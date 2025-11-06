Bettsy Chávez se pronuncia desde su asilo y espera salvoconducto: “Está tranquila y bien de salud”, señala su abogado

Fuente: @raul_olaechea

La exprimera ministra Bettsy Chávez, quien recibió asilo político de México y provocó la ruptura de relaciones diplomáticas entre Perú y ese país, se pronunció este miércoles a través de su único abogado, Raúl Noblecilla, designado por ella para representarla en el juicio que enfrenta por el fallido autogolpe del expresidente Pedro Castillo (2021-2022).

“Conversé con Bettsy Chávez. Emocionada, agradece la solidaridad y el compromiso democrático de todos. Está firme y con la moral al tope”, señaló el letrado en un mensaje difundido en su cuenta de X, antes Twitter.

Se trata de la primera comunicación de la exjefa de Gabinete, luego de que Noblecilla indicara que desconocía que se encontraba refugiada en la sede diplomática de México en Lima.

“En nombre de Bettsy Chávez, un saludo muy grande por toda la solidaridad y el compromiso democrático en esos interminables mensajes que se han recibido en los últimos días”, declaró al asegurar que su patrocinada “está bien de salud” y “tranquila”.

Además, señaló que esperan que “esta dictadura por fin entregue el salvoconducto” necesario para que salga del país. “Imposible no tener que agradecer, a ese gran estado hermano de México, que nos demuestra que la democracia es la defensa de cualquier persona en cualquier lugar del mundo, en donde sea menospreciada y sea denigrada por sus pensamientos, por sus derechos humanos”, agregó.

Chávez informó al tribunal la decisión de reemplazar a los abogados Luis Barranzuela y César Romero Valdez, designando como defensor exclusivo a Noblecilla, precandidato a la vicepresidencia por Podemos Perú.

No obstante, este último no podrá ejercer la defensa de manera inmediata, ya que fue expulsado del juicio tras presentar un certificado médico considerado falso. La sanción abarca seis sesiones, de las cuales se han cumplido dos. Mientras dure esta medida, la defensa pública tomará el caso.

El tribunal determinó que el pedido de asilo político de Chávez a México no interrumpe el proceso judicial. Los jueces descartaron declararla reo contumaz y no ordenaron su detención, al considerar que participó en las audiencias y ejerció su autodefensa.

El Congreso ya aprobó en dos votaciones la inhabilitación por diez años para Chávez, quien enfrenta una solicitud fiscal de 25 años de prisión; la decisión definitiva quedará en manos del pleno.

El 7 de diciembre de 2022, con la expremier detrás de la cámara, Castillo anunció la disolución del Congreso y la intervención de la Judicatura con el objetivo de gobernar por decreto, en un intento de evitar su destitución tras revelarse indicios de corrupción en su gobierno. La medida fracasó y fue detenido cuando se dirigía hacia la Embajada de México.

En evaluación

El presidente interino José Jerí afirmó este martes que aún se revisa el salvoconducto para Chávez y que la determinación quedará sujeta al dictamen legal que emita el Ministerio de Relaciones Exteriores “este viernes”.

En diálogo con CNN, explicó que mantuvo una reunión con Cancillería para examinar todas las opciones jurídicas, y que la interrupción del vínculo diplomático con México responde a una postura prolongada, no solo a incidentes recientes vinculados a la exmandataria Dina Boluarte.