Perú

Minedu responde tras balacera extorsiva en colegio nacional en construcción de San Juan de Lurigancho

Un ataque armado contra la obra del colegio Francisco Bolognesi reavivó el temor por la violencia en el distrito y originó una reacción inmediata del Ministerio de Educación, que anunció coordinación con la Policía Nacional y refuerzo de la seguridad

Guardar
Extorsionadores atacan colegio nacional de SJL en construcción y hieren a vigilante - RPP

La inseguridad impactó a la comunidad educativa de San Juan de Lurigancho (SJL), tras registrarse una balacera contra la institución educativa nacional Francisco Bolognesi en reconstrucción en la zona de Huáscar.

Dos individuos en motocicleta dispararon varias veces hacia el portón principal del colegio en proceso de obras. El incidente dejó heridas a dos personas encargadas de seguridad: Víctor Balvín Araujo y Jesús Díaz Aliaga, ambos reportados con estado estable tras recibir atención médica.

Fuentes policiales afirmaron que la obra, financiada por una organización no gubernamental, cuenta con vigilancia privada. Al momento del ataque no se encontraban estudiantes ni personal docente, ya que las actividades académicas se desarrollan en locales alternos habilitados por el Ministerio de Educación (Minedu) mientras se efectúan los trabajos, según comunicaron representantes del Proyecto Especial de Inversión Pública (PEIP) del Minedu.

El ataque se insertó en un contexto de extorsión frecuente hacia proyectos de construcción en la zona. Comerciantes y vecinos señalaron que los atentados se producen para presionar a las empresas constructoras e imponer pagos por “seguridad”, una práctica extendida en obras públicas y privadas de San Juan de Lurigancho.

Testigos dijeron a medios locales que los agresores suelen merodear el área con motocicletas, y que hechos similares ya han ocurrido mientras avanza el proyecto escolar.

Durante el patrullaje posterior, efectivos de la comisaría de Santa Elizabeth recolectaron casquillos y declaraciones para concentrar la investigación. Los atacantes huyeron por la zona Villahermosa sin ser ubicados, por lo que continúan las acciones para dar con los responsables.

Extorsionadores atacan colegio nacional de
Extorsionadores atacan colegio nacional de SJL en construcción y hieren a vigilante - BDP

Reacción del Minedu

En respuesta a los hechos, el Ministerio de Educación, a través del PEIP, aseguró que colabora activamente con la Policía Nacional del Perú (PNP) y mantiene comunicación constante con la empresa encargada de la reconstrucción.

La entidad indicó que las obras seguirán en marcha, acompañado de un refuerzo de la seguridad, con el objetivo de proteger al personal operativo y dar continuidad a los trabajos en la zona de construcción.

Las autoridades recalcaron que la integridad de los escolares no se vio comprometida porque las clases se desarrollan en sedes temporales, situadas lejos del lugar afectado.

El Minedu afirmó que la prioridad es garantizar el avance del proyecto y la seguridad de la comunidad educativa, por lo que hubo acuerdos con la Policía para intensificar la vigilancia en inmediaciones del colegio nacional y otros planteles en construcción en San Juan de Lurigancho.

La comunidad local renovó su exigencia de mayor presencia policial y acciones articuladas para frenar la ola de extorsiones en el distrito más populoso de Lima.

Organizaciones vecinales y comerciantes alertaron que estas prácticas delictivas se repiten en obras públicas, lo que genera temor en familias y trabajadores del sector educativo y constructor.

La empresa contratista responsable del proyecto no ha ofrecido declaraciones públicas hasta el momento. La investigación policial sigue abierta, con recopilación de evidencias y búsqueda de implicados en ataques anteriores.

El distrito permanece bajo estado de emergencia, medida motivada por la incidencia de criminalidad organizada y extorsiones recurrentes a colegios nacionales y privados.

Temas Relacionados

MineduSJLColegioExtorsiónperu-noticias

Más Noticias

Cuellos Blancos: implican a César Acuña en supuestas gestiones para favorecer a Tomás Gálvez, fiscal de la Nación

El testimonio de un exintegrante del CNM, actualmente detenido en Italia, compromete al líder de APP en supuestas maniobras para asegurar la designación de Tomás Gálvez como fiscal supremo en 2015

Cuellos Blancos: implican a César

A qué hora juega Sporting Cristal vs Cienciano: partido en el Gallardo por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Limeños y cusqueños se verán las caras en un duelo atractivo que promete sacar chispas, ya que ambos cuentan con grandes planteles. Conoce los horarios del encuentro

A qué hora juega Sporting

¿Cómo detectar señales de alerta de violencia y acoso escolar en tus hijos?

Los videojuegos y redes sociales se han convertido en nuevos escenarios de acoso y manipulación infantil, en los que la prevención es clave

¿Cómo detectar señales de alerta

José Cueto propone toque de queda y cortar el flujo de dinero criminal: “La ciudadanía espera acciones más firmes”

El congresista cuestionó que delincuentes capturados en flagrancia sean liberados y propuso crear módulos judiciales con jueces y fiscales para resolver casos de forma inmediata

José Cueto propone toque de

Mercurio en la Amazonía: una deuda pendiente con los pueblos indígenas

La COP6 de Minamata debe ser decisiva: la Amazonía depende de la participación indígena

Mercurio en la Amazonía: una
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Cuellos Blancos: implican a César

Cuellos Blancos: implican a César Acuña en supuestas gestiones para favorecer a Tomás Gálvez, fiscal de la Nación

Claudia Sheinbaum tiene nexos con el narcotráfico e interviene sobre Perú para ocultar sus “problemas”, señala fujimorista en Congreso

CADE 2025: ¿Qué buscan los votantes? Peruanos apuestan por candidatos sin antecedentes de corrupción

Óscar del Portal postularía como diputado por Lima con el partido SíCreo, de Carlos Espá

Rafael López Aliaga propone crear una criptomoneda peruana y una empresa estatal para exportar autos eléctricos desde Puno

ENTRETENIMIENTO

Yiddá Eslava responde a las

Yiddá Eslava responde a las críticas sobre ‘La Habitación Negra’: “Antes de rajar, mírala”

Otro escándalo en ‘Miss Universo 2025′: ‘Miss Chile’ genera polémica tras difundir controvertido video

Rodrigo González responde con ironía y firmeza a Nadeska Widausky tras insulto en vivo: “¿Qué es lo que te molesta tanto?”

¿Qué pasó con Mr. Nawat? Todos los detalles del escándalo en el ‘Miss Universo 2025’ que llevó a su expulsión del certamen de belleza

Melanie Martínez contará detalles inéditos de su encuentro con Christian Domínguez esta noche en Magaly TV La Firme

DEPORTES

A qué hora juega Sporting

A qué hora juega Sporting Cristal vs Cienciano: partido en el Gallardo por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Carlos Zambrano encumbra a Paolo Guerrero, artillero de Alianza Lima en Andahuaylas: “El Perú debe estar agradecido con él”

Voleibolista dominicana polemizó al hablar del carácter de las jugadoras peruanas: “No les gusta que les llamen la atención”

Sebastián Britos elogió a Diego Romero en medio de la incertidumbre sobre su continuidad en Universitario: “Es un arquerazo”

Barcelona descartó jugar amistoso con Perú en 2025, pero desde España aseguran que la chance seguirá abierta en 2026