Susy Díaz respalda a Flor Polo y asegura que sí estudió tras su postulación al Congreso: “No sacó título porque salió embarazada”

La postulación de Flor Polo al Congreso de la República continúa generando comentarios y polémicas en el ambiente local. La hija de Susy Díaz sorprendió al anunciar que competirá por una curul como diputada de un partido conocido, el mismo movimiento político que representó en vida su padre, el recordado Augusto Polo Campos.

Ante la ola de críticas y burlas que se desataron tras su anuncio, su madre decidió salir al frente y pronunciarse públicamente en defensa de su hija. La exvedette y excongresista, quien también fue parlamentaria en el periodo 1995-2000, aseguró que Flor está preparada para asumir un cargo público y pidió al público que no la juzgue antes de tiempo.

En declaraciones para el programa “Todo se filtra”, Susy fue directa y emocional al referirse al tema. “Yo no tuve la suerte de estudiar en universidad, pero a mi hija Florcita sí la matriculé. Por cinco años ella estudió Ciencias de la Comunicación, y si no sacó su cartón de bachiller o su título, fue porque salió embarazada y se dedicó como mamá a criar a sus hijos”, explicó con firmeza.

Con estas palabras, Susy Díaz quiso dejar en claro que su hija no está improvisando, y que su decisión de postular no debe verse como una aventura mediática, sino como una oportunidad de demostrar sus capacidades. “Todos merecen una oportunidad para demostrar lo que pueden hacer”, añadió la excongresista, intentando calmar las críticas que han invadido las redes sociales desde el anuncio.

El pasado 30 de octubre, Flor Polo utilizó su cuenta de Instagram para compartir con sus seguidores la noticia de su candidatura. Publicó una foto junto a Patricia Li, presidenta de Somos Perú, acompañada de un mensaje entusiasta: “Muy feliz de darles esta gran noticia, mis fieles seguidores. Voy con el número 10 como diputada por Somos Perú, el partido que mi padre amó en vida. ¡Vamos con todo!”.

Sus palabras despertaron una mezcla de sorpresa, dudas y reacciones irónicas en redes sociales. Sin embargo, Susy Díaz asegura sentirse orgullosa de que su hija haya decidido seguir un camino político. “Yo siempre la voy a apoyar. Me da mucho gusto que Florcita aceptó la invitación de Somos Perú para postular como diputada. Yo le he dicho que la voy a apoyar”, afirmó la popular exvedette durante la entrevista.

Para muchos, esta defensa representa una muestra más del vínculo inquebrantable que une a madre e hija, pese a las diferencias y controversias mediáticas que han vivido en el pasado. Susy Díaz, quien también fue duramente criticada cuando decidió entrar a la política, recordó que en su momento ella también fue subestimada y que finalmente demostró que podía cumplir con su labor parlamentaria.

“Yo sé lo que es que te miren por encima del hombro. Pero uno aprende, se prepara y puede hacer las cosas bien. Yo confío en mi hija”, habría comentado en tono reflexivo.

Kurt Villavicencio critica postulación de Flor Polo

No obstante, no todos en la farándula han recibido con buenos ojos la candidatura de Flor Polo. Este 4 de noviembre, el conductor Kurt Villavicencio, más conocido como ‘Metiche’, utilizó unos minutos de su programa para cuestionar la capacidad de la hija de Susy para llegar al Congreso.

“Susy tenía cerebro, que creo que Florcita no lo tiene. No entiendo, ¿está promocionando picarones o se está promocionando como precandidata? ¿Ella sabrá cuál es la labor de un diputado? Yo lo dudo”, comentó duramente, generando una nueva ola de opiniones divididas.

En medio de las críticas, Susy Díaz se mantiene firme. Para ella, su hija ha crecido, se ha preparado y tiene la madurez suficiente para asumir nuevos retos. “Flor ha pasado por muchas cosas, ha aprendido de la vida y de los errores. Es una mujer que lucha por sus hijos y que quiere hacer algo bueno por los demás”, expresó con orgullo.

