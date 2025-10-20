Festival del Picarón 2025 en Lima: fechas, horarios y lugar del evento que celebra la dulzura peruana en Miraflores

Los picarones son la deliciosa fusión entre lo prehispánico y lo colonial. (Andina)

Durante tres días, el Pasaje Porta de Miraflores se convertirá en el punto de encuentro para los amantes del dulce y la tradición. Del 24 al 26 de octubre, desde las 9:00 a. m. hasta las 8:00 p. m., el evento “Perú Picarón: Postres y Panes del Perú”, organizado por Dulce Perú, ofrecerá una experiencia gastronómica dedicada a celebrar el ingenio y la diversidad de los postres peruanos. La cita coincidirá con la reciente oficialización del Día Nacional de los Picarones, una fecha creada para rendir tributo a este postre emblemático que une ingredientes andinos con una historia de siglos.

El aroma a miel de chancaca y masa recién frita acompañará a quienes se acerquen a Miraflores. Más de 20 variedades de picarones serán preparadas en vivo, desde los clásicos hasta versiones innovadoras que incorporan productos nativos como maca, quinua, kiwicha o papa amarilla. También habrá versiones que fusionan sabores contemporáneos, como el picarón de panetón, el de chicha morada o incluso el de sangrecita, una propuesta que combina nutrición y creatividad.

Para complementar la experiencia, el público podrá disfrutar de una amplia muestra de dulces tradicionales y panes artesanales procedentes de diversas regiones del país. Dulce Perú, con 14 años dedicados a promover la repostería nacional, reafirma así su compromiso con la difusión de la cultura gastronómica, acercando a productores, artesanos y consumidores en un espacio de encuentro y sabor.

Una feria dedicada a la tradición dulce

Durante las celebraciones patrióticas del 28 y 29 de julio, los postres típicos peruanos llenan las mesas con sabores que homenajean la identidad cultural del país. (Composición)

El evento reunirá postres como el sanguito, la bola de oro, el arroz con leche de convento, los guargüeros, alfajores, tocino de cielo, maná, budín de chancay, mazamorra morada y ranfañote. Cada uno de ellos representa un fragmento de la historia culinaria del Perú, donde los sabores del campo, el ingenio popular y las recetas familiares se entrelazan en una herencia compartida.

Además de los dulces, se presentarán panes tradicionales elaborados con técnicas artesanales y productos locales: tanta wawa, pan chapla, pan de tres puntas, pan de siete semillas, pan chuta, pan de quinua, entre otros. La feria busca no solo endulzar el paladar, sino también poner en valor la diversidad de la panadería regional y la importancia de mantener vivas las costumbres que acompañan las festividades de cada pueblo.

El reconocimiento oficial al picarón

El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI) formalizó este año la celebración del Día Nacional de los Picarones, que se conmemorará cada tercer viernes de octubre. La medida, establecida mediante la Resolución Ministerial N.° 0337-2025-MIDAGRI, tiene como propósito revalorar este postre, fortalecer la identidad gastronómica del país y promover el uso de insumos procedentes de la agricultura familiar.

“El Día Nacional de los Picarones es una forma de rendir homenaje a la creatividad culinaria peruana y, al mismo tiempo, reconocer el trabajo de los agricultores que proveen los insumos esenciales para este dulce tradicional”, señaló el MIDAGRI.

Con esta disposición, el Estado busca incentivar el consumo de productos nacionales y contribuir al dinamismo económico de miles de familias rurales que dependen de la producción de cultivos como el camote, el zapallo o la quinua.

El MIDAGRI recordó que los principales ingredientes del picarón —camote, zapallo, miel de chancaca, papa, quinua, kiwicha y cacao— provienen de la agricultura familiar distribuida en las tres regiones del país. Estos productos, cultivados en pequeñas parcelas, son parte esencial de la dieta y la economía rural.

La creación de una fecha conmemorativa dedicada a los picarones no solo busca promover su consumo, sino también abrir nuevas oportunidades de mercado para los productores agrarios. La articulación entre los agricultores, la industria gastronómica y los espacios culturales permitirá fortalecer el valor de los alimentos nativos dentro de la cadena productiva.

A partir de este año, cada celebración incluirá actividades de difusión, talleres y ferias regionales destinadas a impulsar la preparación de este dulce y resaltar los insumos que lo componen. Con “Perú Picarón”, la tradición y la innovación se dan la mano para recordar que la dulzura peruana no solo se encuentra en el sabor, sino también en el esfuerzo de quienes cultivan y preservan las raíces del país.