1 2025

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2025 EN VIVO: así van los equipos en la fecha 15 del Torneo Clausura y Acumulada

Alianza Lima vs Sport Huancayo 2-1: goles y resumen del triunfo ‘blanquimorado’ por Torneo Clausura de la Liga 1 2025