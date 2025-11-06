Perú

Bettsy Chávez se pronuncia desde su asilo y espera salvoconducto: “Está tranquila y bien de salud”, señala su abogado

La exprimera ministra se pronunció por primera vez desde que recibió asilo político en México, a través de su abogado, y aseguró estar tranquila, además de agradecer la “solidaridad” recibida

Guardar
Fuente: @raul_olaechea

La exprimera ministra Bettsy Chávez, quien recibió asilo político de México y provocó la ruptura de relaciones diplomáticas entre Perú y ese país, se pronunció este miércoles a través de su único abogado, Raúl Noblecilla, designado por ella para representarla en el juicio que enfrenta por el fallido autogolpe del expresidente Pedro Castillo (2021-2022).

“Conversé con Bettsy Chávez. Emocionada, agradece la solidaridad y el compromiso democrático de todos. Está firme y con la moral al tope”, señaló el letrado en un mensaje difundido en su cuenta de X, antes Twitter.

Se trata de la primera comunicación de la exjefa de Gabinete, luego de que Noblecilla indicara que desconocía que se encontraba refugiada en la sede diplomática de México en Lima.

“En nombre de Bettsy Chávez, un saludo muy grande por toda la solidaridad y el compromiso democrático en esos interminables mensajes que se han recibido en los últimos días”, declaró al asegurar que su patrocinada “está bien de salud” y “tranquila”.

Chávez designó como único abogado
Chávez designó como único abogado a Raúl Noblecilla para que la represente en el juicio por el fallido autogolpe de Pedro Castillo

Además, señaló que esperan que “esta dictadura por fin entregue el salvoconducto” necesario para que salga del país. “Imposible no tener que agradecer, a ese gran estado hermano de México, que nos demuestra que la democracia es la defensa de cualquier persona en cualquier lugar del mundo, en donde sea menospreciada y sea denigrada por sus pensamientos, por sus derechos humanos”, agregó.

Chávez informó al tribunal la decisión de reemplazar a los abogados Luis Barranzuela y César Romero Valdez, designando como defensor exclusivo a Noblecilla, precandidato a la vicepresidencia por Podemos Perú.

No obstante, este último no podrá ejercer la defensa de manera inmediata, ya que fue expulsado del juicio tras presentar un certificado médico considerado falso. La sanción abarca seis sesiones, de las cuales se han cumplido dos. Mientras dure esta medida, la defensa pública tomará el caso.

El tribunal determinó que el pedido de asilo político de Chávez a México no interrumpe el proceso judicial. Los jueces descartaron declararla reo contumaz y no ordenaron su detención, al considerar que participó en las audiencias y ejerció su autodefensa.

Noblecilla no podrá asumir la
Noblecilla no podrá asumir la defensa de inmediato, ya que fue expulsado temporalmente del juicio; la defensa pública se encargará del caso mientras tanto

El Congreso ya aprobó en dos votaciones la inhabilitación por diez años para Chávez, quien enfrenta una solicitud fiscal de 25 años de prisión; la decisión definitiva quedará en manos del pleno.

El 7 de diciembre de 2022, con la expremier detrás de la cámara, Castillo anunció la disolución del Congreso y la intervención de la Judicatura con el objetivo de gobernar por decreto, en un intento de evitar su destitución tras revelarse indicios de corrupción en su gobierno. La medida fracasó y fue detenido cuando se dirigía hacia la Embajada de México.

En evaluación

El presidente interino José Jerí afirmó este martes que aún se revisa el salvoconducto para Chávez y que la determinación quedará sujeta al dictamen legal que emita el Ministerio de Relaciones Exteriores “este viernes”.

En diálogo con CNN, explicó que mantuvo una reunión con Cancillería para examinar todas las opciones jurídicas, y que la interrupción del vínculo diplomático con México responde a una postura prolongada, no solo a incidentes recientes vinculados a la exmandataria Dina Boluarte.

Temas Relacionados

Bettsy Chávezperu-politicaPedro CastilloRaúl Noblecilla

Más Noticias

Fútbol como motor de unión y transformación: las claves de Gianni Infantino en el America Business Forum

El máximo dirigente del balompié destacó en Miami la nueva estrategia global de la FIFA y cómo el fútbol puede “unir comunidades y ofrecer oportunidades a todos los jóvenes”

Fútbol como motor de unión

Pedro Loli y Leslie Moscoso: la historia de amor que terminó en medio de acusaciones de maltrato que revivieron en ‘El Valor de la Verdad’

El romance entre el cantante de cumbia y la exvedette comenzó con admiración y pasión, pero terminó en denuncias, rupturas y confesiones que, años después, resurgen bajo el foco de la televisión

Pedro Loli y Leslie Moscoso:

La película más popular en Netflix Perú HOY

En la batalla por el dominio del streaming, esta plataforma ha mostrado ser un fuerte competidor

La película más popular en

Este truco natural con hojas de laurel y bicarbonato de sodio debes probar en la limpieza de tu hogar: ¿cómo usarlo?

Esta mezcla natural se ha convertido en un aliado del hogar: no solo limpia y desodoriza, sino que también aromatiza los espacios, dejando un ambiente fresco y agradable. Además, su aroma puede ayudar a mantener alejados a los insectos de manera preventiva

Este truco natural con hojas

Partidos de hoy, miércoles 5 de noviembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

La jornada tendrá partidazos: Alianza Lima buscará la hazaña en Andahuaylas, Barcelona hará lo suyo en la Champions League, Cristiano Ronaldo tendrá acción con Al Nassr, y mucho más

Partidos de hoy, miércoles 5
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Premier contradice al jefe del

Premier contradice al jefe del INPE y señala que “en las próximas horas se tomará una decisión” sobre su continuidad

CADE Ejecutivos 2025 califica como “escapismo y populismo” el rechazo de precandidatos presidenciales a asistir al foro empresarial

Cayetana Álvarez de Toledo respalda ruptura de relaciones con México tras asilo a Betssy Chávez: “Claudia Sheinbaum debe pedir perdón a los peruanos”

CADE 2025: “El principal reto del Perú es institucional”, asegura Cayetana Álvarez de Toledo de cara a las Elecciones 2026

Alcalde de La Victoria aseguró a José Jerí que funcionarios y los empresarios del distrito están amenazados por delincuentes

ENTRETENIMIENTO

Pedro Loli y Leslie Moscoso:

Pedro Loli y Leslie Moscoso: la historia de amor que terminó en medio de acusaciones de maltrato que revivieron en ‘El Valor de la Verdad’

La película más popular en Netflix Perú HOY

Karla Bacigalupo en el ‘Miss Universo 2025′: todos los looks que ha lucido la Miss Perú en el inicio del concurso de belleza

¿Qué pasó con Mr. Nawat? Todos los detalles del escándalo en el ‘Miss Universo 2025’ que llevó a su expulsión del certamen de belleza

Quién es Melanie Martínez, la expareja de Christian Domínguez y madre de su primera hija que ahora enfrenta una demanda del cantante de cumbia

DEPORTES

Fútbol como motor de unión

Fútbol como motor de unión y transformación: las claves de Gianni Infantino en el America Business Forum

Partidos de hoy, miércoles 5 de noviembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Natalia Málaga reconoce su temperamento y define su método en Géminis: “Mi actitud puede ser efusiva, no creo tener algún problema”

Golazo y doblete de Paolo Guerrero tras gran definición a tres dedos en Alianza Lima vs Los Chankas por Liga 1 2025

Stefano Domenicali en el America Business Forum: estrategia, liderazgo y futuro de la Fórmula 1