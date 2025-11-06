Perú

Extorsionadores atacan colegio nacional en construcción de SJL y hieren a vigilante

Una serie de disparos sorprendió a transeúntes en la zona Huáscar, donde motociclistas atacaron el colegio nacional Francisco Bolognesi, en obras de reconstrucción, e hirieron a un vigilante en medio del avance de casos de extorsión en el distrito

Una balacera dirigida contra el colegio Francisco Bolognesi dejó a un miembro de seguridad herido y reavivó la preocupación por los ataques extorsivos a instituciones educativas en San Juan de Lurigancho, uno de los distritos más populosos de Lima.

Ataque armado mientras avanzan las obras

El hecho ocurrió en la zona de Huáscar, donde se desarrolla la reconstrucción del colegio nacional Francisco Bolognesi, financiada por una organización no gubernamental. Dos individuos a bordo de una motocicleta llegaron hasta la fachada del plantel, desenfundaron un arma y efectuaron al menos cinco disparos contra el portón principal. Testigos relataron que los agentes de seguridad privada al interior del recinto actuaron en defensa y repelieron con sus propias armas, lo que derivó en un intercambio de disparos a plena luz del día.

Víctor Balvín Araujo, de 35 años, recibió un impacto en la pierna derecha durante el incidente. Fue trasladado al hospital de Canto Grande para recibir atención médica inmediata y, según informaron fuentes policiales, su estado es estable.

Extorsión en las obras: una práctica recurrente

Vecinos y comerciantes señalaron que la extorsión hacia obras públicas y privadas se ha vuelto habitual en la zona. Quienes presenciaron el ataque aseguraron que los responsables buscan intimidar a la empresa encargada para exigir pagos a cambio de seguridad, práctica que se repite con frecuencia mientras avanzan proyectos que movilizan sumas importantes de dinero.

“Desde que comenzó la obra, han estado estacionando motos en los alrededores, a veces usan explosivos y disparos. Hubo una pausa, quizá por un acuerdo, pero ahora que la construcción está por terminar, volvieron los ataques”, comentó un testigo que prefirió no identificarse a RPP Noticias.

Durante el patrullaje posterior al atentado, agentes de la comisaría de Santa Elizabeth encontraron casquillos en la vía y recolectaron testimonios para la investigación. Los agresores escaparon hacia la zona de Villahermosa, sin que hasta el momento se conozca su paradero.

Reclamos por seguridad y respuesta institucional

El suceso ocurrió en un sector rodeado de negocios y viviendas, lo que causó alarma entre los habitantes. “Pedimos mayor presencia de la policía. No es la primera vez que pasa algo así y estamos preocupados por la seguridad de nuestros niños y nuestros comercios”, expresó una comerciante en el entorno del colegio.

Actualmente, San Juan de Lurigancho se encuentra bajo estado de emergencia frente al avance del crimen organizado. Los casos de extorsión a colegios nacionales y particulares presentan una frecuencia semanal, donde delincuentes exigen sumas de dinero a directivos para evitar nuevos ataques o intimidaciones que puedan poner en riesgo a los estudiantes.

Hasta el momento, la empresa a cargo de la reconstrucción del colegio Francisco Bolognesi no ha brindado declaraciones públicas sobre el ataque. Las autoridades municipales y policiales mantienen operativos en las inmediaciones, mientras continúa la investigación para ubicar a los responsables del atentado.

