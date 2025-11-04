Sheinbaum descarta ruptura comercial con Perú y limita conflicto al ámbito diplomático

La presidenta de México se pronunció sobre la declaración de Perú tras el asilo a Betssy Chávez.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, descartó que exista una ruptura comercial con Perú y limitó el conflicto al ámbito diplomático entre ambos países.

El anuncio se da luego de que el país Sudamericano rompiera relaciones diplomáticas con México por dar asilo político en la embajada mexicana a la ex primera ministra peruana, Betssy Chávez.

En conferencia de prensa desde Palacio Nacional, Roberto Velasco, Subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, dijo que el artículo cuarto de la Convención de Caracas señala que el único facultado para calificar la naturaleza de la persecución en contra de solicitantes de asilo es el Estados asilante, en este caso, México.

Además, dijo que en el artículo 11 de la Constitución Mexicana se establece el tema del asilo, en donde se lee que toda persona tiene derecho a buscar y a recibir asilo, y esto se realizará conforme a los tratados internacionales de los que México es parte, y que la ley mexicana regulará sus procedencias y excepciones.

Se señaló que a Chávez se le otorgó el asilo porque denunció ser víctima de varias violaciones a sus derechos procesales y a una persecución política.

Se mencionó que había una resolución de la Asamblea General de la Naciones Unidas de 1967, que establece que el otorgamiento del asilo político nunca será considerado un acto inamistoso, por lo que se rechaza la decisión de Perú de romper relaciones diplomáticas con México, pues se está actuando de forma pacífica, con un sentido humanitario y en estricto apego al derecho internacional.

Velasco concluyó señalando que se seguirán con la instrucción de Sheinbaum y de De la Fuente, defendiendo la tradición humanista y actuando conforme al derecho internacional, y que naturalmente, es una decisión de Perú que no comparten, pero que la amistad entre ambos pueblos continúa.

Por su parte, Raquer Cerur, Subsecretaria de la SRE para América Latina, dijo que toda persona extranjeta que encuentre en peligro su vida, su integridad y su libertad por sus ideas o actividades políticas, puede solicitar asilo político a México.

Recordó que México dio asilo a españoles que huían de la dictadura de Franco y del fascismo, así como las dictaduras de Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, o otros de conflictos de Centroamérica, entre otras.

“Solo al Estado asilante le corresponde estudiar y decidir si la persona solicitante de asilo es objeto de persecución política o no (...) Porque si un estado persigue a una persona por cuestiones políticas, evidentemente no lo va a reconocer, sino que va a acusarlos de delitos comunes, como corrupción, terrorismos y otros”, señaló.

Más adelante, Velasco dijo que el gobierno de Perú había decidido romper relaciones diplomáticas con México, por lo que éstas no se mantendrán, sin embargo, si se mantendrás las relaciones consulares, para seguir dando atención a los mexicanos en perú, y a los peruanos en México.

Sheinbaum sobre la ruptura de Perú con México

La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que la relación comercial sigue con Perú, y con quien se rompió relación de todo tipo fue con Ecuador, por la invasión del gobierno a la embajada. “En el caso de Perú, lo que se hizo entonces y lo defendemos ahora, es que fue totalmente injusto la detención de Pedro Castillo, y que en realidad correspondió a un tema político que venía desarrollándose desde hace tiempo y también de una visión de mucha discriminación, de mucha parte de lo que era la parte política de Perú”.

Señaló que referente a Betssy Chávez, cuando pidió asilo a México, se evaluó su petición y la embajada de México en Perú decidió asilarla.

“El actual presidente de Perú, a través de su canciller, toma dla decisión de romper relaciones diplomática con México, que desde nuestra perspectiva está fuera de toda proporción pero es una decisión que ellos toman, ayer la responsable de la embajada preguntó a la cancillería y le dijeron que no se rompía la relación consular, sino solo la diplomática, vamos a esperar de todas maneras a recibir la notificación porque solamente la conocemos por las declaraciones”, señaló la presidenta Sheinbaum.

Información en desarrollo...