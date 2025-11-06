Morrissey cancela su concierto en Perú y toda su gira por Latinoamérica por “agotamiento extremo”

Morrissey cancela su concierto en Lima y toda su gira por Latinoamérica por “agotamiento extremo”

La esperada presentación de Morrissey en Lima, prevista para el jueves 20 de noviembre en Arena 1 (San Miguel), ha sido oficialmente cancelada, junto con el resto de su gira latinoamericana.

La noticia fue confirmada por la productora Move Concerts Perú, a través de un comunicado difundido en sus redes sociales, donde explican que la decisión responde a motivos de salud y agotamiento extremo del artista.

La cancelación ha generado gran sorpresa entre los fanáticos del exlíder de The Smiths, quienes esperaban su regreso al país tras varios años de ausencia. El comunicado precisa que se trata de una situación ajena a la organización local y que se respetarán todos los procesos de devolución de entradas adquiridas mediante Ticketmaster.pe o de forma presencial.

Comunicado oficial de Move Concerts Perú

El anuncio de la cancelación llegó la noche del martes, cuando la productora Move Concerts Perú informó que la gira de Morrissey por Latinoamérica no se llevará a cabo.

“Por motivos de agotamiento extremo del artista, la gira de Morrissey por Latinoamérica no se llevará a cabo, incluido el show programado para el 20 de noviembre en Arena 1, Lima. La situación es ajena a la producción local”, señala el comunicado.

La noticia también fue replicada en las redes oficiales de las filiales de Move Concerts en Argentina, Brasil, México, Chile y Colombia, países donde Morrissey tenía previsto presentarse dentro de su tour ‘Nude’, que iba a marcar su regreso a la región.

Comunicado de Move Concerts anuncia cancelación de gira por Latinoamérica de Morrissey. IG

¿Cómo será la devolución de entradas?

La productora también informó los pasos que deberán seguir los asistentes para solicitar el reembolso de sus entradas:

Compras online : quienes adquirieron boletos a través de reembolso automático en la tarjeta utilizada para la compra. El proceso iniciará el 18 de noviembre y podría tomar hasta 15 días hábiles , según los plazos establecidos por la plataforma. : quienes adquirieron boletos a través de www.ticketmaster.pe recibirán elen la tarjeta utilizada para la compra. El proceso iniciará ely podría tomar hasta, según los plazos establecidos por la plataforma.

Compras presenciales: si adquiriste tus tickets en puntos físicos, deberás acercarte a los Centros de Experiencia Ticketmaster desde el mismo 18 de noviembre, llevando los boletos originales.

Para consultas o dudas, los usuarios pueden comunicarse directamente con el Centro de Soporte al Fan de Ticketmaster o visitar las páginas oficiales de Move Concerts Perú, donde se detalla todo el proceso.

Morrissey y su historial de cancelaciones

Esta no es la primera vez que el artista británico cancela un concierto en Perú o en otros países de la región. Su historial de suspensiones ha sido largo y, en algunos casos, polémico.

Morrissey cantó por primera vez en Lima en 2012, en un show memorable para sus seguidores locales. Sin embargo, al año siguiente, canceló dos presentaciones programadas para el 9 y 10 de julio de 2013, tras alegar problemas de salud ocasionados por una intoxicación alimentaria en Lima. En aquella oportunidad, el cantante afirmó haberse sentido mal después de comer un plato de pasta en su llegada al país.

El resto de su gira por Latinoamérica también fue suspendido ese año por falta de fondos.

El artista regresó en 2015 y nuevamente en 2018, cumpliendo con presentaciones en Lima que reafirmaron su conexión con el público peruano. Sin embargo, en 2023, volvió a cancelar su gira alegando “problemas de logística”, y su retorno fue postergado para febrero de 2024, aunque ese concierto también terminó suspendido.

La gira ‘Nude’: otro intento frustrado

El tour ‘Nude’, anunciado en 2025, marcaba el regreso de Morrissey a los escenarios latinoamericanos tras varios años de pausas. El espectáculo prometía un repaso por su carrera solista y clásicos de The Smiths, en una puesta en escena íntima, al estilo de sus shows recientes en Europa.

Sin embargo, la gira comenzó con tropiezos. Las primeras presentaciones en México y Buenos Aires ya habían sido canceladas días antes del anuncio oficial, generando incertidumbre entre los fanáticos de toda la región. Finalmente, Move Concerts confirmó que la decisión abarcaba la totalidad de la gira latinoamericana.

Morrissey y su gira ‘Nude Tour' por Latinoamérica.

Morrissey: entre la genialidad y la polémica

A lo largo de su carrera, Morrissey ha sido considerado uno de los artistas más influyentes del rock británico, pero también uno de los más impredecibles. Sus posturas políticas, críticas a la industria musical y problemas de salud han marcado sus giras en los últimos años.

A sus 66 años, el exlíder de The Smiths sigue manteniendo una base de seguidores fieles en todo el mundo, aunque su tendencia a cancelar conciertos con poca anticipación ha generado molestia entre los promotores y los fans.

Por ahora, no se ha confirmado si el artista planea reprogramar las fechas de su tour o si tomará un descanso indefinido.