Flor Polo se niega a responder sobre funciones como diputados y Gigi Mitre explota: “Necesitamos representantes con formación”

La hija de Susy Díaz se incomodó ante preguntas sobre su postulación como diputada y terminó enfrentándose con un reportero de “Amor y Fuego”. Rodrigo González y Gigi Mitre cuestionaron la preparación de la candidata y la responsabilidad del partido que la acoge

Flor Polo evita responder preguntas políticas y “Amor y Fuego” la deja en evidencia. Infobae Perú / Captura: Amor y Fuego

La incursión de Flor Polo en la política no ha pasado desapercibida. Su anuncio como candidata por ‘Somos Perú’ ha generado controversia, sobre todo después del tenso encuentro que protagonizó con un reportero del programa “Amor y Fuego”, quienes la abordaron durante una activación pública para conocer más sobre sus propuestas y preparación.

Todo parecía marchar con normalidad hasta que la exchica reality fue consultada por temas básicos vinculados al rol de un diputado. “Entonces, también en mis proyectos de ley pienso en apoyar a muchos emprendedores que son el futuro de nuestro país, no solamente a los emprendedores, a los niños, a las madres solteras y acabar con la delincuencia”, dijo inicialmente Flor con una sonrisa, pero su ánimo cambió rápidamente.

Apenas el reportero insistió con preguntas más concretas, como “¿Cuál es la función del diputado?”, o “¿En cuántos poderes se divide el Estado?”, la hija de Susy Díaz se mostró visiblemente incómoda y evitó responder. “Tú vas a hablar solo porque no te pienso responder ni a hostigar”, expresó molesta. Segundos después, añadió: “No te voy a responder absolutamente nada porque yo no me llevo bien con tu programa”.

Rodrigo González y Gigi Mitre indignados

El reportero intentó calmar la situación, recordándole que las preguntas estaban dirigidas al interés del electorado, pero Flor Polo mantuvo su postura, incluso llegó a decir: “Te multiplico por cero”, cortando de manera abrupta la entrevista.

El tenso momento fue transmitido en el programa de Rodrigo González y Gigi Mitre, quienes no tardaron en dar su opinión. “Nosotros fuimos porque nos invitaron, incluso insistieron en que cubramos esa activación. Me entero ahora que Flor dice que no sabía que estaríamos ahí, pero eso es mentira. Hay una gran diferencia entre no saber y llamar toda la tarde para que vayamos”, aclaró ‘Peluchín’, visiblemente molesto por lo ocurrido.

Rodrigo González aseguró que no entendía la reacción de la hija de Susy Díaz, ya que “Flor Polo no es alguien que aparezca recurrentemente en Amor y Fuego”. “Fuimos porque su postulación es un tema de interés general. Pero si ni siquiera puede decir cuáles son sus funciones, algo anda mal”, expresó.

El conductor también fue tajante al señalar la falta de preparación de la candidata. “Podías haber respondido cualquier cosa, pero lo más fácil fue culpar a nuestro equipo. Lo que vimos fue a una persona que busca desviar la atención y victimizarse cuando no tiene respuestas claras”, comentó con ironía.

Por su parte, Gigi Mitre centró su crítica en el partido Somos Perú, al considerar que la candidatura de Flor Polo demuestra una “irresponsabilidad política preocupante”. “Sabemos lo que atraviesa el país y aun así ponen candidatos sin preparación ni trayectoria política. No tengo nada personal contra Flor, pero todos conocemos su historia pública y sus limitaciones. Es el partido el que actúa con ligereza”, dijo tajante.

Gigi Mitre la cuestiona: “El país está cayendo a pedazos”

La periodista también fue enfática en su mensaje al electorado: “No podemos darnos el lujo de experimentar a ver qué pasa. El país se está cayendo a pedazos y necesitamos representantes con formación, no figuras mediáticas. Ella cumple los requisitos mínimos, sí, pero eso no basta”.

Ambos conductores coincidieron en que la polémica entrevista dejó en evidencia la falta de claridad de la candidata sobre sus propias propuestas. “Ni siquiera pudo responder preguntas básicas. Los partidos deben ser más responsables al elegir a quién ponen en sus listas. No aprendemos de los errores del pasado”, reflexionó Rodrigo González, cerrando el tema con tono crítico.

