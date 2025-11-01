Entrada gratis al Museo Tumbas Reales en Lambayeque: ¿Qué días y quiénes pueden acceder al beneficio?| Andina

El Museo Tumbas Reales de Sipán, en la región Lambayeque, celebrará su vigésimo tercer aniversario con ingreso gratuito. Esta iniciativa forma parte de una programación especial destinada a acercar el legado mochica al público y fomentar la participación comunitaria en torno al patrimonio cultural. Por ello, puedes acudir entre amigos y familiares.

Entrada gratis al Museo Tumbas Reales de Sipán este domingo 6 de julio - MINCUL

¿Qué días serán gratuitos?

El Museo Tumbas Reales de Sipán ofrecerá ingreso gratuito en dos fechas clave según informó Agencia Andina: el domingo 2 de noviembre, como parte de la jornada Museos Abiertos, y el sábado 8 de noviembre, día central de su vigésimo tercer aniversario. En estas jornadas, los visitantes podrán acceder libremente a las instalaciones y participar en las actividades programadas.

La jornada con entrada libre incluye la apertura del museo de 9:00 a. m. a 8:00 p. m. y una agenda compuesta por actividades artísticas, recreativas y culturales.

Entre los eventos previstos se realizará el izamiento del pabellón nacional, un homenaje a los trabajadores fallecidos, la ceremonia central y una retreta de banda. El público, además, tendrá acceso a talleres ecológicos, danzas tradicionales, dinámicas interactivas y una escenificación inspirada en la iconografía mochica.

Entrada gratis al Museo Tumbas Reales de Sipán este domingo 6 de julio - MINCUL

La programación por el aniversario se organiza en torno a cinco ejes temáticos: Patrimonio Vivo, Accesibilidad e Inclusión, Participación Comunitaria, Sostenibilidad e Innovación y Educación. En el marco de estos ejes, la semana previa al día central contempla otras actividades abiertas a la comunidad, entre ellas la jornada Museos Abiertos.

Además, la agenda incluye el avistamiento de aves en el algarrobal de Sipán, una feria comunitaria denominada “Saberes y productos locales” el miércoles 5, la exposición fotográfica “Voces del museo” el jueves 6 y una tertulia literaria el viernes 7.

¿Quiénes acceden al beneficio?

El beneficio de ingreso gratuito al Museo Tumbas Reales de Sipán está dirigido a peruanos y residentes extranjeros. En las fechas señaladas, estas personas podrán acceder sin costo a las instalaciones del museo y participar en las actividades especiales organizadas por el aniversario.

El museo, bajo la administración del Ministerio de Cultura del Perú, se ha consolidado durante 23 años como un referente del patrimonio arqueológico nacional y un espacio de aprendizaje histórico sobre la cultura mochica. Desde su inauguración mantiene como objetivo la educación, la investigación y la difusión de descubrimientos, lo que fortalece su vínculo con la identidad local y la comunidad.

Fachada del Museo de las Tumbas Reales de Sipán, ubicado en Lambayeque (Perú), en una foto de archivo. EFE/Paolo Aguilar

Museo gratis a nivel nacional

Cada primer domingo de mes, diversos museos en distintas regiones de Perú ofrecen entrada gratuita como parte de la iniciativa “Museos Abiertos” impulsada por el Ministerio de Cultura.

El programa busca que personas de todas las edades recorran espacios culturales, facilitando la comprensión y valoración del relato colectivo. En cada edición dominical, los museos participantes presentan actividades variadas orientadas a públicos de diferentes edades.

La agenda incluye ferias artesanales, talleres de textilería y alfarería en la región Áncash, exposiciones sobre la muerte y sus expresiones culturales en Chavín, así como actividades de cerámica, literatura y rituales en Ayacucho e Ica. Desde la costa hasta la Amazonía, la programación contempla opciones específicas para comunidades, estudiantes y familias.