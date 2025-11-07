Perú

Melanie Martínez contó que Christian Domínguez ignoró a su hija tras audiencia, pese a que ella lo abrazó: “Ahí se quiebra”

La actriz contó entre lágrimas que el cumbiambero ignoró a su hija de 16 años luego de la diligencia judicial y explicó cómo fue el doloroso momento

Melanie Martínez revela mensajes de Christian Domínguez a su hija: “Ya no tenemos nada de que hablar”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Entre lágrimas y visiblemente afectada, Melanie Martínez volvió a hablar sobre el difícil momento que atraviesa junto a su hija tras el enfrentamiento judicial con Christian Domínguez. La exbailarina, quien fue denunciada por el cumbiambero por presunta violencia psicológica, reveló en una entrevista con el programa “Magaly TV La Firme” que el encuentro entre padre e hija durante la audiencia fue profundamente doloroso y terminó por quebrar emocionalmente a la menor.

Yo he criado bien a mi hija y mi hija, a pesar de todo eso, está sufriendo por el amor que le tiene a su papá, porque ella lo adora”, comenzó diciendo Melanie con la voz entrecortada. Según relató, la joven de 16 años no veía a su padre desde hacía mucho tiempo y, a pesar del distanciamiento, se mostró emocionada por poder reencontrarse con él en el Juzgado de Familia del Centro de Lima, donde se llevó a cabo la diligencia.

Melanie Martínez asegura que Christian Domínguez ignoró a su hija en el juzgado, aunque ella se acercó: “Ahí ella se quiebra”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

La actriz contó que, al verlo, su hija no dudó en acercarse y saludarlo con cariño. “Ayer, cuando vio a su papá en el Juzgado, lo vio y fue a saludarlo. Lo abrazó y se puso a llorar y regresó a mí”, relató conmovida. Sin embargo, el momento que parecía un acercamiento terminó convirtiéndose en una profunda herida emocional.

Melanie detalló que, al finalizar la audiencia, el cantante no se acercó a despedirse de su hija, lo que provocó que la adolescente no pudiera contener el llanto. “A la hora de salir, cuando terminó todo, ni siquiera se acercó a despedirse de ella y ahí es cuando mi hija se quiebra definitivamente”, remarcó la artista entre lágrimas.

El comportamiento del cumbiambero, según Melanie, fue frío y distante, sin ninguna muestra de afecto hacia la menor. “Yo no puedo entender cómo alguien que dice amar a su hija puede actuar de esa manera. Ella se quedó esperando, lo miraba y él simplemente se fue”, añadió con tristeza.

La situación se volvió especialmente dura para la adolescente, quien —según su madre— sigue teniendo un gran cariño por su padre, a pesar de las circunstancias. “Ella lo adora, siempre me habla bien de él, pero lo que vivió ese día fue muy fuerte. Fue un golpe muy duro para su corazón”, confesó.

Durante la conversación con Magaly Medina, Melanie también expresó su frustración y agotamiento por el constante conflicto con Domínguez. “¿Cuándo me voy a librar de este hombre? ¿Cuándo me voy a librar de este ser humano?”, dijo con evidente desesperación, asegurando que solo desea paz para ella y su hija.

Por el momento, Christian Domínguez no ha dado declaraciones públicas sobre lo sucedido en la audiencia. Sin embargo, se sabe que el cantante planea pronunciarse en el programa “Préndete”, donde trabaja como conductor.

Melanie, por su parte, fue la única en brindar su versión de los hechos, enfatizando que no busca generar un enfrentamiento mediático, sino dejar constancia del daño emocional que su hija está atravesando. “No se trata de hablar mal de nadie, se trata de defender a mi hija y que se respete su bienestar emocional”, dijo.

En medio de todo este proceso, la exmodelo también aprovechó para aclarar los rumores sobre una supuesta denuncia que habría presentado contra los padres de Domínguez. Negó rotundamente haber sido ella quien los denunció y explicó que la acción fue iniciada por el Programa para la Prevención y Erradicación de Violencia contra las Mujeres e Integrantes de la Familia Warmi Ñam, del Centro de Emergencia Mujer (CEM).

Sí, hay una denuncia para Christian y sus padres. Yo cuando fui al Centro de Emergencia, fui con esa intención, de que recibiera terapias, que me puedan ayudar, pero el CEM es el que ha denunciado. El CEM son los que están demandando a los abuelos”, aclaró.

Con esto, Melanie buscó dejar en claro que su única intención fue buscar orientación profesional y emocional para su familia, no generar un proceso judicial. “Yo lo único que quiero es que mi hija esté bien, que pueda sanar todo esto que le está pasando”, insistió.

