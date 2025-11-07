Perú

Claudia Sheinbaum tiene nexos con el narcotráfico e interviene sobre Perú para ocultar sus “problemas”, señala fujimorista en Congreso

El legislador Ernesto Bustamante criticó a la mandataria al sustentar la moción que la declaró persona non grata, luego de que otorgara asilo a la ex primera ministra Betssy Chávez

Guardar
El legislador fujimorista Ernesto Bustamante
El legislador fujimorista Ernesto Bustamante acusó a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, de intervenir en asuntos del Perú

El legislador fujimorista Ernesto Bustamante acusó este jueves a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, de tener nexos con el narcotráfico y de intervenir en asuntos del Perú para ocultar “problemas” de su país, al sustentar la moción que la declaró persona non grata tras otorgar asilo a la ex primera ministra Betssy Chávez.

El vicepresidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Parlamento precisó que la moción, aprobada con 63 votos a favor, tenía dos meses de antigüedad desde su aprobación en el grupo parlamentario y que llegó al pleno ante la decisión reciente de México.

“Hemos sido testigos de declaraciones que traspasan estos límites y constituyen un agravio directo a nuestro país (...) No se trata de una simple diferencia de opinión, que sería legítima y perfectamente respetable en toda democracia, sino de posiciones sistemáticamente hostiles, expresadas en discursos de fuerte sesgo ideológico y en acciones concretas que han venido vulnerando los principios elementales de respeto entre naciones”, dijo.

Bustamante señaló que “la mandataria ha dado cobijo a personas procesadas” por el fallido autogolpe del expresidente Pedro Castillo, como a su familia y ahora a Chávez, “desafiando abiertamente la justicia peruana y los valores democráticos que compartimos en la región”.

Bustamante afirmó que Sheinbaum tiene
Bustamante afirmó que Sheinbaum tiene nexos con el narcotráfico y ha protegido a personas procesadas por el fallido autogolpe del expresidente Pedro Castillo

Mencionó además que la decisión de asilar a la exjefa de Gabinete, quien se encuentra procesada como presunta coautora de la intentona, constituye “una interferencia inadmisible y sistemática en los asuntos internos del país, así como una manifiesta violación del principio de no intervención consagrada en el derecho internacional”.

“No se trata de una confrontación con el pueblo mexicano, con el cual nos unen profundos lazos milenarios, históricos y culturales, sino de una defensa legítima del Perú frente a la intromisión extranjera en su vida política y su orden constitucional”, añadió.

Para el fujimorista, “Sheinbaum está tratando de esconder problemas internos de su país, refugiándose en ataques a naciones que deberían comportarse como nación amiga”. Entre esos problemas mencionó el reciente asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

El legislador aseguró que el
El legislador aseguró que el asilo otorgado constituye “una interferencia inadmisible y sistemática” en los asuntos internos del Perú y vulnera el derecho internacional

“Más aún, la administración norteamericana está tratando de actuar contra el narcotráfico internacional. Y una de las personas que está en la mira es justamente la señora Sheinbaum, porque protege al cártel de Sinaloa y al cártel de Michoacán, cuyo alcalde recientemente fue asesinado. Entonces, nosotros no podemos permitir que una persona así, que está en cama con el narcotráfico y que distrae a su pueblo de los verdaderos problemas que ella debería atender, se meta en problemas peruanos”, concluyó.

Respaldo

En diálogo con los periodistas, el presidente encargado del Congreso, el fujimorista Fernando Rospigliosi, mencionó que existe una injerencia en las palabras y declaraciones de Sheinbaum, que “desprestigian a la nación peruana”, además del reciente asilo otorgado a Chávez, quien está procesada por un “delito común”.

La expremier permanece en la residencia de la embajada de México en Lima a la espera de recibir el salvoconducto del gobierno peruano para poder salir del país, mientras que la Cancillería informó esta semana que evalúa la entrega de dicho documento con su departamento jurídico.

Temas Relacionados

Claudia SheinbaumCongreso de la Repúblicaperu-politicaMéxicoBettsy Chávez

Más Noticias

Bullying se digitaliza: estudiantes usan IA para acosar a sus compañeros en redes sociales

La expansión del acoso digital alcanza colegios y universidades, donde grupos como “Anónimos” y “Confesiones” se usan para ridiculizar y hostigar a compañeros sin control ni supervisión

Bullying se digitaliza: estudiantes usan

¿Qué pasó con Mr. Nawat? Todos los detalles del escándalo en el ‘Miss Universo 2025’ que llevó a su expulsión del certamen de belleza

El director de Miss Universo Tailandia protagonizó un fuerte altercado con Fátima Bosch y fue sancionado por la organización global. Raúl Rocha anunció medidas legales y pidió respeto hacia las concursantes.

¿Qué pasó con Mr. Nawat?

Ejército ecuatoriano halla campamento armado de grupo peruano “Los Trujillanos” vinculado a minería ilegal en la frontera con Cajamarca

La operación militar en Congüime Alto reveló la presencia de un campamento con fusiles, explosivos y uniformes usados por una célula armada vinculada a la minería ilegal transfronteriza

Ejército ecuatoriano halla campamento armado

Día Mundial Sin Wi-Fi: una jornada para apagar la señal, repensar la conexión y volver a la vida real

Cada 8 de noviembre desde 2016 se celebra el Día Mundial Sin Wi-Fi, impulsado por la Federación Ambientalista Internacional para generar conciencia sobre los efectos del exceso digital y promover momentos de desconexión consciente

Día Mundial Sin Wi-Fi: una

Fenómeno peligroso afectará Lima y 12 regiones de la sierra este fin de semana, advierte el Senamhi

El aviso de nivel naranja advierte la llegada de lluvias, granizo y nevadas, junto con ráfagas de viento y descargas eléctricas, por lo que se pidió a la población seguir las recomendaciones de las autoridades

Fenómeno peligroso afectará Lima y
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

CADE 2025: ¿Qué buscan los

CADE 2025: ¿Qué buscan los votantes? Peruanos apuestan por candidatos sin antecedentes de corrupción

Óscar del Portal postularía como diputado por Lima con el partido SíCreo, de Carlos Espá

Rafael López Aliaga propone crear una criptomoneda peruana y una empresa estatal para exportar autos eléctricos desde Puno

Rafael López propone someter a referéndum cadena perpetua para policías, jueces y fiscales corruptos

Fiscalía ratifica pedido de 34 años de prisión para Pedro Castillo y plantea 19 años si se le condena por conspiración

ENTRETENIMIENTO

¿Qué pasó con Mr. Nawat?

¿Qué pasó con Mr. Nawat? Todos los detalles del escándalo en el ‘Miss Universo 2025’ que llevó a su expulsión del certamen de belleza

Melanie Martínez contará detalles inéditos de su encuentro con Christian Domínguez esta noche en Magaly TV La Firme

Pamela Franco se pronuncia tras denuncia de Christian Domínguez a Melanie Martínez: “Debe dar prioridad a su hija”

Isabel Acevedo rompe el silencio y envía un mensaje de cariño a la hija de Christian Domínguez y Melanie Martínez

Abogado de Pamela López anuncia acción penal contra Christian Cueva tras presunto incumplimiento judicial

DEPORTES

Florangel Terrero respaldó el cambio

Florangel Terrero respaldó el cambio de técnico en Géminis tras falta de exigencia: “Estamos en una liga de Primera División”

Partidos de hoy, jueves 6 de noviembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Nolberto Solano sueña en grande: “Algún día me gustaría dirigir en la Premier League, ese es el reto”

Jairo Vélez espera continuar en Universitario: “Me quiero quedar, eso no hay duda, aunque no depende de mí”

Emotiva pedida de matrimonio a Zoila La Rosa: la voleibolista peruana fue sorprendida en pleno partido en Francia