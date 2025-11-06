México

¿Qué implicaciones tiene que Claudia Sheinbaum haya sido declarada como persona non grata en Perú?

Andrés Manuel López Obrador también se convirtió en “indeseable”, tras haber realizado críticas al gobierno de Dina Boluarte

Guardar
Congreso de Perú declaró este
Congreso de Perú declaró este jueves a la presidenta Claudia Sheinbaum / Infobae

El Congreso de Perú declaró este jueves a la presidenta Claudia Sheinbaum, como “persona non grata”, acusándola de una “inaceptable injerencia” en los asuntos internos del país andino.

La decisión, impulsada por bancadas de derecha, fue aprobada con 63 votos a favor, 33 en contra y dos abstenciones, en un nuevo capítulo de la tensión diplomática entre ambas naciones.

La figura de “persona non grata” tiene sustento en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, que permite a un Estado rechazar o expulsar a representantes extranjeros si considera que han vulnerado su soberanía o interferido en su política interna.

Ruptura de relaciones diplomáticas entre
Ruptura de relaciones diplomáticas entre México y Perú. Credito: Archivo Infobae

Aunque se aplica principalmente a diplomáticos presentes en el territorio, su uso con jefes de Estado suele tener un efecto más simbólico que práctico.

En este caso, Sheinbaum no se encuentra en Perú, por lo que la declaratoria no implica una expulsión física ni una prohibición de entrada formal.

Tampoco tiene efectos directos en materia comercial o jurídica. Sin embargo, sí representa un mensaje de rechazo público y una profundización del aislamiento político entre ambos gobiernos.

La decisión se suma al rompimiento de relaciones diplomáticas anunciado meses atrás por Perú, tras el asilo concedido por México a la exprimera ministra Betssy Chávez, acusada de rebelión por la crisis derivada del fallido autogolpe del expresidente Pedro Castillo.

La ex primera ministra peruana
La ex primera ministra peruana Betssy Chávez llega a su juicio por cargos de rebelión y conspiración contra el Estado. (AP Foto/Martín Mejía, Archivo)

La presidenta mexicana ha expresado en reiteradas ocasiones su apoyo a Castillo, a quien considera víctima de persecución política.

Tras reunirse con el abogado defensor del exmandatario, Sheinbaum afirmó que su encarcelamiento es “injusto” y que “la libertad de Pedro Castillo es también la defensa de la democracia y de la dignidad de nuestros pueblos”.

Estas declaraciones fueron interpretadas por Lima como una intromisión directa en un proceso judicial interno.

No es la primera vez que Perú recurre a esta medida contra un jefe de Estado extranjero.

Antes fueron declarados non gratos el expresidente Andrés Manuel López Obrador y el mandatario colombiano Gustavo Petro, ambos por críticas al gobierno de Dina Boluarte.

La moción contra Sheinbaum había sido dictaminada desde octubre, pero no se había votado en el pleno debido a la crisis política que llevó a la destitución de Boluarte y al ascenso temporal del presidente del Congreso, José Jerí.

¿Qué significa en los hechos ser declarada persona non grata?

No existen sanciones legales inmediatas, pero sí consecuencias diplomáticas: puede implicar la retirada formal de embajadores, la cancelación de visitas oficiales, la suspensión de acuerdos bilaterales o un deterioro mayor de la credibilidad internacional de la figura señalada.

José Jerí clasificó a Claudia
José Jerí clasificó a Claudia Sheinbaum como persona non grata | Presidencia

Más que un acto jurídico, se trata de una herramienta política para expresar desaprobación total.

El gobierno mexicano calificó la medida como “excesiva y desproporcionada”, defendió el asilo otorgado a Chávez como un acto apegado al derecho internacional y negó cualquier intervención en la política peruana.

Con esta declaratoria, la crisis bilateral alcanza un nuevo punto de tensión, sin señales de distensión a corto plazo.

Temas Relacionados

Claudia SheinbaumJosé JeríPerúMéxicoRelaciones InternacionalesEmbajadaBettsy ChávezPedro Castillomexico-noticias

Más Noticias

Rutina coreana de skincare: paso a paso para tener una piel de porcelana

Desde la doble limpieza hasta el protector solar, el método promueve el cuidado preventivo y la hidratación profunda

Rutina coreana de skincare: paso

Estudiantes de la UPN se manifiestan al sur de la CDMX, exigen mejoras en las instalaciones

Desde finales del mes anterior, alumnos de la UPN iniciaron un paro académico indefinido en la unidad Ajusco para pedir que las autoridades respondan a su pliego petitorio

Estudiantes de la UPN se

Metro CDMX y Metrobús hoy 6 de noviembre: Línea 6 del STC sigue presentando fallas

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este jueves

Metro CDMX y Metrobús hoy

Tras reportes de supuesto maltrato animal Profepa inspeccionó Zoológico de Puerto Vallarta

Las quejas fueron hechas a través de redes sociales

Tras reportes de supuesto maltrato

Asesinan al exalcalde de Chinameca, Veracruz, Lázaro Francisco Luría

Fue funcionario de 2012 a 2013

Asesinan al exalcalde de Chinameca,
MÁS NOTICIAS

NARCO

Asesinan a Guadalupe Urban, regidora

Asesinan a Guadalupe Urban, regidora del PVEM en Oaxaca

Localizan con vida al expresidente municipal de Zinapécuaro, Alejandro Correa Gómez, tras ser reportado como desaparecido

Cae operador de “Los Jordan” y tres integrantes más de Los Mayos en operativos de seguridad en Sinaloa

Semar protege tortugas marinas en Nayarit: recupera 60 mil huevos y libera 23 mil crías en distintas playas

Procesan a cinco miembros de “Los Malportados” por secuestrar y torturar a mariachis en Tlalpan, CDMX

ENTRETENIMIENTO

La Granja VIP en vivo:

La Granja VIP en vivo: sigue la tarde de los granjeros hoy 6 de noviembre

Avatar: Fuego y cenizas elige México para su tour global y prepara premiere exclusiva en CDMX

Lalo Salazar confirma nuevo romance y lo blinda para que no acabe como su relación con Laura Flores

¿Qué pasó en La Granja VIP la mañana de hoy 6 de noviembre?

Muere el padre de Joanna Vega-Biestro: la conductora recibió la noticia en el foro de Sale el Sol |Video

DEPORTES

¿Quién gana en el Mundial

¿Quién gana en el Mundial Sub-17? La IA ya dio su pronóstico para México vs Costa de Marfil

El mensaje que Canelo Álvarez dedicó a Eddy Reynoso y con el que acabó los rumores de una supuesta separación

Sandra Paños y Kevin Mier, los dos porteros de la Liga Mx nominados al once ideal del premio The Best 2025

Parte médico del América: quiénes vuelven y quiénes siguen en duda frente al Toluca

FIFA nomina a Javier Aguirre al premio ‘The Best’ como mejor técnico del mundo