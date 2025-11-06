Perú

Susy Díaz respalda a Flor Polo y asegura que sí estudió tras su postulación al Congreso: “No sacó título porque salió embarazada”

Luego del revuelo por la candidatura de la exchica reality como diputada, su madre salió a defenderla en televisión, asegurando que su hija “estudió y merece una oportunidad”, mientras figuras como ‘Metiche’ y Rodrigo González cuestionan su preparación

Guardar
Flor Polo recibe duras críticas por postulación al Congreso: “Mi voto no lo tienes, debería estar gente capacitada, no sabe nada”. Video: Todo se filtra

La postulación de Flor Polo al Congreso de la República continúa generando comentarios y polémicas en el ambiente local. La hija de Susy Díaz sorprendió al anunciar que competirá por una curul como diputada de un partido conocido, el mismo movimiento político que representó en vida su padre, el recordado Augusto Polo Campos.

Ante la ola de críticas y burlas que se desataron tras su anuncio, su madre decidió salir al frente y pronunciarse públicamente en defensa de su hija. La exvedette y excongresista, quien también fue parlamentaria en el periodo 1995-2000, aseguró que Flor está preparada para asumir un cargo público y pidió al público que no la juzgue antes de tiempo.

En declaraciones para el programa “Todo se filtra”, Susy fue directa y emocional al referirse al tema. “Yo no tuve la suerte de estudiar en universidad, pero a mi hija Florcita sí la matriculé. Por cinco años ella estudió Ciencias de la Comunicación, y si no sacó su cartón de bachiller o su título, fue porque salió embarazada y se dedicó como mamá a criar a sus hijos”, explicó con firmeza.

Con firmeza, Florcita Polo (Instagram)
Con firmeza, Florcita Polo (Instagram)

Con estas palabras, Susy Díaz quiso dejar en claro que su hija no está improvisando, y que su decisión de postular no debe verse como una aventura mediática, sino como una oportunidad de demostrar sus capacidades. “Todos merecen una oportunidad para demostrar lo que pueden hacer”, añadió la excongresista, intentando calmar las críticas que han invadido las redes sociales desde el anuncio.

El pasado 30 de octubre, Flor Polo utilizó su cuenta de Instagram para compartir con sus seguidores la noticia de su candidatura. Publicó una foto junto a Patricia Li, presidenta de Somos Perú, acompañada de un mensaje entusiasta: “Muy feliz de darles esta gran noticia, mis fieles seguidores. Voy con el número 10 como diputada por Somos Perú, el partido que mi padre amó en vida. ¡Vamos con todo!”.

Sus palabras despertaron una mezcla de sorpresa, dudas y reacciones irónicas en redes sociales. Sin embargo, Susy Díaz asegura sentirse orgullosa de que su hija haya decidido seguir un camino político. “Yo siempre la voy a apoyar. Me da mucho gusto que Florcita aceptó la invitación de Somos Perú para postular como diputada. Yo le he dicho que la voy a apoyar”, afirmó la popular exvedette durante la entrevista.

Susy Díaz mezcla política y
Susy Díaz mezcla política y superstición con humor. Asegura que todos los presidentes ganadores tienen una “L” en su nombre y lanza una broma que deja al público riendo. (Panamericana TV)

Para muchos, esta defensa representa una muestra más del vínculo inquebrantable que une a madre e hija, pese a las diferencias y controversias mediáticas que han vivido en el pasado. Susy Díaz, quien también fue duramente criticada cuando decidió entrar a la política, recordó que en su momento ella también fue subestimada y que finalmente demostró que podía cumplir con su labor parlamentaria.

Yo sé lo que es que te miren por encima del hombro. Pero uno aprende, se prepara y puede hacer las cosas bien. Yo confío en mi hija”, habría comentado en tono reflexivo.

Frente al vínculo de Florcita
Frente al vínculo de Florcita (Facebook)

Kurt Villavicencio critica postulación de Flor Polo

No obstante, no todos en la farándula han recibido con buenos ojos la candidatura de Flor Polo. Este 4 de noviembre, el conductor Kurt Villavicencio, más conocido como ‘Metiche’, utilizó unos minutos de su programa para cuestionar la capacidad de la hija de Susy para llegar al Congreso.

Susy tenía cerebro, que creo que Florcita no lo tiene. No entiendo, ¿está promocionando picarones o se está promocionando como precandidata? ¿Ella sabrá cuál es la labor de un diputado? Yo lo dudo”, comentó duramente, generando una nueva ola de opiniones divididas.

En medio de las críticas, Susy Díaz se mantiene firme. Para ella, su hija ha crecido, se ha preparado y tiene la madurez suficiente para asumir nuevos retos. “Flor ha pasado por muchas cosas, ha aprendido de la vida y de los errores. Es una mujer que lucha por sus hijos y que quiere hacer algo bueno por los demás”, expresó con orgullo.

Metiche - Perú - 22
Metiche - Perú - 22 de febrero

Temas Relacionados

Susy DíazFlor PoloFlorcita Poloperu-entretenimiento

Más Noticias

Resultados de La Tinka: jugada ganadora del sorteo del domingo 2 de noviembre de 2025

La Tinka celebra dos sorteos a la semana, todos los domingos y miércoles, después de las 20:30 horas. Descubra si se rompió el pozo millonario

Resultados de La Tinka: jugada

Magaly Medina celebra el matrimonio civil de Natalia Salas y revela detalles de su boda: “Se casó feliz de la vida”

En ‘Magaly TV La Firme’, la conductora mostró las imágenes del evento, destacó el elegante look de la novia y felicitó a la pareja por este paso, mientras la actriz continúa su valiente lucha

Magaly Medina celebra el matrimonio

Qué se celebra el 6 de noviembre en el Perú: una fecha que revela los cimientos y desafíos de la nación

Acontecimientos históricos y figuras clave convergen en esta fecha, mostrando cómo el devenir político, social y cultural ha forjado la identidad y los dilemas contemporáneos del país

Qué se celebra el 6

Resultados del Gana Diario: números ganadores del 5 de noviembre

Esta lotería peruana realiza un sorteo todos los días a las 20:30 horas. Averigüe si fue el afortunado ganador del premio mayor

Resultados del Gana Diario: números

Cuáles son los vuelos retrasados en el Aeropuerto Internacional de Lima de hoy 6 de noviembre

Todos los días el aeropuerto peruano recibe en sus instalaciones a miles de pasajeros; conoce cuál es el estatus de los vuelos de salida de hoy

Cuáles son los vuelos retrasados
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Bettsy Chávez se pronuncia desde

Bettsy Chávez se pronuncia desde su asilo y espera salvoconducto: “Está tranquila y bien de salud”, señala su abogado

Premier contradice al jefe del INPE y señala que “en las próximas horas se tomará una decisión” sobre su continuidad

CADE Ejecutivos 2025 califica como “escapismo y populismo” el rechazo de precandidatos presidenciales a asistir al foro empresarial

Cayetana Álvarez de Toledo respalda ruptura de relaciones con México tras asilo a Betssy Chávez: “Claudia Sheinbaum debe pedir perdón a los peruanos”

CADE 2025: “El principal reto del Perú es institucional”, asegura Cayetana Álvarez de Toledo de cara a las Elecciones 2026

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina celebra el matrimonio

Magaly Medina celebra el matrimonio civil de Natalia Salas y revela detalles de su boda: “Se casó feliz de la vida”

Natalia Salas y Sergio Coloma se casaron en emotiva ceremonia civil: “Oficialmente señora Coloma”

¿Qué pasó con Mr. Nawat? Todos los detalles del escándalo en el ‘Miss Universo 2025’ que llevó a su expulsión del certamen de belleza

Mr. Nawat pide disculpas y aclara el conflicto con Miss México en el ‘Miss Universo 2025′: “Jamás quise faltar el respeto”

Ranking Netflix Perú: conoce cuáles son las películas más populares del momento

DEPORTES

Partidos de hoy, miércoles 5

Partidos de hoy, miércoles 5 de noviembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Fútbol como motor de unión y transformación: las claves de Gianni Infantino en el America Business Forum

Natalia Málaga reconoce su temperamento y define su método en Géminis: “Mi actitud puede ser efusiva, no creo tener algún problema”

Golazo y doblete de Paolo Guerrero tras gran definición a tres dedos en Alianza Lima vs Los Chankas por Liga 1 2025

Stefano Domenicali en el America Business Forum: estrategia, liderazgo y futuro de la Fórmula 1