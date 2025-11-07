Perú

Miraflores: Policía detiene a ladrón que le arrebató un celular a joven

El robo ocurrió en una calle concurrida de Miraflores, cuando una joven fue sorprendida al descender de un autobús

Ladrón es detenido por robar celular en Miraflores

La Municipalidad de Miraflores y la Policía Nacional del Perú (PNP) lograron este miércoles la detención de un hombre acusado de robo tras un operativo coordinado en el distrito limeño. El hecho ocurrió cuando una joven descendía de un autobús en la avenida José Pardo y fue sorprendida por un desconocido que le arrebató el teléfono móvil.

La víctima intentó recuperar su dispositivo mientras pedía ayuda, lo que permitió que personal de Serenazgo iniciara un seguimiento inmediato, según imágenes difundidas por Panamericana Televisión.

Las cámaras de videovigilancia de la zona captaron todo el episodio y resultaron determinantes para identificar al responsable. El asaltante, descrito como un hombre con mochila y gorra, logró avanzar solo unos metros antes de ser localizado por los operadores del sistema de seguridad municipal, quienes coordinaron con miembros de la PNP para cerrar el círculo y evitar la fuga.

Las cámaras de vigilancia fueron
Las cámaras de vigilancia fueron claves para identificar y ubicar al sospechoso, quien fue interceptado a pocos metros del lugar del incidente con el teléfono robado en su poder

La Municipalidad de Miraflores informó que la intervención se realizó en la cuadra 2 de la calle Francisco de Paula Camino, cerca del lugar del robo. La comuna confirmó que el detenido,Alejandro Manuel Carrión Pineda, de 35 años, tenía en su poder el teléfono que minutos antes había sido reportado como robado.

Tanto el presunto agresor como la agraviada fueron trasladados a la comisaría de Miraflores para las diligencias correspondientes y la formalización de la denuncia, según precisó la entidad edil, a través de una nota de prensa oficial.

Durante la intervención, los agentes verificaron que Carrión Pineda cuenta con antecedentes policiales. Esta información fue confirmada por las autoridades distritales y forma parte de la documentación puesta a disposición del Ministerio Público para evaluar las medidas legales que correspondan en este nuevo caso registrado en el distrito.

El detenido, Alejandro Manuel Carrión
El detenido, Alejandro Manuel Carrión Pineda, de 35 años, cuenta con antecedentes policiales según la información oficial proporcionada por la municipalidad

En declaraciones recogidas por Panamericana Televisión, un vocero de la Policía Nacional del Perú explicó que el acusado declaró que se dirigía a su centro de labores en una obra de construcción cuando aprovechó la distracción de la joven, que conversaba por teléfono, para arrebatarle el equipo y huir.

El funcionario policial sostuvo que este tipo de delitos se presenta de manera recurrente en zonas donde los ciudadanos bajan del transporte público y utilizan dispositivos electrónicos sin precaución.

“Este delincuente, dentro de su argumento, indicaba que estaba dirigiéndose a su centro de labores, que supuestamente iba a trabajar acá por Miraflores en obra de construcción y que, al ver que la señorita contestaba una llamada, no dudó en arrebatarle el teléfono y emprender la fuga”, declaró.

Robo de celulares en Perú

El reporte de Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) indica que los robos comunicados superan con creces a las denuncias formales ante las autoridades.

Mientras se registran cerca de 4.000 robos de celulares al día, solo 32 casos se formalizan. Esta diferencia refleja la dificultad que existe para generar estadísticas precisas y abordar el problema de forma integral.

Las autoridades advierten que la ausencia de reportes formales dificulta la identificación y desarticulación de grupos dedicados al comercio ilegal de teléfonos móviles. Por eso, destacan la importancia de que las víctimas oficialicen los casos y colaboren activamente, lo que permite a la Policía y a Osiptel disponer de registros confiables.

