Minedu decide en la madrugada suspender clases presenciales en colegios públicos por paro de transportistas de hoy: todas serán virtuales

Aunque la entidad explicó que la decisión se adoptó tras los reiterados pedidos de los padres de familia, la medida generó malestar e incomodidad, ya que fue comunicada cerca de las 2:00 a.m.

En una sorpresiva decisión tomada durante la madrugada, el Ministerio de Educación, a través de la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM) dejó sin efecto su último comunicado y ordenó que este martes 4 de noviembre las clases en los colegios públicos se desarrollen de manera remota. La medida fue adoptada ante el paro convocado por los transportistas.

“La Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM), atendiendo las solicitudes de numerosos padres de familia y en resguardo de la seguridad de la comunidad educativa, deja sin efecto el comunicado N° 10 - 2025 DRELM emitido recientemente y dispone que este martes 4 de noviembre las clases en las instituciones educativas públicas se desarrollen de manera remota”, señala el documento difundido esta madrugada.

La rectificación del Ministerio de Educación (Minedu) sorprendió a miles de familias, ya que horas antes se había confirmado que las clases serían presenciales. Sin embargo, conforme avanzaban las horas y crecía la convocatoria hecha por los transportistas, la DRELM decidió modificar su postura para evitar incidentes durante el desplazamiento de estudiantes y docentes.

La disposición también alcanza a los colegios privados, aunque con una diferencia: estas instituciones, “en el marco de su autonomía, podrán adoptar las medidas que consideren necesarias para resguardar la seguridad de su comunidad educativa y garantizar el normal desarrollo de las actividades escolares”.

En su comunicado, la DRELM informó que realizará un “monitoreo permanente” y coordinará con las instancias correspondientes “para asegurar la continuidad del servicio educativo y la protección integral de estudiantes, docentes y personal administrativo”.

Reacción de padres y docentes al comunicado del Minedu

Si bien la decisión —adoptada en las primeras horas del martes— fue una medida preventiva ante el posible bloqueo de vías y la paralización del transporte público, muchos padres de familia expresaron su rechazo en redes sociales, ya que el aviso se difundió a altas horas de la madrugada.

“¿Comunicado a esa hora? Se llama falta de previsión y demuestra incapacidad, ¿qué colegio los lee a las 2 a.m.?”, escribió un padre de familia en redes sociales.

Otro usuario manifestó su preocupación por el impacto que tiene en los docentes el cambio hecho a última hora, pues las clases deben planificarse con anticipación.

“Un comunicado improvisado donde los maestros no ha preparado las clases virtuales, es obligar a los maestros que lo realice como pueda, eso no es justo y todavía en meet, ya que no todos mos estudiantes no tiene celulares. Siempre son pocos que participa, debe buscar otra solución”, comentó.

Los maestros también cuestionaron el comunicado del Minedu. Dos docentes contaron que recién se enteraron, cuando ya estaban en el paradero camino a su centro educativo, que las clases serían virtuales.

Cabe señalar que el primer comunicado N.° 10-2025 DRELM —publicado en la tarde del lunes— fue eliminado de las redes sociales del Minedu y de la Dirección Regional de Educación de Lima.

